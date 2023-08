Poetry Slam Poesie und Pommes über den Dächern von Basel: «Slam Basel» kuratiert zwei Freiluftformate für Wortkunst Aktivistische Kraken, Dating-Tipps von Elton John oder ein Giftmord für Maloneys Alter Ego: Beim Poetry Slam liegt alles drin. Der Verein «Slam Basel» organisiert in den Sommermonaten regelmässig Events auf dem Viertel-Dach.

Sel Mastragelis liest einen Poetry Slam auf dem Dach des Viertels im Dreispitz. Bild: Lea Schneider

Wussten Sie, dass es ein Oktopus trotz einer durchschnittlichen Grösse von einem Meter schafft, sich so flach zusammenzufalten, dass er sich durch die allerschmalsten Felsspalten zwängen kann? Dafür stehen ihm zwar auch acht Arme zur Verfügung. Leva Sidler benötigt für ihr gestaltwandlerisches Kunststück lediglich zwei – und ein Blatt Papier. Damit windet sie sich ebenso gekonnt von Tintenfisch-Expertise über Generationenkonflikte zu einem klimaaktivistischen Appell. Und das in sechs Minuten.

Mit ihrem Text trat die 17-jährige Ostschweizerin am Montagabend gegen fünf andere Schreibende in einem Wettstreit an – zwei Wochen später als angedacht, denn aufgrund der Wetterprognosen musste der Anlass auf dem Dach des Viertels im Dreispitz verschoben werden.

Zunächst sieht es erneut düster aus – zu den letzten Stunden des Tages erbarmt sich der Himmel und lässt die Wolkenbäuche von dannen ziehen. So kann der Poetry Slam beim zweiten Versuch trocken über die Bühne gehen, oder vielmehr: über die Holzplanken.

Ein Rendezvous in Versform

Die Moderation der Veranstaltung übernehmen sogleich die neuen Präsidentinnen des Vereins «Slam Basel» – Caterina John und Lea Schneider – und sie stellen vorab ein paar Regeln auf: Die Texte müssen selbstverfasst sein, der Auftritt erfolgt in Alltagskleidung, die Maximallänge eines Beitrags beträgt sechs Minuten. Dieses Prinzip gilt für alle Formate, welche der Verein kuratiert: unter anderem auch für den Openlist Slam, der am Freitag, 11. August, vor dem Sommercasino stattfindet.

Die Baslerin Sarah Altenaichinger ist keine Unbekannte in der Poetry-Slam Szene. Bild: Kathrin Signer

Jetzt hängt der Geruch von Frittieröl unter den Schirmen und Eis klappert im Rotweinglas. Man ist fast erstaunt, dass da auf den Brettern jäh die Rede ist von Selbstzweifeln und Tränensäcken und man mit scharfen Silben im Staccato aus der Sommerabendidylle geschüttelt wird.

Es geht um Privates und Politisches und um das, was dazwischen liegt. Bisweilen besticht jedoch der Witz: Etwa Rumo Wehrlis imaginäre Konversation mit Elton John, der Dating-Ratschläge in Versform erteilt – vorgetragen mit einer Stimme, von der man sich gerne in den Schlaf lesen lassen würde.

Sprache ist zum Sprechen da

Dass der Vortrag matchentscheidend sein kann, wussten schon die alten Griechen. Nach der Argumentationsfindung und rhetorischen Aufhübschung zählt da vorrangig die Rede, welche im Slam oft charakteristischen Mustern folgt. Da ist die trabende Punktierung, die Betonung des ersten Wortes – dazu Tempowechsel und ein paar Fermaten, gerade so, als läse man aus einer detaillierten Musikpartitur. Die Artikulation sucht kontinuierlich nach Bedeutung.

Die Baslerin Sarah Altenaichinger beherrscht diese Disziplin in Perfektion. Sie formt ihre Worte zur Melodie, rhythmisiert, dehnt an den richtigen Orten. Es ist auch erlaubt, zuweilen laut zu werden: So macht es der St.Galler Pierre Lippuner vor, dessen Protagonist als Philipp Maloneys Alter Ego einen Giftmord aufklärt.

Die Wertung erfolgt basisdemokratisch: Für die erste Runde erhalten fünf der rund 60 Gäste Jurytafeln, mit denen die Punkte verteilt werden. Im Finale entscheidet der Applaus – zu gewinnen gibt es eine Topfpflanze. Diese geht zuletzt an Rumo Wehrli, zu Recht, denn dieser Vortrag kann eben beides: Gesellschaftskritik und Elton John im Cabrio.