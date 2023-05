Pop-Ausstellungen Eine Tessiner Firma erweckt Kunst, Dinosaurier und die Basler Messehallen zum Leben Sie besticht immer wieder mit grellen Ausstellungen in den Messehallen: die Schweizer Firma GC Events. Das freut auch die Messe.

Momentan in der Halle 5: die zweite Banksy-Ausstellung organisiert von GC Events in Basel. Bild: zvg

Sie begnügt sich mit nichts weniger als dem ganz Grossen: Andy Warhol und Van Gogh, Dinosaurier und Banksy. Die im Tessiner Muralto angesiedelte Unterhaltungsfirma GC Events bespielt Hallen in der ganzen Schweiz mit bunten, teils am Kitsch vorbeischrammenden Ausstellungen. In Basel zeigt sie aktuell bis zum 2. Juni eine Banksy-Ausstellung – es ist dies bereits die zweite in Basel. Davor liess sie eine Halle von lebensechten Dinosauriern bevölkern und lud ein zu einem immersiven Van-Gogh-Erlebnis.

Die Messehallen eignen sich für diese Art Pop-Ausstellungen nicht nur wegen ihrer Grösse, sondern auch wegen der Verfügbarkeit: Die Ausstellungen von GC Events laufen in der Regel zwischen zwei und sechs Monate.

Seit der Firmengründung 2015 fünf Ausstellungen in Basel

2015 gegründet begann die Eventagentur GC Events mit der Organisation von Konzerten und weitete ihr Konzept aus auf Kabaretts und Musicals, bevor sie mit der Tournee einer Banksy-Ausstellung ihr Kerngeschäft um Ausstellungen ergänzte. Dies weil, wie CEO Gabriele Censi sagt, «solche Pop-Ausstellungen damals in der Schweiz fehlten». Die aktuelle Banksy-Ausstellung ist seit der ersten Anfang 2021 die fünfte Ausstellung, welche GC Events in Basel organisiert.

Durchgeführt werden die Ausstellungen bislang immer in den Messehallen und ziehen, auch ohne gross angelegte Werbetrommel, viele Besucherinnen und Besucher an. Wie viele Eintritte sie verkaufen, sei sehr unterschiedlich, sagt Censi. Das hänge mitunter von ihrer Dauer ab. Er schätzt die Besuchszahlen in Basel durchschnittlich auf etwa 50’000 bis 100’000 Menschen pro Ausstellung.

In dem als Kultur- und Museumsstadt gefeierten Basel hätten sie kein weiteres Museum werden wollen, sondern «wir wollen Ausstellungen anbieten, die auch Familien anziehen und jene Menschen, die sonst nicht in Museen gehen». Den Kitsch-Vorwurf versteht Censi nicht: «Ich finde, Kunst ist für alle da. Was wir versuchen, ist, mehr Menschen miteinzubeziehen. Und man könnte schliesslich auch Popmusik als kitschig bezeichnen.»

Ausstellungen beleben Messeplatz und Quartier

Genutzt für Ausstellungen werden die Messehallen laut einer Mediensprecherin der MCH Group von verschiedenen Anbietern. In normalen – heisst nicht von Corona-gebeutelten –Jahren fänden etwa zwei bis drei solche Ausstellungen jährlich statt. Den bisher grössten Erfolg habe die Ausstellung «Körperwelten» 1999 einfahren können.

Diese Art Dauerausstellungen seien ein wichtiges Format für die Messe, «da wir so dem kulturellen Anspruch Basels Rechnung tragen können», führt die Sprecherin aus. Daher werden die Zeitfenster zwischen grösseren Veranstaltungen gerne für Ausstellungen genutzt. Mit dem Nebeneffekt, dass der Messeplatz und das Quartier belebt werden.