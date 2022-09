Neues Album Kopfüber aus dem Hamsterrad mit der Basler Band Don’t Kill the Beast Das Quintett um David Blum besingt in sieben dringlichen Popsongs ein entschleunigtes Leben. Das Album «I Am & I Change» ist ein grosser Wurf mit kurzer Spieldauer.

Don't Kill the Beast um David Blum (Mitte). Niklas Eggmann

Am Anfang stand ein Sturz: Ende 2018 zog sich David Blum auf dem Snowboard dermassen starke Verletzungen zu, dass er seinen Broterwerb als Velokurier für neun Monate aussetzen musste. Der gebürtige Zürcher, der seit seinem ersten Lebensjahr in Basel ist, blickt heute mit gemischten Gefühlen auf diese Zeit zurück, die ihn auf sich selbst zurückwarf.

Erst in der Zwangspause merkte der Mittdreissiger, dass er seit Jahren in einem Hamsterrad gefangen war, wie er es formuliert:

«Viel Arbeit, wenig Lohn, kaum Zeit für Musik, keine Energie für Familie und Beziehungen zu Freundinnen und Freunden.»

Rückblickend sei es eine traurige Erkenntnis, dass das Beste, was ihm habe passieren können, ein Unfall gewesen sei, sagt Blum – «auch wenn viel Gutes dadurch entstand.» Er habe in dieser Zeit wiederentdeckt, was es bedeute, die Muse zu haben und sich ihr hinzugeben. Blum fasst diese Monate wie folgt zusammen: «Anstrengend und wunderschön zugleich.»

Das Ende der Schaffenspause

Mit der Muse kam auch die Inspiration. Und damit das Ende der Schaffenspause von Don't Kill the Beast, deren bislang letztes Album auf Winter 2017 datierte. Denn nicht nur beruflich, sondern auch künstlerisch steckte David Blum fest. Der Sänger, Bassist und Songschreiber der Band hatte «verkopft und ideenlos» an Songs gearbeitet, wie es entlarvend ehrlich im Pressetext heisst. Das Gefühl, nichts Neues sagen zu können, habe sich in dieser Zeit verhärtet.

Dass sich die Ausgangslage mit dem Snowboard-Unfall und der folgenden Auszeit geändert hat, das muss David Blum gar nicht mehr betonen – das nun erschienene Album «I Am & I Change» ist Beweis genug. Bereits beim eröffnenden «Secrets» meistern Don't Kill the Beast den Spagat, aus der Liebe zum Pop zwar keinen Hehl zu machen, dabei aber nie der Lieblichkeit anheim zu fallen. So bleibt die Rhythmusgitarre, die dem Refrain seine Weite gibt, auch in den Strophen angenehm kratzig. Zugeständnisse an die Radiotauglichkeit hätten hier mehr Zurückhaltung gefordert.

Selbstfindung ist Grundstein und roter Faden

Andernorts – etwa beim an The Cure erinnernden «Anxiety» – flutscht die Hookline dermassen geschmeidig ins Ohr, dass man sich schon beim ersten Hördurchgang in einem wohlbekannten Lied wähnt. Düsterer und weitaus weniger vorhersehbar wird es beim abschliessenden Titelsong des mit sieben Songs eher kurz geratenen Albums.

Doch zählt nicht der Umfang, sondern der Inhalt. Und der stimmt fast ausnahmslos. Einzig die fast akustisch gespielte erste Hälfte des zweigeteilten «Way to Go» bewegt sich textlich gefährlich nahe an den Gemeinplätzen vorbei. «I've always been my own hero» – Sätze wie diesen kennt man auch aus esoterischen Selbstermächtigungsseminaren. Dass Blum zu sich gefunden hat, ist der Grundstein und rote Faden des Albums. Andernorts findet er für diesen wichtigen Prozess aber weitaus bessere Formulierungen.

Das ist jedoch Kritik auf hohem Niveau, denn schon ab der Songmitte treibt Blum seine Band mit einer Sechzehntel-Basslinie zum Höhepunkt des Albums an. Grossartig, wie das Quintett hier seinen eigenen Klang findet, ohne aus den Augen zu verlieren, nach was der Song verlangt. Gleiches gilt ganz besonders für «LSF» (eine Abkürzung für «life seems fine»?), bei dem Blums Vorliebe für den Punk aufblitzt.

Live-Videos als eine Art Visitenkarte

Dass das Quintett, das neben Blum den Multiinstrumentalisten Matthias Gusset, die Gitarristin und Backingsängerin Marcie Nyffeler, den Gitarristen Matthias Renner sowie den Liveschlagzeuger Joachim Setlik umfasst, nicht nur im Studio bestens funktioniert, lässt sich auf ein paar im Sudhaus eingespielten Live-Videos nachhören. Blum erklärt, dies soll eine Art Visitenkarte sein, die beim Organisieren von Konzerten zum Einsatz komme. Und: «Falls wir mit dem Album kaum Shows spielen werden, haben wir trotzdem eine Erinnerung an diese für mich äusserst bedeutsame Zeit.»

Die Muse und die Inspiration sind wieder da. Nun wäre es eine Schande, wenn Don't Kill the Beast ihr Publikum nicht fänden.