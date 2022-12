Pop Pech in der Liebe, Glück im Songwriting Mit der One-Man-Band Kopfgewitter hat sich der Basler Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist Chris Weber neu erfunden. Eindrücklich nachzuhören auf «Die Kunst des Nehmens».

Der 54-jährige Basler Chris Weber hat mit Kopfgewitter keine Scheu, sich musikalisch auch mal nackt zu machen. zvg

«Jetzt ist alles anders» heisst eines der sieben Lieder auf der neuen EP von Kopfgewitter. Und zumindest für all jene, die den Kopf hinter dem Pop-Projekt kennen, fasst der Titel den musikalischen Werdegang der letzten Jahre zusammen. Chris Weber ist beileibe kein Unbekannter in der Basler Szene: Bei den legendären Wondertoys trat er als Gitarrist in Erscheinung, später bei Featherlike als Frontmann mit treffsicherem Gespür für Melodien mit Widerhaken und englische Texte mit Tiefgang.

Die Liebe zum Song ist geblieben, ansonsten ist bei Kopfgewitter aber wirklich alles anders: Das eingeschworene Bandgefüge ist dem ambitionierten Solo-Projekt gewichen. Statt der elektrischen Gitarre ist seit acht Jahren das Piano Webers Instrument der ersten Wahl. Der 54-jährige Basler schätze es, wie er sagt, auf diese Weise «unstudiert» ans Komponieren heranzugehen. Neuland betritt er auch als Texter, indem er seine Gedanken nun auf Hochdeutsch formuliert.

Drei Gründe für die Neuorientierung

Für so eine Kehrtwende braucht es einen triftigen Grund. Oder deren drei, wie Weber bereitwillig ausführt: 2011 habe er seinen Wohnsitz von Basel nach Berlin verlagert und dabei alte Helden wie Spliff, Rio Reiser und Udo Lindenberg neu entdeckt. Gleichzeitig habe er einen gewissen Frust verspürt, dass im deutschsprachigen Raum englische Texte kaum Beachtung fänden. Und zu guter Letzt war die Neuorientierung der «Liebe zu einer deutschen Frau» geschuldet.

Man traut sich nicht nach dem Ausgang der Liebesgeschichte zu fragen, ist die Antwort darauf doch wenig versteckt in «Gefunden und trotzdem verloren» nachzuhören.

In der Ballade – womöglich der stärkste Song und mit Sicherheit der ergreifendste Moment auf der EP – macht sich Weber in jeder Hinsicht nackt: Das Lied ist mit Stimme, Piano und sanften Soundeffekten so spärlich instrumentiert, wie sein Text ohne Kaschierungen auskommt: «Mit Kind und Hund ans Meer fahren» hängt Weber darin den Tagträumereien nach, um dann ohne Sentimentalitätskitsch zu singen «Nur dass du es weisst: es war trotzdem schön.»

Markante Stimme, euphorisierte Akkorde

Pech in der Liebe, Glück im Songwriting also. Doch der Lichtblick lässt nicht lange auf sich warten: In der eingangs erwähnten Powerpop-Nummer ertönt die markante Stimme Webers zu euphorisierten Akkorden: «Dieses ewige Lächeln, ich find', es steht mir gut.» Gut steht Weber auch das poppige Gewand des Titelstücks: «Die Kunst des Nehmens» vereint Eighties-Anleihen mit der erdigen Soundästhetik der späten Talk Talk.

Das macht Appetit auf mehr. Und bis Weber seinen Plan eines Kopfgewitter-Longplayers umsetzt oder im Mai im Basler Parterre live zu erleben ist, kann man sich die Zeit gut mit den vorangegangenen zwei Kopfgewitter-EPs vertreiben.