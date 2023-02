Premiere Mitten im Geschehen: Im Theater Basel verschwindet die Grenze zwischen Bühne und Zuschauersaal Schon bei «Einstein on the Beach» konnte das Publikum auf die Bühne des Basler Theaters. In Luigi Nonos «Intolleranza 1960» geht Regisseur Benedikt von Peter noch einen Schritt weiter. Ein emotionaler Abend.

Szene aus «Intolleranza 1960»: Das Stück, ursprünglich für das Staatstheater Hannover entstande, schafft Nähe. Bild: Ingo Höhn / Theater Basel

«Lebendig ist, wer wach bleibt/ sich den anderen schenkt/das Bessere hingibt/niemals rechnet», ist auf dem Eisernen Vorhang zu lesen, der langsam hochgefahren wird. Dann betritt man, von stummen Begleitern geführt, die Bühne des Basler Theaters. Man verteilt sich im Raum, setzt sich auf Stühle und weiss bald nicht mehr, wer Akteur ist und wer Zuschauer. Dann fährt die stählerne Wand wieder nach unten. Und man ist eingeschlossen im Theaterraum – und mitten im Geschehen.

Luigi Nono wollte in seinem ersten Bühnenwerk «Intolleranza 1960», 1961 in Venedig uraufgeführt, die Distanz zwischen Bühne und Publikum aufheben. Intendant Benedikt von Peter geht in seiner Inszenierung noch weiter (Choreografie: Carla vom Hoff, Bühne: Katrin Wittig, Kostüme: Geraldine Arnold). Die ursprünglich im Jahr 2010 für das Staatstheater Hannover entstandene Produktion schafft beklemmende, aber auch gemeinschaftsstiftende Nähe.

Man wird Zeuge von Ungerechtigkeit und Gewalt. Und ist umgeben von Klängen, wenn direkt neben einem ein Chorsänger die Stimme erhebt oder das Sinfonieorchester Basel (Leitung: Stefan Klingele) unsichtbar von der Unterbühne und der Galerie aus mit schneidenden Dissonanzen der Blechbläser das Geschehen forciert. Die einzelnen Szenen der Oper nehmen Bezug auf reale Ereignisse – das Grubenunglück im belgischen Marcinelles aus dem Jahr 1956, die Friedensdemonstrationen, den Algerienkrieg, die Überschwemmungen in der Po-Ebene.

Peter Tsantis ist der Emi­grant, der nach der Katastrophe sein Bergwerk verlässt und in sein Heimatland zurückgeht. Seine Frau – Jasmin Etezadzadeh spielt und singt die Partie mit beängstigender Intensität – verflucht ihn dafür. Auf dem Weg nach Hause gelangt der Flüchtling mitten in eine erregte Menschenmenge, die «Nie wieder Krieg» und «Down with discrimination» skandiert.

Grosses Möbelrücken in den Pausen

Der auf der ganzen Bühne verteilte Chor des Basler Theaters (Leitung: Michael Clark) trägt und führt den Abend gemeinsam mit den Statisten. In den Pausen zwischen den Szenen werden die Stehleitern verschoben und Stühle umgeräumt. Man wird berührt, geleitet und platziert.

Der expressive Chorgesang, der beim Chor der Gefolterten auch zum erschütternden Schrei werden kann, verwandelt Nonos komplexe Musik in verdichtete Emotion. Es lässt einen nicht kalt, wenn direkt vor den Füssen Artyom Wasnetsov als blutverschmierter Gefolterter liegt und sich mit seinem mächtigen Bass vom Leben verabschiedet, oder wenn Kyu Choi (Ein Algerier) mit durchdringender Tenorstimme in unmittelbarer Nähe Ungerechtigkeiten anklagt. Es entsteht Empathie mit den Figuren. Musiktheater als gemeinschaftsstiftende Erfahrung.

Das Sinfonieorchester Basel entfaltet eine grosse Bandbreite an Klängen, ist präzise in den Klangschichtungen und schafft Atmosphäre, wenn sich die Partitur ausdünnt und Intimität entsteht wie in der zweiten Szene des zweiten Teils.

Trostlosigkeit im Überschwemmungsgebiet

Hier liegt man auf Decken und schaut in den Schnürboden. Aus dem Off singt Inna Fedorii in hoher Sopranlage von der Sehnsucht nach Liebe. Für einen Moment erschafft die neue Gefährtin des Flüchtlings eine Utopie. Dann ertönt zu rhythmisch akzentuierten Orchesterklängen der Chor der Revolte – und auch die Ehefrau sorgt nochmals für emotionale Zuspitzungen.

Am Ende stürzt Wasser die Bühnenrückwand herunter. Trostlosigkeit macht sich breit im Überschwemmungsgebiet. Aber man hält sich aneinander fest in der Katastrophe.