Premiere Shakespeare am Theater Basel: Ein irrwitziger Sommernachts-Abgesang Regie-Tausendsassa Antù Romero Nunes stellt am Theater Basel das inhaltliche Gerüst von Shakespeares «Sommernachtstraum» auf den Kopf und bereitet damit zusammen mit dem fulminant aufspielenden Ensemble grossen Spass.

Michael Klammer als Oberon und Sven Schelker als Demetrius im Basler «Sommernachtstraum». Ingo Höhn / Theater Basel

Auf der Bühne des Basler Schauspielhauses ist erst einmal gar nichts zu sehen von einem Zauberwald oder sonst einem Dekor, das zur Mutter aller Fantasy-Spektakel namens «Ein Sommernachtstraum» passen würde. Die Bühne ist abgesehen von einem Podest mit allerlei Musikinstrumenten, einem Säulenstummel und drei schlichten Bänkchen leer. Eine Gruppe von acht verdrucksten Gestalten erscheint, die unschwer als Lehrerinnen und Lehrer zu erkennen sind.

Wir befinden uns also in der Schulaula. Der Schulhausvorsteher – «Ich bin bei Fabio, bleiben wir doch beim Du» – stellt das Kollegium vor: die schwäbisch babbelnde Heilpädagogin Vroni, der schlaksige Geschichtslehrer Dominik (er führt in der Theater-AG jeweils Regie), der draufgängerische Patrick (Deutsch und Sport), eine Rampensau, die gerne gleich alle Rollen spielen würde, und weitere verstaubte Paukerinnen und Pauker mehr.

Sie sind ebenso liebevoll wie bösartig gezeichnete Karikaturen von Lehrerinnen und Lehrern und damit die zeitgenössischen Stellvertreterinnen und Stellvertreter von Shakespeares Handwerksgesellen, die als Stück-Einschub im Stück schrullenhaft unbeholfen die Tragödie von Pyramus und Thispe proben und aufführen.

Ganz normale Menschen sind Ausgangspunkt des Geschehens

Regisseur Antù Romero Nunes stellt die Szene an den Anfang des Abends und erhebt sie damit vom Nebenschauplatz zur programmatischen Leitlinie des Abends. Nicht die Königinnen und Könige, nicht die fantastischen Elfen oder die Liebespaare des Athener Adels sind Ausgangspunkt des Geschehens, sondern ganz normale Menschen, Laien, die all ihrer Unzulänglichkeiten zum Trotz Theater spielen und damit ihrer Fantasie freien Lauf lassen wollen.

Das klappt erst einmal ganz und gar nicht. Die Probe für die Liebesszene zwischen Pyramus und Thispe endet im Desaster, weil Vroni als Pyramus nicht begreifen will, dass sie die Regieanweisung «Er küsst sie» nicht aussprechen, sondern spielen sollte.

Danach zieht sich die Szenerie langsam aber stetig rein in die Sommernachts-Traumwelt, in das irrwitzige Spiel von Irrungen und Wirrungen, wo die Liebenden als erbarmenswerte Spielfiguren der Elfen ja ebenfalls ins Desaster getrieben werden.

Der Schulhausvorsteher (Michael Klammer) verwandelt sich erst in den irdischen Herrscher Theseus, dann in den Elfenkönig Oberon. Heilpädagogin Vroni (Aenne Schwarz) mutiert zur stolzen Elfenkönigin Titania. Aus dem Mauerblümchen Patrizia (Gala Otero Winter) wird der närrische Kobold Puck. Der Rest des Lehrerkollegiums springt in die Figuren der sich liebenden oder sich verschmähenden Paare. Dabei spielen die wahren Geschlechter der Darstellenden eine zweitrangige Rolle: Anne Haug spielt einem räudigen Pferdchen gleich den dauergeilen Lysander, während sich Fabien Krüger ins Jammertal der verschmähten Helena stürzt. Als Hermia und Demetrius dürfen Nairi Hadodo und Sven Schelker immerhin bei ihrem angeborenen Geschlecht bleiben, wobei sich Demetrius im Verlauf des Abends bekanntlich in einen Esel verwandeln lassen muss.

Mit Hilfe des Multiinstrumentalisten Luzius Schuler sowie der sich langsam in den Zauberwald verwandelnden Bühne von Matthias Koch (er hat auch die irrwitzigen Kostüme entworfen) entwickelt sich das zunächst laienhafte Spiel des Lehrerkollegiums mehr und mehr zur theatralen Traumwelt, wo die Höhen und Abgründe der Fantasie herrschen, wo sich skurrile Waldgeister in Elfensprache unterhalten, die durch einen Übersetzungszauber erst mit der Zeit verständlich wird. Und wo sich Elfenkönigin Titania in einen Esel verliebt und sich Liebende unfreiwillig entzweien oder vereinen.

Das Stück ist eine Liebeserklärung ans Laientheater

Schenkt nur Kindern und Narren Glauben, sagt der Volksmund. Nunes fügt mit Laienschauspielern nun eine dritte Kategorie hinzu. Oder wie Theseus am Schluss bemerkt:

«Verrückten und Verliebten glüht das Hirn, es blüht die Fantasie, und sie erkennen mehr als der kühlere Verstand begreift.»

Der Basler «Sommernachtstraum» ist eine Ode an die Fantasie und eine Liebeserklärung an das Laientheater. Aus den anfangs als unbeholfene Karikaturen gezeichneten Lehrerinnen und Lehrern werden am Ende des zweieinhalbstündigen Abends Protagonistinnen und Protagonisten einer berührenden Theaterszene.

Auf der Bühne ist ein wunderbares Ensemble zu erleben, das von Spiellust nur so sprüht: im Spiel, wenn die Profis Laien spielen, die wiederum Rollen zu spielen versuchen, sich als groteske Fantasiefiguren in einem irrwitzigen Setting tummeln oder sich als Liebende in Abgründe stürzen.

Das Premierenpublikum bedankte sich mit frenetischem Applaus für den herzerwärmenden Spass, bevor es wieder rausging in die eisig kalte Winternacht.