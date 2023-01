PRIX SWISSPERFORM Basler Schauspielerin Meryl Marty für Rolle in «Die Beschatter» ausgezeichnet Meryl Marty wird für ihre Rolle als Detektivlehrling Agotha mit dem diesjährigen Nachwuchspreis Prix Swissperform ausgezeichnet.

Meryl Marty als Agotha in «Die Beschatter». Bild: Zvg

Ehre für die Basler Schauspielerin Meryl Marty: Für ihre Darstellung der Detektivschülerin Agotha in der SRF-Serie «Die Beschatter» erhält sie an den Solothurnern Filmtagen den Newcomerpreis von Swissperform. Der Preis wird seit 2001 für Schauspielleistungen in Fernsehproduktionen vergeben. Marty ist die erste Preisträgerin des neuen Nachwuchspreises. Sie war vor «Die Beschatter» hauptsächlich in Deutschland tätig. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert.

Schauspieler und Jurymitglied Samuel Streiff lobte Marty an der Preisverleihung mit den Worten: «Wir haben Dir gerne zugeschaut, wie Du Deine Agotha hart und zornig gemacht hast, weil sie auf jeden Fall verhindern will, dass wir sehen können, wie zart und verletzlich sie eigentlich ist.»

Neben Marty wird David Constantin als Polizist Bax in der SRF-Serie «Tschugger» und Clarina Sierro für ihre Rolle als Elise Jacottet in der Krimiserie «Hors Saison» von RTS ausgezeichnet. Lale Yavas erhält den Spezialpreis der Jury.