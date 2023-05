Queerbeet Brief an mich In seiner Kolumne hat der Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt geschrieben. Mit einem Brief an sein jüngeres Selbst verabschiedet er sich.

Lieber Josia, du bist zwölf. Unsicher, verängstigt, spürst, dass du anders bist als die meisten anderen Jungs, und fühlst dich mit diesen Gefühlen allein. Du wirst beten und kämpfen, dass es anders ist. Aber glaub mir, das bringt nichts. Es ist keine Sünde, egal, was dir andere sagen, und du bist auch nicht allein damit. Halte durch, die Pubertät wird hart für dich. Ich beschönige hier nichts. Du wirst ausgelacht werden, dich verstellen und dir wünschen, dass du anders wärst. Du wirst erzählen, dass du dich in Mädchen verliebst, obwohl du bloss mit ihnen befreundet sein möchtest.

Mit 15 wirst du realisieren, dass sich an der Tatsache, dass du Jungs anziehender als Mädchen findest, nichts ändern wird. Du versinkst in einem schwarzen Loch. Ich wünschte, du hättest darüber geredet, den Mut zusammengenommen und deinen Schmerz nicht in dich hineingefressen, aber die Angst vor den Reaktionen ist zu gross – dabei wirst du schon jetzt ständig gefragt, ob du nicht schwul bist. Du wirst weinen, stundenlang an deine Zimmerdecke starren und dich fragen, wie es weitergehen soll. Dazwischen schreibst du über Bücher und liest gleichzeitig nie solche, in denen du dich gesehen fühlst.

Der Beginn einer neuen Reise

Bis du schliesslich an deinem 17. Geburtstag beschliessen wirst, etwas zu ändern. Zu dir selbst zu stehen und dich nicht mehr zu verstecken. Du wirst es deiner besten Freundin erzählen und realisieren, dass es für die meisten deiner Freundschaften kein Thema ist. Natürlich wird es Menschen geben, die länger brauchen, damit umzugehen, und auch du wirst Zeit brauchen, bis du so weit bist, es allen zu sagen und dazu zu stehen.

Aber danach wird es langsam besser, es ist der Beginn einer Reise. Du wirst lernen müssen, mit deiner neuen Freiheit umzugehen, und verstehen, dass es um weit mehr als deine Sexualität geht. Du wirst Hass für deine Existenz erfahren und gleichzeitig neue Freundschaften schliessen, auf Dates gehen und entdecken, dass deine feminine Seite genauso zu dir gehört.

Du wirst mit Kleidung herumexperimentieren, stundenlange Gespräche über Geschlecht und Liebe führen und Geschichten aufsaugen von queeren Menschen. Für dein Umfeld wird es extrem wirken, aber du holst eigentlich bloss nach, was du all die Jahre verpasst hast.

Mehr als ein Coming-out

Und irgendwann bist du zwanzig, all diese Themen sind abgehakt. Du weisst, wo du stehst und wer du bist. Du hast für dich erkannt, dass du dich nicht gerne in Schubladen stecken lässt und von den binären Geschlechtern nicht viel hältst. Gleichzeitig weisst du, dass die Reise immer weiter geht. Denn Queersein ist eben mehr als bloss ein Coming- out oder die Frage danach, wen du liebst.

Es wird immer wieder zur Sprache kommen. Du wirst deine und die Rechte deiner queeren Geschwister verteidigen müssen und hast mit deiner Kolumne «Queerbeet» hoffentlich schon einen Beitrag geleistet. Ich bin stolz auf dich und will, dass du nie vergisst, dass du perfekt bist, wie du bist. Und das Wichtigste: Ich bin glücklich, habe wunderbare Freundschaften, ein gutes Verhältnis zu meiner Familie und mich verliebt. Wenn du das hier sehen könntest, du fändest es schön.

Alles Liebe, Josia

Damit endet meine «Queerbeet»-Kolumne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mitgelesen haben, und bei der bz Basel fürs Vertrauen.