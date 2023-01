Queerbeet Das Dritte Geschlecht ist keine Option, sondern ein Muss In seiner Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt. Josia Jourdan Drucken Teilen

In Deutschland ist der Geschlechtseintrag «divers» seit 2018 Realität. Peter Steffen / DPA

«Bist du ein Mann oder eine Frau?» Diese Frage wird Freund:innen von mir regelmässig gestellt. Ihr Auftreten, ihr Erscheinen ist für viele schwer einzuordnen. Dabei sind das Menschen, die gar nicht eingeordnet werden wollen und sich mit den binären Geschlechtern nicht identifizieren. Für sie wird diese Frage also zur Selbstverleugnung oder zum Outing.

Längst ist doch klar, dass das Geschlecht ein Spektrum ist, intergeschlechtliche Menschen geboren werden und nicht binäre Geschlechtsidentitäten keine Trenderscheinung, sondern eine Realität sind. Menschen, die unter uns leben, werden jeden Tag aufs Neue unsichtbar gemacht, indem auf ihrem Pass weiterhin Mann oder Frau steht.

Der Bundesrat hat das Problem gegen Jahresende als nicht relevant betrachtet und sich gegen einen dritten Geschlechtseintrag entschieden. Dass es Zeit und Überlegungen braucht, wie sich das umsetzen lässt und welche gesetzlichen Änderungen vorgenommen werden müssen, ist nicht nur mir, sondern der gesamten queeren Community bewusst.

Schubladendenken

Wir sind in Geduld erprobt, wissen, dass Gleichstellung, Sichtbarkeit und Akzeptanz ihre Zeit brauchen. Trotzdem empfinde ich es als Schlag gegen unsere Community, die sich 2022 für die Rechte von trans Personen (und dazu zählen auch nicht binäre Menschen) auf die Strasse getraut hat und unter dem Motto «Trans-Vielfalt leben» an der Zürich Pride demonstriert hat.

Nach dem Entscheid des Bundesrates habe ich mit Bekannten, Familienmitgliedern und Freund:innen gesprochen und habe mehrmals überrascht festgestellt, dass sich wohl mehr einen solchen dritten Geschlechtseintrag wünschen als angenommen. Auch in den sozialen Medien gab es viele Proteste und Ende Dezember in Zürich erneut eine Demo: für ein Aufwachsen mit einer Option ausserhalb von Mann und Frau und der Möglichkeit, sich selbst zu entdecken.

Geschlecht als Spektrum, fluid, nicht zementiert. Nicht mehr so, dass ich mich anzupassen versuche und mich selbst in eine Schublade stecke, in die ich gar nicht will. Der Bundesrat versucht, Menschen in ihrer Identität unsichtbar zu machen, und versteckt sich hinter der Behauptung, es wäre zu kompliziert. Dabei werden jedes Jahr Gesetze geändert, und wofür haben wir eine Regierung, wenn sie sich nicht darum kümmert, dass unsere Identität anerkannt wird?

Bloss Mensch sein

Menschen, die sich darüber aufregen und meinen, es bräuchte das alles nicht, möchte ich fragen, was sie denn daran stört, wenn andere Menschen sich wohler fühlen? Woher kommt der Hass, die Ablehnung gegenüber Menschen, die sich mit den Begriffen Mann und Frau nicht wohlfühlen? Wenn sich doch für euch gar nichts ändern würde ...

Denn wäre ich in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der ein nicht binäres Geschlecht eine Option gewesen wäre, würde auch ich mich eher damit identifizieren. So bin ich jedoch ein Mann. Ein Mann, der sein Mannsein so anpasst, dass ich mich mit dieser Bezeichnung einigermassen wohlfühle. Dabei würde ich gerne noch viel öfter meine feminine Seite entdecken und mich nicht in eine Geschlechtskategorie stecken lassen, sondern bloss Mensch sein.

Ich möchte, dass meine Freund:innen sich nicht länger erklären müssen, ihre Geschlechtsidentität anerkannt wird und nicht mehr so getan wird, als wäre das alles bloss ein Trend. Denn ich bin mir sicher, dass es auch ältere Menschen gibt, die Schwierigkeiten damit haben, sich in einer männlichen oder weiblichen Rolle wiederzufinden. Ich wünsche mir, dass es für kommende Generationen anders wird.