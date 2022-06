Queerbeet Pride oder warum ich auf die Strasse gehe In seiner neuen Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt. Josia Jourdan Drucken Teilen

Zürcher Gay Pride (Archivbild). Melanie Duchene/ Keystone

Zwei Jungs, die sich küssen, nackte Haut, laute Musik, Plakate – und mittendrin ich. Letztes Jahr war ich das erste Mal an einer Pride. Der queeren Demonstration, die jährlich stattfindet und weit mehr als bloss eine grosse Party, sondern vor allem auch eine politische Veranstaltung ist. Und auch dieses Jahr bin ich im aufreizenden Outfit durch die Strassen marschiert und habe laut meine Rechte eingefordert.

Letzthin habe ich einen älteren Text von mir auf Instagram gelesen. Darin schreibe ich über meine Queerness, über mein Umfeld und warum es wichtig ist, dass wir uns als Menschen und Individuen verändern sollten. Dieser zwei Jahr alte Text ist so voller Emotionen. Ich war wütend, voller Hoffnung und Stolz darauf, wie ich mich verändert habe und verändern werde.

All das spüre ich auch noch heute. Ich verspüre Wut über die Ungerechtigkeit unserer Welt, in der ich dankbar sein soll, wenn mich jemand akzeptiert, und Gewalt, Unterdrückung und Hass immer noch Lebensrealität sind. Ich trage Hoffnung in mir für mich und meine Community, die stetig wächst. Und ich verspüre Stolz, wohin ich als Mensch gekommen bin und dass ich endlich im Reinen mit meiner Identität bin.

Miteinander statt Gegeneinander

Ich küsse Männer auf der Strasse, verliebe mich und versuche Glück zu finden. Ich trage stolz die Kleidung, in der ich mich wohlfühle, und ich schreibe in dieser Zeitung über all diese Themen. Weil ich daran glaube, dass ich etwas verändern kann und weil ich glaube, dass die Lösung letztlich immer ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander ist. Ich bin stolz darauf, queer zu sein. Und ich bin wütend, wenn ich sehe, wie viele Hürden es immer noch für uns gibt und wie viel Unverständnis uns entgegengebracht wird.

Wir werden jedes Jahr mehr, und das hat nichts mit LGBTQ+-Propaganda zu tun, wie konservative Medien gerne behaupten. Sondern damit, dass immer mehr Menschen die Möglichkeit ergreifen, sich selbst zu sein. Ich bin stolz auf jede einzelne Person, die diesen Schritt wagt, und ich möchte alle ermutigen, die Augen vor uns nicht zu verschliessen. Lest unsere Geschichten, redet mit uns. Und denkt daran, dass ihr nie wissen könnt, ob nicht vielleicht auch jemand eurer Liebsten queer ist und dass auch diese Person ein offenes Ohr, eine Umarmung oder Unterstützung braucht.

Die Pride ist von diesen Emotionen begleitet. Wut, Hoffnung und Stolz bilden das Herzstück und dadurch, dass wir alle gemeinsam diese Energie mitbringen, ergibt sich daraus Liebe. Starke, wunderschöne, vielfältige Liebe. Ich gehe auf die Strasse, damit Transkinder in der Schule von Lehrpersonen ernstgenommen werden und eines Tages die Suizidrate bei queeren und insbesondere Transjugendlichen sinkt.

Mehr Verständnis für queere Menschen

Ich gehe auf die Strasse, weil ich stolz darauf bin, Teil einer Community zu sein, die zusammenhält und weil ich mir eine bessere Zukunft für uns alle wünsche. Ich gehe demonstrieren, bis auch ich Blut spenden darf und nicht mehr grundlos auf der Strasse verprügelt werde. Und ich schreibe hier, um euch einen Einblick in mein Leben zu gewähren, in der Hoffnung, dass ich damit mehr Verständnis für queere Menschen schaffe.

Wenn ihr also das Gefühl habt, die Pride oder Regenbogenflaggen seien unnötig, dann wisst ihr, wie unfassbar privilegiert ihr seid. Pride ist nicht nur für mich. Pride ist auch für all die queeren Menschen, die weltweit und in Europa unterdrückt, verfolgt und getötet werden für ihre reine Existenz. Und darum gehe ich auf die Strassen. So lange, bis kein Kind sich mehr in den Schlaf weint, weil es realisiert, dass es anders ist. So lange, bis wir frei und sicher sind.