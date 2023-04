RAPPAZ MUSEUM Basel Sehet die Zeichen: Wenn sogar Textilien zu Text werden Das Basler Rappaz Museum zeigt, wie Bildzeichen und Symbole unsere tägliche Kommunikation bestimmen.

Zeichen vermitteln Botschaften: Tücher als chinesisches Schriftzeichen in Hongkong. Bild: Zvg / Communication Arts

Zwischen den Häusern einer Strasse in Hongkong flattern rote und violette Tücher im Wind, grosse und kleine, lange und breite. Wir können sie nicht lesen, doch für die einheimische Bevölkerung ergeben sie einen Sinn: Die Textilien bilden ein chinesisches Schriftzeichen, das auf ein Festival hinweist.

Zeichen in unserer Umgebung lassen sich für uns rasch entziffern: Verkehrstafeln, Hinweisschilder, Firmenlogos, das Rote Kreuz, das runde Friedenssymbol, die Bio-Knospe. Meist bauen sie auf geometrischen Grundformen wie Kreis, Dreieck, Quadrat auf – und am besten prägen sich jene ein, die einfach und klar gestaltet sind.

«Unsere Welt wimmelt nur so von Zeichen», sagt der 85-jährige Grafiker Christian Mengelt, der im Rappaz Museum eine kleine didaktische Ausstellung dazu eingerichtet hat. Zeichen in den verschiedensten Formen und Bedeutungen kommen in allen Kulturen vor: «Wir sind von einer unermesslichen Vielzahl davon umgeben: Jeder und jede kennt wohl Tausende von Zeichen und Symbole, ohne sie überhaupt je einmal gelernt zu haben.»

Von der Abstraktion zur Bildkomposition

Der Ausstellungsmacher kann auf seine langjährige Erfahrungen als Schriftgestalter und Lehrer an der Basler Schule für Gestaltung zurückgreifen. Mit Zeichen und Symbolen beschäftigen sich nicht nur Werbung und Design, sondern auch die Kunst, und da besonders die konkrete. Es geht immer wieder um Ähnliches: «Von der Abstraktion und Reduktion der Form und Farbe zu einer spannungsvollen, ausgewogenen Bildkomposition», wie es Mengelt formuliert.

Im Rappaz Museum führen Schautafeln und kurze Texte ins Thema – anhand ausgewählter Beispielen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Ausstellung führt vor Augen, wie vielfältig sich die Welt der visuellen Zeichen präsentiert. Nicht behandelt werden Fragen der Wahrnehmung und Verarbeitung von Zeichen im Gehirn – und auch nicht, wie eine Bildkomposition zu einem Symbol werden kann, das Menschen auf der ganzen Welt verstehen.

Zeichen vermitteln Botschaften. Sie deuten in der Regel auf etwas anderes hin, nehmen dessen Bedeutung an. Die Ausstellung zeigt Schriftsysteme, Embleme, Fahnen, Marken und Signete bis hin zu Mimik und Körpergesten, die wir als Zeichen verstehen. So gleicht der Buchstabe V im Fingeralphabet zum Beispiel einem Victory-Zeichen, wie es Winston Churchill bekannt machte. Doch Vorsicht vor Missverständnissen: Bekanntlich bedeutet ein bestimmtes Handzeichen nicht überall auf der Welt dasselbe.

Rot ist das Logo, gelb die Gefahr

Auch Farben können eine zeichenhafte Bedeutung erhalten: als Signalfarbe etwa jenes Rot, das im Logo von SBB und Coca-Cola oder im Zeichen für Einbahnstrassen erscheint. Gelb bezeichnet vielerorts eine Gefahr: Es warnt ebenso vor atomaren Stoffen wie vor Tieren auf der Fahrbahn, und gelb gefärbt sind auch die Smileys und andere Emoticons, die täglich millionenfach verschickt werden.

Bis zu den heutigen neuen Medien führt der Weg durch den Kosmos der Zeichen, der mit der frühen Keilschrift der Sumerer begonnen hatte, aber wohl noch viel weiter zurückreicht. Ausgestellt ist auch der allgegenwärtige QR (Quick Response)-Code, den die japanische Firma Denso Wave 1994 entwickelt hat. Die schwarzweissen Klötzchenmuster dienten einst dazu, bei der Autoproduktion Bauteile zu markieren. Für Menschen sind sie nicht entzifferbar, für Scanner schon: Längst haben die Maschinen begonnen, sich über Zeichen miteinander auszutauschen.