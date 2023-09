Vor 175 Jahren träumte Lörrach den kurzen Traum von der freien Republik

Zur Erinnerung an die kurzlebige «deutsche Republik» und die revolutionären Ereignisse von 1848 führt die Stadt Lörrach seit 2015 jedes Jahr am 21. September den «Tag der Demokratie» durch, der weit in den Abend hinein dauert.

Während des Tages gibt es diverse thematische Führungen. Um 17 Uhr findet beim Alten Rathaus eine «Revolutionszeremonie» mit inszenierter Ausrufung der Republik statt. Danach hält Barbara Bosch, baden-württembergische Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, eine Rede. Anschliessend gibt es auf dem Marktplatz eine «Revolutionssuppe». Um 20 Uhr steigt im Burghof eine «Gala für alle» (Eintritt: 20 Euro) mit lokalen, regionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern.

Ab dem 21. September ist im Dreiländermuseum Lörrach zudem die Sonderausstellung «Der Ruf nach Freiheit – Revolution 1848/49 und heute» zu sehen. Darin werden die revolutionären Ereignisse aus den unterschiedlichen Perspektiven von Deutschland, Frankreich und der Schweiz betrachtet. Zur Ausstellung, die bis zum 19. Mai 2024 dauert, gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Vorträgen und Lesungen. (sto)

www.dreilaendermuseum.eu