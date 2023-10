Rezension «Wir suchen nach Sprachen, immer neuen»: Die Baslerin Judith Schifferle schreibt Gedichte über die Ukraine Judith Schifferle legt mit «Kein Hinweis auf Herbst» eine Gedichtsammlung vor, die um ihre Wahlheimat Ukraine kreist.

In der Bukowina fand Judith Schifferle eine Wahlheimat. Bild: Viktor Kolibal

Viele Jahre war die Baslerin Judith Schifferle als Kulturvermittlerin und Reiseleiterin tätig und bereiste Polen und die Ukraine. Sie fand eine Wahlheimat in der Bukowina, einer Landschaft, die in der Ukraine und in Rumänien liegt. Eine Region, die von der österreichisch-ungarischen Monarchie, zwei Weltkriegen, von Stalin herbeigeführter Hungersnot, Holocaust und weiteren Verheerungen der totalitaristischen Ideologien des 20. Jahrhunderts alles überlebt hat. Dahin zog es Judith Schifferle in den letzten 20 Jahren immer wieder.

In dieser Zeit hat sie auch Gedichte geschrieben – alle mit Orts- und Zeitangaben versehen. Anfang Jahr erschien ihr Lyrikband «Kein Hinweis auf Herbst», der Texte seit 2003 umfasst. Auf die Bedeutung des Reisens für ihre Lyrik angesprochen, erwidert sie: «Vielleicht weniger das Reisen selbst als vielmehr das Fremdsein ist enorm wichtig fürs Schreiben.»

«Der Krieg fuhr mir durch den Leib»

Als sie 2003 zum ersten Mal in Kiew war, habe man die sowjetische Vergangenheit überall gespürt. Zur gleichen Zeit griff eine US-geführte Allianz den Irak an: «Der Krieg fuhr mir durch den Leib», erzählt Schifferle. «Meine Sinne wurden derart ergriffen, dass ich machtlos über meine eigenen Worte in Kiew zu schreiben begann.»

Wahlfälschung und Proteste 2004, Sieg des Russlandfreunds Janukowytsch 2010, Ausbruch des russisch-ukrainischen Kriegs 2014, Ausweitung auf die ganze Ukraine im Februar 2022. Zwischen all diesen Jahreszahlen bewegt sich Schifferles Lyrik: «Wir suchen nach Sprachen, immer neuen, obgleich wir jede altbekannte, / eine nach der anderen / verraten.» Zum Verhältnis ihrer lyrischen und journalistischen Sprache (Schifferle schreibt als freie Autorin für die bz) sagt sie: «Andere Bücher zu lesen und darüber zu schreiben, ist für mich ein sinnlicher Akt.»

Neutralität verkenne Komplexität

2022 las sie erstmals am «Meridian Lyriktreffen» in Czernowitz aus ihren Gedichten. «Die Verse unserer Lieder zehren sich aus», heisst es in «In Europa ist Krieg». Dabei beweist doch gerade ein Lyrikfestival mitten im Krieg, dass die Lieder stärker sind, als diese Zeile es vermuten lässt.

Schifferle erwidert: «Gemeint ist hier das ‹alte Lied› schweizerischer Selbstgefälligkeit, unseres gesellschaftspolitischen Kanons, der gern viel verspricht und ausschliesslich auf die Kraft der Worte, auf ‹neutrale› Verhandlungen setzt, aber die historische Komplexität, vor allem jetzt die eindeutige, verheerende Lage in der Ukraine, verkennt.»

Ein Buch, das nicht schweigt

Ein weiterer Vers desselben Gedichts hallt lange nach: «Es ist jetzt Krieg in Europa / […] Wir schweigen, um zu beweisen, dass wir / noch immer Pazifisten sind.»

Dieses Büchlein schweigt nicht – es besingt ein in den letzten 20 Jahren stets gefährdetes Land. Und es ermöglicht künstlerisches Zusammenarbeiten: Gestaltet hat das Büchlein der Czernowitzer Grafiker Oleg Ljubkiwskij mit Werken seiner Serie «Gespiegeltes Land». Und mit der Übersetzung ins Ukrainische reisen die Gedichte, übertragen von der in Hofstetten wohnhaften schweizerisch-ukrainischen Dichterin Halyna Petrosanyak, jetzt auch in Schifferles Wahlheimat.