Rock Alte Kämpen, neue Band – Monotrone aus Basel taufen ihr Débutalbum Hinter dem Quartett Monotrone stehen bestens vertraute Gesichter aus der Basler Szene. Jetzt schlagen die vier Musiker ein weiteres druckvolles Kapitel auf.

Monotrone von links: Thomas Baumgartner, Franky Kalwies, Fran Lorkovic und Philippe Strübin. Zvg

Seit über drei Jahrzehnten bildet Thomas «Bäumli» Baumgartner einen fixen Bestandteil der Basler Musikszene. Unter anderem setzte er dabei seine Gitarre und sein Songwriting für Formationen wie Erotic Jesus, Undergod und zuletzt The Blackberry Brandies ein. Eine Aufzählung, die vermuten lassen könnte, dass es den Basler eher früher als später wieder zu neuen Musikufern drängt. «Der Eindruck täuscht, denn ich habe mich eigentlich noch nie selbst von einer Band losgesagt», betont Baumgartner.

Jetzt schlägt er mit alten und neuen Weggefährten ein weiteres Karrierekapitel auf. Unter dem Namen Monotrone. Zusammengefunden hat das Quartett 2019 – auf Input von Baumgartner und dem früheren Erotic-Jesus-Schlagzeuger Fran Lorkovic. «Unsere Wege haben sich über die Jahre immer wieder gekreuzt, nun wollten wir es nochmals mit einer gemeinsamen Band versuchen», sagt Baumgartner. Laut ihm steht die Alternative-Rock-Formation, zu welcher auch Sänger Philippe Strübin und Bassist Franky Kalwies gehören, für unterschiedlichste Einflüsse. Auf ihrem Débutalbum «1» ist jedoch vor allem ihr Hang zu härteren Klängen unverkennbar.

Viel Zeit dank Pandemie

Für Baumgartner kommt dies auch einer Rückkehr zu seinen Wurzeln gleich. «Ich spiele seit 45 Jahren Gitarre, aber um 2014 habe ich das Instrument nochmals neu für mich entdeckt. Mit dem Ergebnis, dass mein musikalisches Spektrum mehr denn je einem Sammelsurium gleichkommt», zeigt sich der Künstler überzeugt.

Zunächst sei Monotrone als eher lockere Angelegenheit geplant gewesen. «Doch aufgrund der Pandemie verfügten wir über mehr Zeit als gedacht, was uns zunehmend ambitionierter werden liess», so Baumgartner. Er und seine Kompagnons seien mit zunehmendem Alter im Umgang miteinander milder geworden. «Und das, obschon es in unserer Band gleich mehrere Alphatiere gibt.» Und Baumgartner hält fest: «Zwar schreiben wir alle Lieder gemeinsam, doch gleichwohl ist jeder Track letztlich die Herzensangelegenheit von einem von uns.»

Reminiszenzen an den Sound der Achtzigerjahre

Während der Opener, «Do You Know My Name», mit viel Dringlichkeit und Power loslegt, manifestiert sich zugleich rasch, dass die Band enormen Wert auf ausgeklügelte Harmonien, gleissende Gitarrenriffs und Reminiszenzen an den Sound der Achtzigerjahre legt. Derweil bietet «Hypersonic» elastischen Hardrock im Geiste von Van Halen, und dem Titelsong gelingt es sogar, einige Abstecher in Richtung Disco zu wagen. Das ist nicht nur gut gemacht, sondern entpuppt sich auch als ebenso stimmungs- wie wirkungsvoll. Nicht zuletzt, weil Philippe Strübin (Ex-Disgroove) als Frontmann überzeugt und mitreisst.

Monotrone, die auf ihrem Erstling nebst Elementen aus Metal, Grunge, Pop und Funk sogar eine Hommage an Chris Cornell von Soundgarden unterbringen, taufen ihr Album am Samstag im Parterre. Was Baumgartner zu folgender Einschätzung bringt: «Das ist extrem wichtig für uns. Auch, um uns selbst beweisen zu können, dass wir nach wie vor über genügend Energie für ein 90-minütiges Konzert verfügen.»