Roman Basler übersetzt «Das Buch vom Verschwinden»: Eine Chronik des Verschwindens als Kehrseite der Gewalt Die palästinensische Autorin Ibtisam Azem inszeniert in «Das Buch vom Verschwinden» die Zeitenwende im Nahostkonflikt. Zum 75. Geburtstag des Staates Israel übersetzt der Basler Joël László das Buch ins Deutsche.

Der Basler Autor und Übersetzer Joël László hat das «Buch vom Verschwinden» übersetzt. Bild: Daniel Aprili

Die palästinensische Autorin Ibtisam Azem legte 2014 mit ihrem «Buch vom Verschwinden» eine schmerzlich aktuelle Geschichte vor, die bis heute weitgehend unausgesprochen geblieben ist. Im fiktionalen Gewand nimmt sie Bezug auf den Konflikt im Nahen Osten, im Zuge dessen die arabische Bevölkerung 1948 brutal vertrieben worden ist.

Azem, 1974 in Israel geboren, gibt den Stimmen der dritten Generation das Wort und inszeniert eine Zeitenwende, die gewaltlos, dafür in einem neuen Meer von Fragen aufgeht. Zum 75. Geburtstag des Staates Israel hat der Lenos Verlag den Roman wieder entdeckt und vom Basler Autor und Übersetzer Joël László aus dem Arabischen ins Deutsche übertragen lassen.

Warten auf Erlösung

Ibtisam Azem_Joël László. Bild: zvg

Über Nacht verschwinden im Roman vier Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser. Weder Busfahrer und Händler noch Krankenpflegerinnen oder Pflückerinnen erscheinen zur Arbeit. Sogar arabische Häftlinge sind aus dem Gefängnis verschwunden. Es könnte die Lösung aller Probleme im Land sein, wird spekuliert. Dabei ist «es schlicht undenkbar, dass man in einem Land mit dermassen vielen Überwachungskameras nicht weiss, wohin mehr als vier Millionen Palästinenser verschwunden sind», so eine als linksradikal verschriene Figur.

Die Autorin spinnt ihre Hypothese weiter und wirft Fragen auf: Wann kehren die Palästinenser zurück? Wird es zu einem Überraschungsangriff kommen? Oder ist gerade die «sauberste ethnische Säuberung» im Gang, die die Welt je gesehen hat? Die vielfältigen Stimmen im Roman lassen vieles, wenn nicht gar alles erahnen. Was still geschieht, löst ein angespanntes Warten aus, Unsicherheit, vor allem Spekulation. Im Buch heisst es: «Die Häuser wirkten überhaupt nicht so, als hätten ihre Besitzer beabsichtigt, sie zu verlassen und zu verschwinden […] Tische waren gedeckt …»

Was bedeutet der Rückzug an einem Ort, wo sonst nur geschossen wird?

Jaffa, die einst florierende Hafenstadt, wurde geleert, wurde zum weissen Blatt. «Gestern habe ich gelesen, dass einer der Namen Jaffas ‹Umm al-Gharîb›, ‹Mutter des Fremden›, lautet», notiert Alaa, ein arabisch-israelischer Filmemacher aus Tel Aviv. «Vielleicht hat uns die Stadt deshalb ausgespuckt. Denn wir sind keine Fremden mehr in ihr. Vielleicht kehren wir jetzt in sie zurück, da wir ihr – ob in ihr oder ausserhalb – fremd geworden sind.»

Für Alaa aber bleibt Jaffa Sehnsuchtsort und Heimat, wo auch die leblosen Dinge ein «Gedächtnis haben». In einem roten Notizbuch hält er die Erinnerungen seiner Grossmutter fest. Sich ein Bild zu machen von dem, was sie «in den ersten Tagen nach der Nakba», der Vertreibung der Palästinenser aus dem einstigen Palästina, 1948 erlebt hat, fällt ihm trotzdem schwer. Währenddessen versucht sein israelischer Freund und Journalist Ariel für die internationale Presse einzuordnen, was im Land «offiziell» gerade vor sich geht. Aber es gibt keine offizielle Meinung mehr: «Die Mehrheit schweigt und wartet auf Anweisungen».

Ein Meer voller Fragen

In «Das Buch vom Verschwinden» wird ein differenziertes Bild der Gesellschaft Israels gezeichnet. Ariel macht klar, wo das Ungleichgewicht zwischen Besatzungsmacht und Vertriebenen den Boden zum Wanken bringt, während Alaa nur aus Erinnerungen seine Identität formen kann.

Azems einfache und zugleich vielperspektivische Romananlage spielt mit Fragen, die über den Konflikt im Nahen Osten weit hinausgreifen. Am Ende richtet sich Ariel in der Wohnung Alaas ein und übersetzt dessen rotes Notizbuch als «Chronik des Verschwindens» ins Hebräische.