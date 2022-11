«Rotzloch» im Kultkino Status F wie Feindbild: Wo sich die Schweiz selber Probleme schafft Die Basler Regisseurin Maja Tschumi erzählt in «Rotzloch» vom Leben junger Geflüchteter in der Enge eines Asylheims.

Wer nichts hat, ist wenigstens stark: Filmstill aus «Rotzloch» von Maja Tschumi. Bild: zvg/Royal Film

Die in Basel geborene Regisseurin und Theaterautorin Maja Tschumi hat einen Dokumentarfilm über ein entlegenes Asylheim im Kanton Nidwalden gedreht, in dem nur junge Männer einquartiert sind. Dort stossen sie an die Grenzen ihres «vorläufig aufgenommenen» Lebens.

Die Flüchtlingspolitik macht wieder Schlagzeilen. Kommt Ihr Dokumentarfilm zur rechten Zeit?

Maja Tschumi: Es geht mir nicht darum, wer Asyl verdient und wer nicht. Mein Film handelt vom Begehren: Man will ein gutes Leben, Glück, was auch immer. Verliert man die Möglichkeit, das zu erlangen, verschwindet das Selbstvertrauen. Werden Geflüchtete nur als Verhandlungsmasse ohne eigene Stimme gesehen, führt das zu Problemen. Deshalb wollte ich in meinem Film einfach nur zuhören.

Warum haben Sie dafür das Asylheim «Rotzloch» gewählt?

Als ich nach meinem Studium einen Job an einer Deutschschule in Luzern antrat, hatte ich es mit gemischten Klassen zu tun, die zur Hälfte aus Geflüchteten bestanden. Als Lehrerin war ich erste Ansprechperson für alles Mögliche: Liebe, Aufklärung, Kontakt mit sozialen Institutionen. Ein Eritreer lud mich darauf zu sich ins Asylheim zum Essen ein, so sah ich das «Rotzloch» zum ersten Mal.

Welchen Eindruck hatten Sie?

Ich fand es sehr filmisch, so eingeklemmt zwischen Berg und See. Diese Isolation fand ich stimmig, um die fast schon klischierte Schweizer Idylle mit dem abgeschotteten Fremden kollidieren zu lassen. Ich habe eine Art Heimatfilm gemacht – oder eben einen Antiheimatfilm: ein Anti-«Heidi».

Im «Rotzloch» gibt es keinen Geissenpeter, dafür ein Zementwerk…

Eine grosse Inspiration war der Dokumentarfilm «Siamo Italiani», der von italienischen Arbeitsmigranten in den Sechzigerjahren handelt. Heute geht es bei Geflüchteten immer auch um ihre Position im Arbeitsmarkt: Deshalb fand ich es sehr passend, dass eine Unterkunft, die einst von Arbeitern des Zementwerkes belegt wurde, als Asylzentrum genutzt wird. Migration ist ja immer auch ein ökonomisches Potenzial.

Wie haben Sie sich dort gefühlt?

Ich habe viel Gastfreundschaft und Gesprächsbedarf erfahren. Natürlich habe ich mich so ganz allein unter Männern zunächst unsicher gefühlt, aber das wäre in einer Schweizer Militärkaserne nicht anders. Mein Vorteil war, dass ich als Lehrerin auftreten konnte, bei der man das Herz ausschütten und sich auch einmal beklagen durfte: Viele Geflüchtete werden zu wenig über ihre Rechte aufgeklärt. So habe ich über zwei Jahre langsam Vertrauen aufgebaut.

Wie haben Sie sich mit den Protagonisten verständigt?

Ich habe viel vorbesprochen, zum Beispiel was die Haltung der jungen Männer zu Frauen betrifft. Aber ich habe mich dann doch gegen einen Dolmetscher am Set entschieden, weil ihnen das einen privaten Raum lässt, in dem sie sich offener austauschen können. Da ich mich mit dem Leben in einem Asylheim nicht auskenne, brachte uns das ein Stück weit auf Augenhöhe.

Sexualität ist in Ihrem Film ein Dauerthema: Züchten wir in Asylheimen sexuellen Frust heran?

Regisseurin Maja Tschumi. Bild: zvg

Als Frau bin ich natürlich kritisch eingestellt gegenüber gewissen Frauenbildern und Vorstellungen von Männlichkeit. Meine Erkenntnis war aber, dass diese jungen Männer in einer doppelten Lebenskrise stecken, weil sie sich ohnehin meist in der Adoleszenz befinden. Die Geflüchteten wären offen für Inputs, haben nach ihrer traumatischen Reise aber kaum Kontakt zur Schweizer Bevölkerung. Das führt zu Verhärtungen.

Viele legen sich einen Panzer an, betreiben Bodybuilding…

Ich boxe selber und weiss, dass das ein Working-Class-Ding ist, nach dem Motto: Wenn wir schon nichts haben, sind wir wenigstens stark. Nur ist das eine Vorstellung, die oft gar nichts mit den Herkunftsländern der Geflüchteten zu tun hat. Diese werden bei uns in ihrer Männlichkeit neu geprägt. Und da bräuchte es unbedingt mehr Betreuung.

Für ein «Mehr» fehlt allerdings der politische Rückhalt, oder?

Migration verschwindet nicht, indem man sie kleinspart oder unsichtbar macht. Im «Rotzloch» gab es während der Dreharbeiten zum Beispiel noch keine Sozialarbeiter. Stattdessen wurde Security, die Hälfte davon Ex-Polizisten, eingesetzt: Leute, die für den Umgang mit Kriminellen trainiert sind, treffen auf traumatisierte Menschen. Solche Konflikte liessen sich leicht vermeiden! Die Kultur der Geflüchteten ist nicht fest eingeschrieben, sondern verhandelbar.