Roxy Birsfelden Jetzt gibt es Ihr Horoskop endlich auch als Theater Die Performance «Obstacles in the Sky» widmet sich dem Thema Astrologie mit viel Musik und Humor. Ein kurzweiliger Abend mit irritierendem Nachgeschmack.

Planetares Discofieber: Jesse Inman und Johanna Heusser zu Beginn der Performance «Obstacles in Our Sky» im Roxy Birsfelden. Bild: Simon Hitzinger

Von Cargo-Hüfthosen bis Mittelscheitel - jeder Trend kommt irgendwann wieder, selbst die Astrologie. Auf TikTok schwärmen Influencer von Sternzeichen, der Schweizerische Astrologenverbund verzeichnete 2021 20 Prozent mehr Mitglieder, und die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist widmete dem Thema kürzlich die Graphic Novel «Liv Strömquists Astrologie».

Erstaunlich, dass bisher niemand darauf gekommen ist, sich performativ mit dem Thema zu beschäftigen. Die Baslerin Johanna Heusser und der Brite Jesse Inman haben es getan.

Ihr Duett «Obstacles in the Sky» wurde als humorvolle Annäherung an das Thema angekündigt. Tatsächlich gab es bei der Premiere immer wieder Lacher und spontanen Applaus aus dem Publikum. Das fing schon beim ersten Auftritt an: Die beiden Performenden tanzen unter einer Sonne und einem Mond betont hölzern zum Hippie-Klassiker «Age of Aquarius».

Dauernder Wechsel zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit

Kurz darauf scheint der Spass auch schon vorbei. Das Publikum werde viel Persönliches von ihnen beiden erfahren, erklärt Inman auf Englisch. Heusser ergänzt auf Deutsch, ihre Grossmutter, von der im Stück immer wieder Tonaufnahmen zu hören sind, sei Astrologin. Das habe sie geprägt. Der dauernde Wechsel zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit wird sich durch die ganze Performance ziehen.

Spirituelles Schmökern: Jesse Inman konfrontiert Johanna Heusser mit ihrem Horoskop. Bild: Simon Hitzinger

Etwa, wenn sich die beiden abwechselnd mit seriöser Miene ihre Horoskope aus einem Buch vorlesen. Heusser, erfährt man, sei ein typischer Löwe, misstrauisch und mit grossem Ego, während es Inmans grösste Angst sei, allein zu sterben.

Letzterer schreitet erst ein, als Heusser vorliest, Inman habe als Waage eine schlechte Beziehung zu seiner Mutter. Das stimme nicht, unterbricht sie der Brite. Doch selbst in diesem Moment wirkt es nicht, als wollten die Performenden die Astrologie grundsätzlich hinterfragen.

Die Oma schwärmt aus dem Off

Daran ändern auch die originellen Songs zu verschiedenen Sternzeichen nichts, welche die beiden immer wieder dazwischen einschalten: Während der Skorpion einen Elektrobeat verpasst bekommt, wird der Stier mit einer Revue-Nummer im Wildweststil gewürdigt. Zwischendurch wird das Publikum zum Mitsingen aufgefordert – mit Erfolg.

Nicht alle Humoreinlagen zünden gleichermassen. Als Heusser ein «Horrorscope» aus einer Discokugel zieht und die beiden Performenden zigmal «It’s really really bad» brüllend über die Bühne schreiten, ist man eher peinlich berührt. Solche Momente bleiben jedoch die Ausnahme, insgesamt zünden die meisten Pointen.

Der eingesetzte Humor ist dabei vielfältig. Wenn Heusser auf einem glitzernden Planetenball balanciert, aus dem langsam die Luft entweicht, hat das etwas Slapstickhaftes. Und wenn Inman einer Zuschauerin ihr persönliches Wochenhoroskop vorliest, das damit endet, dass sich ihr «Astralkörper» spontan aus ihrem Körper verabschiedet, erinnert das an Sternstunden des britischen Humors.

Im Banne der Gestirne: Am Ende wirkt «Obstacles in Our Sky» fast schon wie ein Plädoyer für die Astrologie. Bild: Simon Hitzinger

Einen irritierenden Nachgeschmack hinterlässt jedoch der Schlussakt der Performance. Während die beiden Performenden Sonne und Mond immer näher ans Publikum heranschieben, schwärmt Heussers Grossmutter aus dem Off, die Astrologie sei eine «Erfahrungswissenschaft» und wir täten gut daran, «zu unseren Energiefeldern zurückzufinden». Die Aussage wird von den beiden Performenden nicht weiter kommentiert. Man kann deshalb nur annehmen, dass sie diese Ansicht teilen.

Wer sowieso jeden Tag das eigene Horoskop in der Zeitung liest, dürfte sich daran nicht stören. Allen anderen sei eine gewisse Toleranz für Esoterik empfohlen, wenn sie sich diese absolut unterhaltsame Performance ansehen möchten.