SACHBUCH Das Instrument der Superlative: Ein neues Buch versammelt sechzig Kurzporträts von Basler Orgeln Vom Kolosseum über Olympia bis ins Gotteshaus: Überall erklang die Orgel. Der Musikkritiker Sigfried Schibli beschreibt im Buch «Erlebnis Orgel» die Geschichten des vielseitigen Instrumentes im Raum Basel.

Ein königliches Instrument oder doch ein brüllendes Ungeheuer? Bild: zvg/Kloster Mariastein

Um ein Haar wäre sie an Bord der «Titanic» im arktischen Meer untergegangen, die mächtige Philharmonie-Orgel. Ein planerischer Fehler führte dazu, dass sie nicht eingebaut werden konnte – stattdessen kam sie auf verschlungenen Wegen in den Besitz von Heinrich Weiss und steht seither im Museum für Musikautomaten in Seewen. Weniger gut meinte es das Schicksal mit der Orgel in der Theodorskirche Basel: 1738 wurde sie vom Blitz getroffen.

Der Basler Autor und Musikredaktor Sigfried Schibli. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Über sechzig Orgelinstrumente stehen im Raum Basel, und viele dieser Kunstbauten tragen in ihren Gehäusen und Pfeifenreihen Hunderte von Jahren Historie: Sie erzählen von sich wandelndem Kunstgeschmack, von Erdbeben, beginnenden Revolutionen und überregionalen Beziehungen. Sigfried Schibli, Autor, langjähriger Musikredaktor und bz-Kolumnist, hat die Geschichten dieser Instrumente gesammelt und legt sie im Buch «Erlebnis Orgel» erstmals vor.

Vom Kolosseum in die Kirche

Philharmonie-Orgel sollte einst im Ozeanriesen «Titanic» eingebaut werden. Bild: zvg/Museum für Musikautomaten

160 Seiten über Orgelpfeifen und Klaviaturen – natürlich verdächtigt man den Band sofort als nischiges Spezialistenprojekt. Man wird rasch eines Besseren belehrt: In essayistischer Form erzählt der Autor von Wasserorgeln, die einst römische Gladiatorenkämpfe untermalten, oder von der späteren Bedeutung der Orgel als christliches Sakralinstrument schlechthin. Dass Schibli unter anderem für ein Laienpublikum schreibt, legt auch das leserfreundliche Glossar nahe, welches von «Alain, Marie-Claire» (französische Organistin) bis zu «Zymbel» (obertonreiches Register) reicht.

Einer klaren Einordnung entzieht sich das im Friedrich Reinhardt Verlag erschienene Buch jedoch. Für einen Erzählband enthält es zu viele Details, für ein Lexikon erzählt Schibli zu lebendig – und optisch mutet es gar als Bildband an, obwohl die Qualität der Fotografien uneinheitlich ausfällt. Grob gliedert es sich in zwei Teile: Zunächst wird die Herkunft und Funktionsweise der Orgel umrissen; im zweiten, umfangreicheren Teil geht Schibli detailliert auf einzelne Instrumente im Raum Basel ein.

Mit leisem Bedauern wird bemerkt, wie viele dieser Instrumente nicht länger sonntagmorgendlich durch die Gemäuer tönen – stattdessen werden die Kirchen zu Sozial- oder Kulturzentren umfunktioniert oder als Probelokale verwendet. Hinsichtlich der gut besuchten Orgel-Soirées (im Basler Münster etwa) dürfte dieser Umstand jedoch mehr mit sich verändernden Bedürfnissen nach religiöser Praxis zu tun haben als mit einem Versterben der Orgelmusik.

Die grösste Orgel der Region steht im Basler Münster. Dort werden regelmässig am Sonntagabend Orgelkonzerte gespielt. Bild: Michael Martin

Brüllend oder königlich?

Man ist in der Hälfte des Buches angekommen, als es plötzlich geschieht: Nicht länger blickt man auf die Orgeln wie auf ein Sammelsurium ähnlich gereihter Hohlräume, sondern erkennt Formen und Konturen. Pfeifenreihen, die Treppenstufen bilden, Pyramiden oder Halbmonde; Pedaltürme, die sich seitlich aufbauen wie Wachposten. Und man beginnt zu verstehen, was Schibli meint, wenn er von den Instrumenten als «Gesamtkunstwerke» schreibt.

Eine der beliebtesten Konzertorgeln findet sich in der Leonhardskirche. Bild: Markus Erni

Zum «König aller jnstrumente» [sic] erkor auch Mozart die Orgel – im Gegensatz zum Komponisten Franz Schmidt, der sie zum «brüllenden Ungeheuer» erklärte. Augenscheinlich wohnt der Orgel eine Tendenz zum Monumentalen inne, welche die pathetische Allegorik geradezu herausfordert. Auch der Buchtitel, der aus der Orgel ein «Erlebnis» macht, lässt Ähnliches befürchten – zum Glück gelingt Schibli das Kunststück, kaum ins Schwärmen zu verfallen, obwohl der 72-Jährige selbst jahrelang Orgel spielte.

Vielmehr begegnet er den Instrumenten wie ein Naturkundler seltenen Feldblumen – als seien sie natürliche Vorkommnisse, die es zu erforschen, zu hegen und zu schützen gilt. Und das tut der Musikkritiker in «Erlebnis Orgel» so, wie er es am besten kann: indem er darüber schreibt.