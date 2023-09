Sagenhaft Burgfrau auf der Flucht: Im Prattler Wald geht das Patriarchat um Der theatralische Audiowalk «Die Dämmerung» erzählt auf eindrückliche Weise vom langen Weg zur Selbstbestimmung.

«So steht es geschrieben»: Anna-Katharina Müller als Burgfrau im Audiowalk «Die Dämmerung». Bild: zvg

Wenn in Pratteln, wie unlängst geschehen, eine Hundemeute im Wald bellt, aber keine Jagd zu sehen ist, heisst es auf der Verwaltung: Fehlalarm. Früher hätte die Antwort im Dorf wohl anders gelautet: Madlenjäger. Diese sagenhafte Spukgestalt zieht mit zwölf weissen Hunden ruhelos umher, als Sühne für eine begangene Bluttat. Der Ritter vom Prattler Hausberg Madlen hatte einst den Edlen von der benachbarten Schauenburg gemeuchelt und dessen schöne Witwe als Gemahlin heimgeführt. – «Wie bitte?!»

Freitagabend. Letzte Sonnenstrahlen fallen auf die weisse Frauengestalt, die selbst wie eine Erscheinung aus einem Baumstumpf zu wachsen scheint. «Gemahlin!», ruft sie empört. «Was soll das heissen?» Zu ihren Füssen stehen gut zwei Dutzend Menschen, ein Shuttle-Bus hat sie vom Bahnhof Pratteln zum Hofgut Neu Schauenburg gebracht, wo der theatralische Audiowalk «Die Dämmerung» am Fuss des Schlossbergs beginnt. Alle tragen Funkkopfhörer, um das Streitgespräch zwischen der Schauenburgerin (Anna-Katharina Müller) und dem Erzähler (Lukas Kubik) der Sage mitzuverfolgen.

Beharrlich setzt die Erzählstimme wieder an: «So steht es geschrieben.» Doch die Frau will davon nichts wissen, einmal verheiratet sein reicht. Und überhaupt: Wozu soll eine Sage gut sein, wenn sie nicht auch anders erzählt werden kann? Hundegebell im Kopfhörer, der Madlenjäger naht. Die Schauenburgerin flieht den Hang hinauf, das Publikum folgt auf einem nicht minder steilen Pfad: «Gute Trittsicherheit vorausgesetzt» heisst es nicht umsonst auf der Website. Knapp eineinhalb Stunden dauert die Flucht durch den Wald zur Burgruine Neu Schauenburg, mit offenem Ausgang.

Vom Dekor zur Hauptfigur

Was sich aber mit Bestimmtheit sagen lässt: Das von Lukas Kubik und Basil Huwyler konzipierte Stück entfaltet mit einfachsten Mitteln einen ganz besonderen Zauber. Die Mischung aus Schauspiel und suggestiven Klängen, die einen schon nach kurzer Zeit unwillkürlich den Kopf wenden lassen, wenn sich die wilde Jagd nähert, entrückt das Publikum in eine andere Welt.

Und die Landschaft spielt mit: Das letzte Aufglühen der Wolken über den Juraketten, der schattenschwere Wald schaffen die perfekte Bühne für diese Geschichte über Schicksal und Selbstbestimmung.

Denn die Aufdatierung der alten Sage ist bestechend, die Frau als Dekor einer Schauergeschichte wird zur Hauptfigur. Im Zwiegespräch mit dem Erzähler, der sich als Handpuppe materialisiert, erzählt die Schauenburgerin von ihrem Leben als Adlige, weggesperrt in ein Kloster, dann in eine Burg und alleweil in die Rolle der Gebärerin, der Duldsamen, des Opfers.

Die Sonne geht, der Madlenjäger kommt. Bild: Hannes Nüsseler

Der Erzähler ist entsetzt, als er von ihrer unstandesgemässen Leidenschaft für die Pflanzenheilkunde erfährt, die Frauen niederer Herkunft auf den Scheiterhaufen bringt: Die Prattler «Häxmatt», die in Hexenprozessen immer wieder als Versammlungsplatz genannt wurde, erzählt eine traurige Geschichte davon.

«Ich will dir etwas zeigen», sagt die Schauenburgerin, und die Augen der Puppe beginnen zu leuchten: In der Dämmerung zeichnen sich die Konturen eines mächtigen Traumes ab. Die Burgruine ist mit der alten Ordnung zu Schutt zerfallen, die Zahl der Frauenstimmen im Kopfhörer wächst und mit ihnen die Hoffnung auf Wandel und einen Ort jenseits der Landkarten, wo die Freiheit wartet.

Anna-Katharina Müller rennt ihr entgegen, und es ist ein langes Wegstück, das sie glücklich wieder zurückspringt, um den wohlverdienten Applaus für ihr ebenso resilientes wie sensibles Spiel entgegenzunehmen.