Sandro P Neues Album der Basler Band: Eine Liebeserklärung an erotische Filmmusik Die siebenköpfige Band lädt mit ihrem gleichnamigen Album Sandro P zum Träumen ein und greift die Musik erotischer Filme der 70er- und 80er-Jahre auf.

Mit ihrem Album Sandro P will die Band eine Liebeserklärung an die erotischen Filme der 70er- und 80er-Jahre abgeben. zvg/Sandro P

Wer die elektronischen Klangteppiche hört, wähnt sich unter einem blauen Himmel an der Côte d’Azur. Solch verträumte Bilder der französischen Riviera will das demnächst erscheinende Debütalbum der siebenköpfigen Basler Band Sandro P auch erwecken, zugleich aber auch damit spielen. Leicht wie Wölkchen schweben die Klänge in die Ohren, durch das vornehmlich langsame, schwerfällige Tempo entwickelt die Band in den Stücken aber auch eine melancholische Tiefe.

Orchestrale Klangbilder

Entstanden ist eine Reihe an musikalischen Bildern, die von einer elektronischen Grundnote durchzogen sind. In vielen Songs dominiert keines der verwendeten Instrumente. Die Klänge von elektronischer Gitarre, Synthesizer, Keyboard, Vocals, Schlagzeug und Geige verweben sich zu einem grossen Ganzen. Nur in einzelnen Stücken, wie etwa «Paradise», steht die Stimme der Sängerin stärker im Vordergrund. «Ich liebe volle orchestrale Klangbilder», sagt Bandleader Sandro Corbat. Das ist dem Album zweifelsohne anzuhören – obwohl kaum Orchesterinstrumente dabei sind.

Immer wieder prescht in den Stücken etwa die elektronische Gitarre mit aufbrausenden Passagen vor und entwickelt eine enorme Kraft. Sandro Corbat sagt denn auch:

«Ich wollte gefühlvollen Kitsch mit einer wilden Liveband kombinieren, die wirklich hart zuschlägt.»

Sinnlichkeit als neue ästhetische Kategorie

Viel erledigt er am Computer: Die Software Ableton sei fast schon sein zweites Instrument, sagt Corbat, der die Band 2013 mit drei anderen Personen gegründet hat. Von ihm kommen meist die Ideen oder ein fertiges Stück, und «die Band macht dann, was sie will».

Die Band will mit dem Album Sinnlichkeit als eine ästhetische Kategorie in der Musik neu aufwerten und eine Liebeserklärung abgeben an die Musik erotischer Filme der 70er- und 80er-Jahre. Die Band greift mit ihren Stücken «Les Fantasmes d’Emmanuelle», «Bilitis» und «Melissa» Musik aus den gleichnamigen Filmen auf und verarbeitet sie in ihrem eigenen Stil weiter: Die Filme seien zwar «furchtbar», die Stücke aber «gar nicht so schlecht», meint Corbat.

Jenseits von Genregrenzen

Ein besonderes Stück auf dem neuen Album ist «Sébastien» – eine Mischung aus Reggae-Klängen und Melodien von Johann Sebastian Bach (Toccata und Prélude aus dem Klavierwerk «Wohltemperiertes Klavier»).

Mit Sandro P ist der gleichnamigen Band ein rundes Debütalbum gelungen. Trotz ­expliziter Einordnung in Traditionen und Stile bricht die Band in ihren experimentellen Stücken auch mit Genregrenzen und geht über diese hinaus, indem sie eine eigene Art von Stimmungsbildern produziert, in die man sich gerne entführen lässt.