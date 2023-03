Schalkhafte Konzeptkunst John Beech in der Galerie Gisèle Linder: Vom Abfall zur Kunst Die Basler Galerie zeigt Werke des in Brooklyn lebenden Künstlers John Beech, in denen er auf eigensinnige Art Fundstücke von der Strasse verwertet.

15 Jahre arbeitet Gisèle Linder mit dem Künstler John Beech bereits zusammen. Nun hat sie eine Werkschau zusammengestellt. Bild: zvg/Galerie Gisèle Linder

Es ist ein skurriles Sammelsurium an Bildern, Reliefs, Plastiken und Assemblagen, welche die Räume der Galerie Gisèle Linder an der Elisabethenstrasse einnehmen. Da will auf den ersten Blick eigentlich gar nichts so richtig zusammenpassen. Erst bei näherer Betrachtung lässt sich herauslesen, dass es sich um das Werk eines einzelnen Künstlers handelt, kristallisieren sich einzelne Werkserien mit einem erkennbar gemeinsamen Charakter heraus.

Da ist zum Beispiel die Reihe von Leinwänden, die in dicken Schichten monochrom oder zweifarbig mit Ölfarbe quasi zugekleistert oder mit wilden Pinselstrichen kreuz und quer grob bemalt sind. Erst beim genaueren Hinschauen entdeckt man, dass es sich bei den Bildern um übermalte Fotografien handelt. Manchmal ist dieser Untergrund nur noch in einer kleinen Ecke zu erkennen. Es scheint, als wäre es Beech darum gegangen, ein subversives und minimalistisch-abstraktes Pamphlet gegen den Fotorealismus in der Malerei zu verfassen. Man könnte es als schalkhafte Konzeptkunst bezeichnen.

Übermalte Fotografien: Beech verfasst ein Pamphlet gegen den Fotorealismus in der Malerei. Bild: zvg/Galerie Gisèle Linder

Entstanden am Basler Rennweg

Es sind dies Werke, die der 1964 in Grossbritannien geborene und in Brooklyn, New York, lebende Künstler nach mehreren früheren Ausstellungen in der Galerie und nach mehreren Aufenthalten bei Künstlerfreunden in Basel bei Gisèle Linder deponiert hatte. Ein Teil der Serie von grossen übermalten Fotografien in Schwarz-Weiss trägt im Titel zum Beispiel jeweils den Zusatz «Rennweg», ein Hinweis auf die Basler Adresse, an der die Bilder 2012 entstanden sind, wie Galeristin Gisèle Linder sagt.

Linder hat nun nach einer mittlerweile rund 15 Jahre andauernden Zusammenarbeit mit dem Künstler eine Beech-Werkschau zusammengestellt, die das facettenartige Schaffen dieses eigensinnigen Künstlers gut umreisst. Der Titel der Ausstellung, «Vantage Overview», weist auf den retrospektiven Ansatz hin.

Wandobjekte scheinbar kurz vor dem Zusammenbruch

Neben den mit dicken Farbschichten zugekleisterten Fotografien finden sich kleine Assemblagen von Fundstücken in der Ausstellung, wie etwa ein umgekehrter Becher aus Emaille, den er mit Gips und Sperrholz zu einem «Turning Object» kombiniert hat. Beech zimmert des Weiteren Gestänge aus unterschiedlichen Materialien wie Plexiglas und Sperrholz zu dreidimensionalen Wandobjekten zusammen – und zwar so, dass man das Gefühl bekommt, als würden diese sogleich zusammenbrechen. In anderen kleinen Werken hat er die Ölfarbe so wild und dick aufgetragen, dass kleine abstrakte Reliefs entstanden sind.

Beech treibt dieses schalkhafte Spiel mit Materialien und Formen bis zur künstlerischen Resteverwertung. So presste er benutzte Kleidungsstücke und Gummihandschuhe aus seinem Atelier in Plexiglas-Kuben – der Abfall wird so zum Kunstwerk. Und mit Ölfarbe durchtränkte Stofffetzen hat er zu kissenartigen Textilskulpturen zusammengeschnürt.

Ein schalkhaftes Spiel mit Materialien und Formen. Bild: zvg/Galerie Gisèle Linder

In deutlichem Kontrast zu diesen Objekten steht die jüngste Werkserie von 2022. Es sind dies kleine, monochrom bemalte, grobe, zum Teil reliefartig abgestufte Holzplatten. Sie grenzen sich durch ihre ansprechende Feinheit vom eher wilden, nicht wirklich auf saubere Ästhetik ausgerichteten Erscheinungsbild der älteren Werke deutlich ab.