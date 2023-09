Schaulager Regisseur von «12 Years a Slave» stellt in Münchenstein aus Die Installation von Oscarpreisträger Steve McQueen ist im Sommer 2025 im Schaulager zu sehen, nachdem sie im Frühjahr 2024 erstmalig in der Dia Beacon präsentiert wird.

Steve McQueen ist der erste schwarze Filmemacher, dessen Werk mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde. Bild: Jordan Strauss/AP Invision

Das Schaulager in Münchenstein und die US-amerikanische Dia Art Foundation haben angekündigt, gemeinsam eine Auftragsarbeit des renommierten Künstlers und Filmregisseurs Steve McQueen zu realisieren. Das Werk soll im Mai 2023 zuerst in der Dia Beacon nördlich von New York präsentiert werden. Im Juni 2025 ist es dann in Münchenstein zu sehen. Es handelt sich um eine immersive Installation, die das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts erkundet. Zuletzt waren seine Werke vor zehn Jahren im Schaulager zu sehen.

Steve McQueen wurde 1969 in London geboren und lebt in Amsterdam und London. Zu seinen neueren Einzelausstellungen gehören jene im Whitney Museum of American Art, New York (2016); Art Institute of Chicago (2017); Museum of Modern Art, New York (2017); Pérez Art Museum, Miami (2017); in der Whitworth Art Gallery, Manchester (2017); im Institute of Contemporary Art, Boston (2017–2018); in der Tate Britain, London (2019–2021); und in der Serpentine Gallery, London (2023). McQueen hat an der documenta X (1997) und XI (2002) teilgenommen; ebenso an der Biennale Venedig (2003, 2007, 2013 und 2015), 2009 als offizieller Vertreter Grossbritanniens.

And the Oskar Goes to ...

Chiwetel Ejiofor wurde für seine Rolle als Solomon Northup für den Golden Globe und den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Bild: François Duhamel

Der 53-jährige Brite realisierte die Spielfilme «Hunger» (2008), «Shame» (2011), «12 Years a Slave» (2014) – der den Oscar für den besten Film erhielt –, «Widows» (2018) und die aus fünf Filmen bestehende Serie «Small Axe» (2020). Sein jüngster Dokumentarfilm «Occupied City» (2023) basiert auf dem Buch A«tlas of an Occupied City – Amsterdam 1940–56» von Bianca Stigter. Zurzeit arbeitet er an dem historischen Filmprojekt Blitz. 2008 erhielt McQueen in Cannes die Caméra d’Or für «Hunger» und 2014 gewann er mit «12 Years a Slave» den Oscar für den besten Film.

2002 wurde McQueen zum Officer of the Most Excellent Order of the British Empire ernannt, 2011 zum Commander of the Order of the British Empire und 2020 zum Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. (foe/aib)