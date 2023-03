Schlagabtausch Richtig streiten, wie geht das? Zwei Theaterstücke in der Region sagen es uns Gleich zwei Theater in der Region Basel bringen die Kunst der Auseinandersetzung auf die Bühne. Das nervt gewaltig – und rüttelt auf.

Prügeln sich trotz Kindern im Publikum: (v. l. n. r.) Marie (Marie Löcker), Fabian (Fabian Dämmich) und Antoinette (Antoinette Ullrich). Bild: Ingo Hoehn/zvg

Wie war das noch einmal, früher, als Sie sich als Kind mit Ihren Eltern oder Ihren Geschwistern gestritten haben? Sind Sie vielleicht davongelaufen und haben die Türe zugeschlagen? Tatsächlich wäre das eine von drei üblichen Reaktionen auf Konflikte, sagen Psychologinnen und Psychologen. Wer streitet, stellt sich tot, kämpft oder flüchtet. «Freeze – Fight – Flight» heisst das Konzept. Charlotte Lüscher schreibt die Worte mit weisser Kreide auf die Wandtafel im Jungen Theater Basel.

Die 18-Jährige probt aktuell mit zwei anderen jungen Erwachsenen am Theaterstück «Amore United». Das klingt nach viel Liebe, tatsächlich aber liefern sich die drei Jugendlichen einen Schlagabtausch im Klassenzimmer.

Gwen (Charlotte Lüscher) ist sauer auf ihren besten Freund Yves (Lorenzo Maiolino), weil er sie nicht mehr wie früher an seinem Leben teilhaben lässt. Warum eigentlich haben sie nie ein klärendes Gespräch geführt und schreien sich nun auf den Pulten an? «Weil du nie erzählt hast», sagt sie. «Weil du nie gefragt hast», sagt er.

Eine Entschuldigung kommt in der einstündigen Probe niemandem über die Lippen. «Misch dich nicht in Scheiss ein, der dich nichts angeht», heisst es stattdessen, wenn Mira, die Dritte im Bunde (Julie Ilunga), schlichten möchte. Vom eigenen Standpunkt abkommen? Kommt nicht infrage. Dass ihre Freundin gar nicht streiten mag, können sich die zwei anderen gar nicht vorstellen. «Du hältst Streit nicht aus? Hä? Aber Streiten kann doch auch guttun!»

Weniger Diskussionen als noch vor zehn Jahren

«Ich habe gemerkt, dass in meinen Theaterkursen heute viel weniger diskutiert wird als noch vor zehn Jahren», sagt Theaterleiter Uwe Heinrich. Heute pendle sich eine Gruppe meist relativ schnell bei einer gemeinsamen Haltung ein. «Eine Begegnung mit anderen Meinungen findet dadurch weniger statt.»

Auch deswegen hat er den Basler Autor Lucien Haug damit beauftragt, ein Stück zum Thema zu schreiben und zu inszenieren. Nach den Aufführungen im Theater wird das Stück an Schulen gastieren und Klassen im Unterricht überraschen.

Streit im Klassenzimmer: «Amore United». Bild: Uwe Heinrich/zvg

Trotz ständiger Streitigkeiten führt das Dreiergespann abseits der Bühne eine harmonische Beziehung. Echten Streit gibt es bei den Proben keine, nach dem gemeinsamen Mittagessen wird draussen weitergequatscht, bis die Arbeit ruft.

Was haben die drei in den vier Wochen, die sie nun bereits miteinander proben, über sich selber gelernt? Sie zögern. «Ich würde sagen, wenn ich passiv in einen Streit verwickelt bin, dann laufe ich weg oder verfalle in Schockstarre», sagt Ilunga. «Wenn ich aktiv streite, dann komme ich in den Kampfmodus.»

Siebzig Minuten Dauerstreit

Wie dieser Modus aussehen kann, lässt sich aktuell hervorragend am Theater Basel beobachten. Auch dort stehen drei Personen auf der Bühne und tragen ihre Konflikte aus. Kein Wunder schaute sich Heinrich das Stück mit seinem Ensemble an.

In «Streit», einem Stück für Kinder ab sechs Jahren, lotet der holländische Regisseur Jetse Batelaan die Grenzen der Geduld und der anständigen Streitkultur aus. Auf einer runden Plattform, die sich fortwährend dreht, finden sich Tür an Tür drei identische Zimmer. In jedem von ihnen sitzt eine Schauspielerin oder ein Schauspieler und wartet auf den grossen Auftritt.

Vor lauter Missverständnissen und Lappalien kommt es zum anhaltenden Streit, der zu Beginn noch an subtile Sticheleien in Wohngemeinschaften erinnert. Marie mag es nicht, wenn der Bademantel auf dem Stuhl hängt, Fabian mag es nicht, wenn der Bademantel an der Garderobe hängt, und Antoinette möchte den Bademantel auf keinen Fall in der Kommode sehen.

Und so klopfen sie sich – erst noch betont zuvorkommend und mit zuckersüsser Stimme – gegenseitig an die Türe und sagen: «Du-hu, hast du den Mantel über den Stuhl gehängt? Das mag ich eigentlich gar nicht.»

«Ach, du findest das lustig?»

Doch mit dem Zuhören hapert es. Während siebzig Minuten schreien sich die drei Performenden an. Pausen gibt es kaum, und das zehrt an den Nerven. So sehr, dass es für einen Gast offenbar nicht mehr auszuhalten ist. Er verlässt den Saal – und beweist damit, dass die Flucht vor unangenehmen Situationen auch im fiktiven Rahmen funktioniert.

Genau um dieses Experiment geht es hier wohl. Das Publikum soll bei diesem Stück mitstreiten. Manch ein Kind zappelt nervös mit den Beinen oder wirft gleich seine Einwände ein.

«Meganervig», sagt einer der Jugendlichen im Saal, «das sind die traurigsten Menschen, die ich je gesehen habe.» Ein kleiner, furchtloser Junge in der vordersten Reihe lacht den Darstellenden frech ins Gesicht. «Ach so, du findest das lustig, wenn wir uns streiten?», fragt ihn Schauspielerin Marie Löcker und provoziert das Kind im hellen Saallicht, bis ihm das Lachen doch noch vergeht.

Unstimmigkeiten klären wie Erwachsene

Das klingt und ist tatsächlich unangenehm und benötigt in vielen Fällen wohl eine eingehende Nachbereitung durch die Betreuungspersonen. Wer mit seinen Kindern einen gemütlichen Ausflug plant, ist hier am falschen Ort. Zum guten Glück aber hat Regisseur Batelaan auch viele witzige Momente in sein Stück eingebaut, bedient sich Wiederholungen und Übertreibungen, die als Stilmittel wunderbar zur Geltung kommen.

«Ich gebe es zu, wir haben klitzekleine Unstimmigkeiten», sagt Marie irgendwann zum Publikum und versichert: «Wir werden das klären wie Erwachsene.»

Doch abgesehen von wenigen versöhnlichen Momenten und halb garen Entschuldigungen spitzt sich der Streit kontinuierlich zu und schwappt aufs Publikum über, bis irgendwann alles in Trümmern liegt und die Truppe – das Drehen setzt ihr zu – die halbe Bühne vollgekotzt hat. Auch die zu Beginn lautstark motzenden Jugendlichen sind jetzt still, ehe sie doch noch ihr Fazit raushauen: «Die sind doch krank!»

Schonungslos ist der Abend auf jeden Fall, ein grosser Spass noch dazu. Einfach nur zuschauen und sich aus jeder Diskussion raushalten geht hier nicht. Genauso wenig wie beim Disput mitten im Klassenzimmer. Vielleicht ist das ja auch ganz gut so. Ein wenig Kampftraining schadet schliesslich selten.

Schlimmer als Streit ist ohnehin etwas anderes, lehren uns die zwei Stücke: Probleme totzuschweigen. Und wer weiss, vielleicht horcht die eine oder der andere ja für einen Moment in sich selber hinein und erkennt beim nächsten Streit frühzeitig, wie destruktiv das eigene Verhalten ist. Keine Sorge: Sich ertappt zu fühlen, ist völlig legitim.