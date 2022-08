Schwellheim auf dem Floss Comeback aus der Babypause: «Jeder von uns ist musikalisch gereift» Die zehnköpfige Band kehrt aufs Floss zurück – mit sechs neuen Songs im Gepäck.

Schwellheim präsentieren ihre federleichte Melange aus Reggae, Ska und Dancehall. zvg / Hans-Jörg Walter

Bereits im vergangenen Jahr hätten Schwellheim – zum zweiten Mal nach 2011 – auf dem Floss auftreten können: «Wir haben uns damals sehr über die Anfrage gefreut, aber schweren Herzens verzichtet. Einfach weil wir kein neues Material hatten und somit noch nicht bereit waren», erinnern sich Daniel Koller und Yves Loekito, die beiden Sänger der Band.

Unterdessen hat sich die Sachlage verändert: Diesen Juni haben Schwellheim die EP «Ei Schritt vorwärts …» veröffentlicht – ihre ersten neuen Songs seit 2015. Was erklärt, weshalb es die zehnköpfige Formation kaum erwarten kann, morgen Donnerstag auf dem Rhein aufzuspielen.

Zusammengefunden haben die Musiker bereits vor über 18 Jahren in der Diplommittelschule in Allschwil. «Damals suchten wir noch nach Alternativen zu unserem Bandnamen», erinnert sich Loekito. «Rückblickend war es jedoch richtig, an Schwellheim festzuhalten. Denn der Name bezeichnet alles, wofür wir stehen», erklärt Koller – und spielt darauf an, dass der Begriff immer wieder stellvertretend für die Gemeinde Allschwil verwendet wird. «Einen eigentlichen Plan hatten wir 2004 für unsere Band nicht. Wir wussten noch nicht einmal, welche Instrumente wir haben werden», erzählt Loekito. «Klar war hingegen schon, dass wir in Mundart singen.»

Rückzug aus dem Rampenlicht

Wer mit den beiden Frontmännern spricht, erfährt rasch einmal, dass die Combo nichts übereilt, sondern Schritt für Schritt vorangeht und sich intern stets abspricht. Ein zeitintensives Vorgehen, das vielleicht auch erklärt, weshalb Schwellheim bislang erst drei Alben zu Stande gebracht haben. «Wir sind keine Profimusiker, naturgemäss dauert bei uns alles länger», räumt Loekito ein.

«Arbeitet man Vollzeit, ist es schwierig, nebenher kreativ zu sein. Dafür braucht es Lücken im Alltag», betont Koller. Kommt hinzu, dass die zehn von Schwellheim mittlerweile teils Familien haben. Apropos Familie – als solche verstehen sich auch Schwellheim. «Was sich beispielsweise daran zeigt, dass wir Dinge stets direkt und unverblümt ansprechen und es anschliessend wieder gut miteinander haben können», so Koller.

Mit ihrem bislang letzten Longplayer, «Musik für di» (2015), schafften es Schwellheim erstmals in die Schweizer Albumcharts, bis auf Platz 5. Dies nicht zuletzt dank ihrer präzisen, federleichten und eingängigen Melange aus Reggae, Ska und Dancehall. Im Anschluss schien sich die Band zunehmend aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. «Dahinter steckte keine Megastrategie», stellt Loekito fest. Man habe im Hintergrund vielmehr kontinuierlich weitergearbeitet – unter anderem ein Jahr als Begleitband des Basler Rappers Pyro.

«Wirklich intensiv um neues Material gekümmert haben wir uns tatsächlich erst in den letzten zwei, drei Jahren», bekennt Loekito. Und wie und in welche Richtung hat sich die Musik von Schwellheim in den vergangenen Jahren entwickelt? «Jeder von uns ist musikalisch gereift», glaubt Koller. «Das macht sich auch auf unserer neuen EP bemerkbar. Und zwar dadurch, dass unser Songwriting nochmals klarer und eingängiger geworden ist.»

Oder wie Koller es ausdrückt: «Dieses Mal haben wir nicht noch alles Mögliche in unsere Stücke gepackt, sondern haben ganz auf deren Essenz fokussiert.» Ziel sei es gewesen, dass die sechs neuen Lieder cool klingen und eine Message besitzen. Die Musik von Schwellheim basiert weiterhin auf den Pfeilern Ska, Reggae und Dancehall. Darüber hinaus öffnet sich die Band zunehmend anderen Einflüssen. «Wir sind stilistisch vielfältiger geworden», geben sich Koller und Loekito unisono überzeugt.

Unterhaltung und Entspannung

Ein Ansinnen, das vollends geglückt ist, wie etwa der Track «Im Traum» beweist: Die Nummer im Herzschlagbeat beklagt den Tod der Zivilcourage sowie kriegerische Auseinandersetzungen und bringt diese entsprechende Stimmungslage mit getragenen Bläsern, einer Musikdosen-Melodie und eindringlichem Gesang zum Ausdruck. Derweil bietet die Single «Nit vo däm Planet» linde Reggaerhythmen, und mit «Schwiige isch Gold» gelingt es, Ska gekonnt mit Pop zu verbinden – um so zugleich für Unterhaltung und Entspannung zu sorgen.

Doch zurück zum Floss und zum Auftritt von morgen Abend: «Natürlich haben wir für das Konzert einiges ausgeheckt», berichtet Loekito. «Auch darum möchte ich allen Interessierten unbedingt ans Herz legen, sich rechtzeitig am Kleinbasler Rheinufer einzufinden und natürlich bis zum Schluss dabeizubleiben.»

Zweifelsohne ein guter Rat – zumal Schwellheim eine grosse Fangemeinde besitzen und insbesondere für ihre mitreissenden und ausgelassenen Liveshows geschätzt werden.