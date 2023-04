Serienfestival Ohne Fernbedienung: «Fascht e Familie» läuft jetzt im Basler Kino Von Donnerstag bis Samstag lädt die zweite Ausgabe des Serienfestivals Basel zum Serienmarathon im Kinosaal. Zu sehen gibt es viel Schweiz, Sex und Nostalgie.

Ein Wiedersehen mit Flip, Vreni, Hans, Tante Martha und Rolf: Auch «Fascht e Familie» sind beim 2. Serienfestival Basel am Start. Bild: SF DRS

Laptop, Trainerhose, Netflix, Chill. Die Eine kuschelt unter der Bettdecke zu «The Last of Us», beim Andern plätschern «Friends» oder «Desperate Housewives» über den Tablet-Bildschirm. Fernsehserien sind für den Heimgebrauch bestimmt, Serienschauen passiert privat. Üblicherweise.

Aber: Es geht auch anders, es geht auch grösser. Diesen Donnerstag bis Samstag findet die zweite Ausgabe des Serienfestivals Basel statt, der Event holt Fernsehserien auf die Kinoleinwand. Eine vermeintlich private Handlung wird damit zu einem öffentlichen Erlebnis. Doch wozu?

«In den letzten Jahren hat die Qualität von Serien so zugenommen, dass man sie sich sehr gut im grossen Format ansehen kann», sagt Urs Dillier, Leiter des Serienfestivals Basel. «Natürlich», räumt er ein, «sieht man sich Serien normalerweise allein zu Hause an, am PC oder ähnlich. Aber ich finde immer wieder, wenn ich dann eine Serie auf der Grossleinwand sehe: Das wirkt einfach anders.»

Erstes nationales Serienfestival

Genf, Solothurn, Zürich – einige bekannte Schweizer Filmfestivals haben den Serien-Boom mitgeschnitten und neben Filmen inzwischen auch Serien in ihr Programm integriert. Diese kämen dabei aber selten über ein «Nischendasein» hinaus, so Dillier. Deshalb hätten er und sein Team das Serienfestival Basel initiiert und erstmals 2021 durchgeführt, als erstes reines Serienfestival schweizweit und nach dem Vorbild bereits etablierter Festivals aus Deutschland und Frankreich.

Insgesamt 15 Serien sind während der drei Tage Serienfestival 2023 zu sehen. Klar, dass im Festivalrahmen nur schwer ganze Serien gezeigt werden können. Das Programm gliedert sich deswegen in thematische Blöcke aus je einer knappen Handvoll Serien, von denen je eine bis fünf Folgen gescreent werden. Dillier spricht von «Appetizern». Und tatsächlich funktioniert das Ganze ähnlich einer Degustationsmesse: Zum Angebot steht ein breites Probiersortiment. Wer ein Produkt mag, besorgt sich mehr davon und konsumiert es zu Hause weiter.

Das diesjährige Programm des Serienfestivals fällt wenig streng abgesteckt aus. Urs Dillier sagt: «Ich denke, das Programm ist sehr vielfältig. Es sind nicht immer alles die neusten Sachen, die wir zeigen, aber man findet sie nicht auf den grossen Plattformen.» Mit dabei ist auch «Der Scheich» vom Basler Regisseur Dani Levy.

Ausnahmsweise im Kino: Die Serie «Der Scheich» (2022), bei der Dani Levy Regie geführt hat, ist am Serienfestival Basel zu sehen. Bild: zvg

Als Degustationsschwerpunkte zu nennen sind das Thema Sex, die Schweiz als Serien-Produktionsland und, daran anschliessend, der Aspekt der Nostalgie. Weil das Serienfestival die SRG-Streamingplattform «Play Suisse» als Partnerin gewinnen konnte, werden auch einige Schweizer Serienklassiker gespielt: Titel wie «Motel» (1984), «Fascht e Familie» (1994) oder «Lüthi und Blanc» (1999) versprechen flirrende Wehmut.

Dillier wiederum verspricht sich von der diesjährigen Programmvielfalt ein grösseres, vielleicht auch jüngeres Publikum als jenes, das 2021 die erste Ausgabe des Festivals besuchte. Die erste Ausgabe sei «eher zaghaft angelaufen und zuschauermässig nicht grad überwältigend» gewesen, wohl auch wegen des damaligen Standorts. 2021 noch nutzte das Serienfestival das Neue Kino im Klybeck als Spielstätte, 2023 gastiert es zentraler gelegen im Filmhaus im Gerbergässlein sowie im Kultkino Atelier.

Es ist eine merkwürdige Ironie: Ende Juni schliesst das Küchlin, und die schon lang serbelnde Basler Kinomeile erhält ihren Gnadenstoss. Gleichzeitig, nur einige hundert Meter weiter, flattert während der kommenden Festivaltage einer der gnadenlosesten Todesengel des Kinos – die Serie – öffentlich über dessen Leinwände. Paradoxe machen die Welt nicht schöner, aber reicher.