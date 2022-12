Silvester in Basel Die Funken fliegen in der Neujahrsnacht auch ohne Feuerwerk: Das läuft an Silvester in der Region Basel begeht auch diesen Jahreswechsel ohne Raketen und Kracher. Die bz zeigt, wie das Alternativprogramm aussehen könnte.

Rauschende Partys gibt es an Silvester zuhauf. Im Klybeck laden gleich drei Tanztempel zum Festen ein. Keystone/Valentin Flauraud

Fliegende Feuerfunken werden dieses Jahr keine von Weidlingen aus in den Silvesterhimmel geschossen. Fehlende Sponsoren zwangen den Betreiber, das Ereignis abzusagen.

Zum Glück gibt es genug andere Möglichkeiten, ins neue Jahr zu rutschen. Musik, Theater und Partys finden in der letzten Nacht des Jahres unzählige statt. Eine ebenso bunte wie laute Silvesternacht organisiert das Theater Basel. Die «Nuit Blanche» «verabschiedet das alte Jahr auf charmante Schweizer Art» und zeigt neben dem «Heidi»-Ballett auch die schweizerdeutsche Fassung von «Onkel Wanja». Im Foyer findet danach eine Party inklusive Jazz-Konzert, diversen DJs und – nach Mitternacht – Karaoke in der Alten Billettkasse statt.

Silvesterdisco im Parterre

zvg

Im Parterre bei der Kaserne startet um 21 Uhr eine Party mit Musik aus drei Jahrzehnten. Die DJs Dan-Kenobi und Das Mandat spielen das Beste aus den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren. Aber Achtung: Die letzte Feier, die 2019 stattgefunden hat, war schnell ausverkauft.

Brahms am Rhein

Roland Schmid

In der Kulturkirche Don Bosco feiert das Kammerorchester das Jahresende mit zwei Sextetten von Johannes Brahms und Luigi Boccherini. Brahms hatte einst viel Zeit am Rhein verbracht. Auf einer Rheintalwanderung von Mainz nach Bonn entdeckte er die Schönheit der Rheinlandschaft. Im Sommer 1860 schrieb er bei einem Aufenthalt am Rhein unter anderem sein romantisches Streichsextett in B-Dur.

Der italienische Komponist Luigi Boccherini schuf im Jahre 1776 mit seinen Streichsextetten möglicherweise die ersten Werke überhaupt für die klassische Sextettbesetzung. Auch in Basel sind zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli zu hören. Im Anschluss an das Konzert gibt es Cüpli am Rhein.

Die «Neunte» am Barfi

Roland Schmid

Das Sinfonieorchester Basel spielt unter der Leitung von Ivor Bolton am letzten Abend des Jahres die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven im Stadtcasino. Die 70-minütige Sinfonie ist nicht nur aufgrund ihrer Klanggewalt bemerkenswert, sondern auch, weil Beethoven bei der Komposition des Werks bereits taub war. Das Werk ist derart bekannt, dass nach Beethoven viele Komponistinnen und Komponisten Mühe hatten, ihre eigene «Neunte» zu schreiben.

Im Musiksaal des Stadtcasinos tritt das Sinfonieorchester gemeinsam mit Solistinnen und Solisten des Theater Basel auf. Am Neujahrstag wird das Konzert auf der Grossen Bühne im Theater Basel aufgeführt.

Edgar Wallace im Marionettentheater

zvg

Das Marionettentheater geht am Silvesterabend aufs Ganze und zeigt gleich zwei Stücke: «D Frau Holle macht Wienacht» wird um 15 Uhr gespielt – in der Pause wird ein kleiner Silvesterapéro serviert.

Mit «Der Hexer» bringt das Theater anschliessend einen Kultkrimi zurück. Krimiautor Edgar Wallace begibt sich darin auf die Suche nach einem Bösewicht, der seine Gestalt ändert. Das Theaterensemble spielt unter der Leitung von Siegmar Körner mit einer lebensgrossen Figur und mehreren historischen Grand-Guignol-Handpuppen. Die Vorstellung um 20 Uhr ist inzwischen bereits ausverkauft. Die Cüplibar öffnet dann um 23 Uhr.

Besinnliches im Basler Münster

zvg

Auf dem Turm des Basler Münsters spielt in der Silvesternacht der Stadtposaunenchor. Der Verein aus Amateurmusikern hat eine langjährige Basler Tradition wiederbelebt. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert waren die Turmmusiken vielerorts populäre Anlässe, auch in Basel.

Hier bespielt der Stadtposaunenchor seit den 1950er-Jahren das Basler Münster, nachdem die Tradition im 19. Jahrhundert aufgegeben worden war. An Silvester verteilt sich die gesamte Gruppe, bestehend aus Trompeten- und Posaunenmusikern, auf den Galerien der Münstertürme. Auf das Ausläuten folgen zwei bekannte Choräle zum Mitsingen. Um 0.15 Uhr beginnt anschliessend der Gottesdienst.

Orgelklänge in der Peterskirche

Hektor Leibundgut

In der Basler Peterskirche lassen Trompeter André Schüpbach und Organistin Ekaterina Kofanova gemeinsam das Jahr ausklingen. Pfarrerin Rebekka Scartazzini liest zudem aus besinnlichen Texten zum Jahreswechsel vor. Nach dem Konzert sind die Gäste zu einem Apéro eingeladen.

Tanz und Kabarett im Klybeck

zvg

Quer über den Holzpark Klybeck kann an Silvester getanzt werden. Mit dem Hafechäs, dem Mohramar und der Gannet – dem grossen, roten Schiff auf dem Hafenareal – werden gleich drei «Tanztempel» zum Feiern einladen. Die Verantwortlichen kündigen ein «feuerwerkgleiches» Line-up an: «MR. VAST (Berlin) ist Prediger, Schreihals, ein untalentierter Schwindler, Rampensau und einer, der ein totes Pferd auspeitscht. Er ist der geniale Showmaster mit dem Intellekt eines Toastbrotes, der Life Coach bei der Kaffeefahrt, der Quiz-Master, der alle falschen Antworten kennt. Mit verrückten Kostümen, weirden Storys und dem Entertainer-Gen bringt er auch dich um den Verstand!»

Alphornmusik zum neuen Jahr

Martin Graf

Fünfmal fand das Alphorn-Neujahrskonzert in Basel statt, dieses Mal sind die Alphörner zum ersten Mal in Liestal zu hören. Weil der Andrang am Basler Markt- und später am Barfüsserplatz zu gross war und das Publikum den Tramverkehr blockierte, weicht Veranstalter Bruno Birri nun auf Liestal aus.

Stadträtin Pascale Meschberger erwartet ein «eindrückliches und ergreifendes» Ereignis. Fünfzig Musikerinnen und Musiker werden vor dem Rathaus das neue Jahr und das Publikum begrüssen. Dieses kann sich in Liestal in der Rathausstrasse verteilen. Als Dirigent konnte der Veranstalter Vaclav Medlik gewinnen, der einst die Alphornvirtuosin Lisa Stoll unterrichtet hatte.

Schwanensee im Stadtcasino

zvg/Ingo Höhn

Das Neue Orchester Basel bringt mit Sopranistin Maya Boog Arien und Höhepunkte aus der Opernliteratur auf die Bühne. Christian Knüsel dirigiert unter anderem die Ouvertüre zu Rossinis «Wilhelm Tell» und die Ballettsuite aus Tschaikowskis «Schwanensee».