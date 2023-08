Sissach Ein neu gegründetes Basler Krautrock-Duo und ein Johnny-Cash-Imitator am Off-Kilter Festival Das Off-Kilter Festival ist ein regionales Bijou. Eingebettet in den verwunschenen Garten der Nikodemus-Brockenstube bietet es am ersten Augustwochenende ein facettenreiches Programm an Musik, Kunst und Literatur.

Ein lauschiger Sommernachtstraum verspricht auch das diesjährige Off-Kilter zu werden. Bild: zvg/Florence Dreier

«Hortus Solaris», oder Sonnengarten, lautet der Werktitel der sechsten Ausgabe des Off-Kilter Festivals, das dieses Wochenende im heimeligen Garten der Nikodemus-Brockenstube in Sissach stattfindet. Das Off-Kilter ist kein klassisches Musikfestival, sondern vielmehr ein Ort – oder Garten – für Kultur, Kreativität und Austausch. Das Festivalprogramm breche, so heisst es auf der Website, immer wieder aufs Neue mit Genre-Normen.

Das Musikprogramm ist entsprechend facettenreich: So treten einerseits bekannte Musikerinnen aus der Region wie Anouchka Gwen auf, die am Freitagabend mit elektronisch-psychedelischen Tönen begeistert. Aber auch relativ junge Bands wie das Basler Duo Florias, das am Samstagnachmittag auf der Bühne steht, sind dabei.

Von Improvisationsfreude bis zur Nostalgie

Ebenfalls beste und vielfältige Unterhaltung versprechen Bands wie die melancholischen Indie-Folk-Musiker aus Bern The Cavers, das neu gegründete und improvisationsfreudige Krautrock-Duo aus Basel Stuker/Kaczor, das am Off-Kilter ihr Live-Debüt gibt, oder die Latin-Rock-Band Marea Nucha.

Für diejenigen, die sich eher nostalgisch fühlen, gibt es am Samstagabend einen Auftritt von I’m Not Johnny Cash – dem, wie es der Name bereits verrät, Frontmann einer Johnny-Cash-Cover-Band. Aber auch für Liebhaberinnen der elektronischen Musik hält das Off-Kilter etwas bereit: So legen am Freitagabend Anna Z und am Samstagabend der Basler DJ Mehmet Aslan sowie Brojanowski auf.

11’000 gefällte Bäume und das Leben einer Seconda in Winterthur

Nebst der musikalischen Unterhaltung finden auch Lesungen statt. Den Anfang machen am Freitagnachmittag die beiden Autorinnen Tanja von Arx-Leitgeb und Flurina Gutmann und geben dabei Szenen aus der Kindheit sowie ein Rückblick auf die Gründung eines Ökodorfes zum Besten. Ebenfalls am Freitagnachmittag liest der Basler Comicautor und –Zeichner Jan Bachmann aus «Der Kaiser im Exil»: Eine kuriose Geschichte über den deutschen Kaiser Wilhelm II, der im holländischen Exil aus Langeweile 11’000 Bäume geholzt haben soll.

Impressionen des Off-Kilter Festivals in Sissach im Jahr 2022. Bild: zvg/Florence Dreier

Am Samstag liest Lidija Burčak Auszüge aus ihrem Tagebuch vor, die sie im Alter von 15 bis 32 Jahren verfasst hat. Darin beschreibt sie ungeschönt sowie unredigiert ihr Leben als heranwachsende Seconda in Winterthur.

Yoga, Holzschnitze und Klanginstallationen

Für all jene, die sich nebst dem Musikhören noch gerne selbst kreativ ausleben möchten, gibt es am Freitag einen Holzschnitz-Workshop und am Samstag einen Tusche-Malkurs. Wer sich lieber etwas Entspannung gönnt, kann am Samstag eine Meditations- oder Yoga-Stunde besuchen.

Der Garten der Nikodemus-Brockenstube dient aber nicht nur als Festivalgelände, sondern auch als Ausstellungsraum. So zeigt der Digital-Artist Santiago Grau seine Live Coding Visuals, die er in Echtzeit programmiert, erzeugt und ausstellt. Sébastien Vaillancourt, ein kanadischer Sound-Künstler, präsentiert derweil seine Klanginstallation «Garten der Sonne», passend zum diesjährigen Werktitel.

Zu einem Festival gehört aber nicht nur ein unterhaltsames Programm, sondern auch das Schlafen im Zelt. Der Campingplatz des Off-Kilter befindet sich gleich neben dem Festivalgelände. Und: «Dieses Jahr haben wir das Festivalcamping vergrössert», schreibt Timon Sutter vom Verein Off-Kilter Basel, der pro Festivaltag mit rund 400 Besuchenden rechnet. Ganz schön viel für ein regionales Bijou.