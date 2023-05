Social Media Wes Anderson-Ästhetik in der Fondation Beyeler und im Kunstmuseum Der Trend in den Sozialen Medien hat inzwischen auch die Region erreicht: Sowohl die Fondation Beyeler als auch das Kunstmuseum Basel haben sich an die Kurzvideos in Anderson-Ästhetik gewagt.

Andersons Ästhetik zeichnet sich unter anderem durch starke Symmetrien aus. Allstar/Fox Searchlight Pictures / Sportsphoto Ltd./Allstar

In den Sozialen Medien dominieren momentan die Farben, Symmetrien und Melodien, die wir aus Filmen wie «The Grand Budapest Hotel» oder «The French Dispatch» des amerikanischen Regisseurs Wes Anderson kennen. Eine amerikanische Tiktokerin startete den Trend, der inzwischen auch auf Instagram stattfindet. Und auch in der Region ist das Konzept angekommen: Innert weniger Tage haben gleich zwei Museen Videos in der Anderson-Ästhetik veröffentlicht:

Der Trend scheint also auch in der Region an Fahrt aufzunehmen. Es wird sich zeigen, ob noch weitere Basler Museen und Kulturinstitutionen auf den Zug aufspringen, wird sich zeigen.