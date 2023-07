Sommerprogramm Basler Kunstmuseen laden zum Chill-out mit Musik Während die Musikklubs in der Sommerpause sind, laden das Kunstmuseum Basel und die Fondation Beyeler jeden Mittwoch zum livemusikalischen Chill-out unter freiem Himmel – und das gratis.

Im Innenhof des Kunstmuseums, dem «Yard», finden über den Sommer regelmässig Konzerte statt. Bild: Ronja Burkard

Am Mittwoch, 9. August, dürfte es schwierig werden, neben Rodins «Bürgern von Calais» einen Platz im Eingangshof des Kunstmuseums Basel zu ergattern. Denn an diesem Abend wird der Basler Vorzeige-Musikstar und Soundtüftler Manuel Gagneux seine Aufwartung machen. Nicht unter seinem international gefeierten Metal-Gospel-Label Zeal & Ardor allerdings, sondern unter dem Pseudonym Birdmask, mit dem Gagneux bereits seit vielen Jahren sanftere Töne präsentiert.

«Yard» nennt das Kunstmuseum Basel seine Sommeraktion, die dieses Jahr zum dritten Mal über die Hofbühne geht. «Der Innenhof ist gerade im Sommer ein wunderbarer Ort und wir möchten ihn einem breiten Publikum vermehrt zugänglich machen – Kunstliebhaberinnen und -liebhabern, aber auch Menschen, die noch nie bei uns im Museum waren», sagt Mirjam Baitsch, Leiterin Marketing und Development am Museum. Abhängig vom Wetter und vom Act werde der Hof an den Mittwochabenden jeweils von 250 bis 500 Besucherinnen und Besuchern bevölkert.

Ein Yard-Konzert der kanadischen Psychedelic-Band «Bon Enfant». Bild: Ronja Burkard

Mit diesem Sommerangebot verbunden sind die Hoffnung und die Erwartung, dass der eine oder die andere Besucherin oder Besucher über den Hof hinweg den Weg ins Museum respektive in die Museen findet, die mittwochs bis 20 Uhr geöffnet sind und ab 17 Uhr einen Gratiszugang zu den Sammlungsräumen ermöglichen.

Aktuell bietet sich die Gelegenheit, zur Einstimmung in den chilligen Abend im Veranstaltungssaal des Neubaus vier tibetischen Mönchen aus dem indischen Dharamsala bei der Realisierung eines Sandmandalas über die Schulter zu schauen. Die bis 13. August dauernde Aktion steht im Zusammenhang mit der sehenswerten Retrospektive zum Werk der amerikanischen Künstlerin Charmion von Wiegand.

Zum Picknick im Park

Picknick und Jazz im Museumsgarten der Fondation Beyeler. Bild: Mark Niedermann

Ortswechsel: Der lauschige Park bei der Fondation Beyeler in Riehen ist an diesem Mittwoch um 18 Uhr bereits gut bevölkert. Viele der rund 400 Besucherinnen und Besucher haben ihre eigenen Campingstühle mitgebracht oder sich auf Decken auf dem Rasen niedergelassen und warten, bis die Band im Gartenpavillon loslegen wird.

Vor dem Bartresen des Restaurants hat sich eine längere Schlange gebildet. Gut bedient ist, wer sein Trinken und Essen im Picknick-Korb selber mitgebracht hat. Die Stimmung ist entspannt, Le Diner oder l’Apéro sur l’herbe könnte man in Abwandlung des Titels des berühmten Gemäldes «Le Déjeuner sur l’herbe» von Edouard Manet sagen, nur dass hier in Riehen alle Gäste schicklich bekleidet sind.

Die noch bis Ende August andauernden Mittwochabend-Gigs könnte man etwas verallgemeinernd mit «World Music »oder mit «Jazz über Samba und Hip-Hop bis zu Neo Soul und Afrobeat» umschreiben, wie es die Fondation tut.

Auf dem Programm des «Sound Garden»-Abends Mitte Juli stehen ostafrikanische Klänge der Singer-Songwriterinnen Mer Ayang aus dem Südsudan und Lynn Aineo aus Uganda. Sie werden beim musikalischen Geschichtenerzählen begleitet vom Gitarristen Filipo Ateesa aus Uganda und dem Schlagzeuger Toma aus Tansania – eine «East African Affair Edition», wie die Fondation Beyeler das Programm beschrieb.

Spätfolgen der Pandemie

Die Beziehung von Kunst und Natur ist eine der Konstanten in der Sammlung der Fondation, die in Monets Seerosenteich sicher ihren Höhepunkt hat und kürzlich erst mit der Tapisserie « Unearthed – Abyss» der angesagten nigerianischen Künsterin Otobong Nkanga einen Neuzugang erhielt. In der aktuellen Sammlungspräsentation «The Mind’s Eye. Naturbilder von Claude Monet bis Otobong Nkanga» führt der Weg über den Museumseingang quasi vom Sound zum Picture Garden.

Von World Music über Samba bis Hip-Hop gibt es im Pavillon zu hören. Bild: Mark Niedermann

Der «Sound Garden» im Museumspark findet nun zum vierten Mal statt. «Das Konzept entstand während der Coronapandemie als direkte Unterstützung der regionalen Musikszene», sagt Mediensprecher Jan Sollberger. Die kostenlosen Konzerte im Museumspark hätten beim Publikum sofort grossen Anklang gefunden und entsprächen damit dem Stiftungszweck der Fondation, Kunst einem breiten Publikum zu vermitteln und insbesondere das Interesse junger Menschen an Kultur zu wecken.

Beide Museen denken bei ihren Sommerprogrammen also nicht gewinnorientiert. «Die Fondation Beyeler verfolgt mit ihrem Kulturprogramm nicht kommerzielle, sondern kulturelle Ziele», sagt Sollberger. Im Kunstmuseum denkt man über eine Erweiterung des Angebots nach: «Wir arbeiten daran, den Abend mit Hilfe eines Sponsorings finanzieren zu können, was uns ermöglichen würde, punktuell auch grössere nationale oder internationale Bands zu engagieren», sagt Marketingleiterin Mirjam Baitsch.