Soundinstallationen Musik für die Augen: Das Museum Tinguely lädt zum Streifzug durch Wald und Stadt Die Ausstellung «À bruit secret» spürt dem Klang in der Kunst nach – und lädt dazu ein, über das Gehör in fremde Welten zu reisen.

Den Rhein im Blick und in den Ohren: Christina Kubisch hat ihre Komposition «Il reno» extra für das Museum Tinguely geschrieben. Wer den Panoramafenstern entlangspaziert, hört das Plätschern des Flusses. Bild: zvg/Daniel Spehr

Das Glanzstück gibt es gleich zu Beginn. Einmal Kopfhörer aufsetzen und in die Soundinstallation von Christina Kubisch eintauchen. Oder besser: Abtauchen, denn die Künstlerin und Musikerin erforscht in ihrer Komposition «Il Reno» den Rhein und seine verborgenen Klänge. Mit Unterwassermikrofonen hat sie an verschiedenen Orten im Basler Rhein Aufnahmen gemacht und diese dann zu einer Komposition angeordnet. Es rauscht, tröpfelt, zischt, surrt und rattert. Ein Motor? Ein Zug, der über eine Brücke fährt? Wer den grossen Glasfenstern im Museum Tinguely entlanggeht und auf den Rhein hinunterblickt, kann nur rätseln.

Es ist ein warmer, inspirierender Start in eine facettenreiche Ausstellung, die sich ganz mit dem Hören in der Kunst auseinandersetzt. In «À bruit secret» (zu Deutsch in etwa: «Mit verstecktem Geräusch») nähert sich Kuratorin Annja Müller-Alsbach dem Thema auf vielschichtige Weise. Nicht alle Werke wirken so unmittelbar wie das Eingangsstück von Christina Kubisch. Sie sind teilweise auch nur visuell und nicht über das Gehör wahrzunehmen: Die Fotografie von Isa Genzken, die auf der Strasse die Ohren von Passantinnen ablichtet, aber auch Meret Oppenheims bronzenes Ohr sind im Vergleich zu den akustischen Welten, die ebenfalls Teil der Ausstellung sind, erstaunlich unspektakulär.

Gezwitscher aus dem Urwald

Der Mix aus visueller und auditiver Kunst funktioniert, auch wenn sich nicht alle Werke ohne Erklärung erschliessen. Wer sich auf die eigene Interpretation verlässt, hört schliesslich auch mit den Augen. So wird das Werk des Komponisten Nam June Paik zumindest in der Vorstellung bei jeder Person Klänge evozieren. Seine Sandalen, die nun im Museum Tinguely ausgestellt sind und an denen eine Metallkette mit Stein hängt, dürften beim Tragen gehörig Krach verursacht haben. Das titelgebende Werk von Marcel Duchamp, eine Schnurrolle in einem Metallgebilde, bleibt derweil auch hundert Jahre nach seiner Entstehung rätselhaft.

Marcus Maeders Installation «Espírito da floresta» zeichnet die Geräuschkulisse eines Baumes nach. Bild: zvg/Marcus Maeder

In jeder Hinsicht zugänglicher ist da Marcus Maeders Installation «Espírito da floresta». Wer seinen etwas unheimlich anmutenden, schwarzen Turm betritt, findet sich im brasilianischen Regenwald wieder. Der Zürcher Naturwissenschaftler und Komponist hat für ein Forschungsprojekt einen Baum im Urwald verkabelt und während drei Tagen die Geräusche in dessen Umgebung aufgezeichnet.

Das Leben des Baumes und seiner Bewohner ist nun auch in Basel zu hören. Maeders Turm, in dem auch eine Videoprojektion aus dem Dschungel zu sehen ist, lädt zum Verweilen ein: In vergangenen Ausstellungen schliefen hin und wieder auch Gäste in seinem Kunstwerk, erzählt der Künstler.

Strassenlärm aus der Stadt

Emeka Ogbohs Soundinstallation führt uns schliesslich weiter bis nach Nigeria. Die 45-minütige Komposition einer Busreise durch Lagos erdrückt das Publikum mit seiner lebhaften Stadtkulisse. Aus allen Ecken des Raumes ruft jemand, Autos hupen, es ist laut und intensiv.

Dann lieber wieder zurück in den Dschungel, dieses Mal zu Oswaldi Maciá, der mit «Something Going On Above My Head» ein opulentes Vogelorchester geschaffen hat. Zweitausend verschiedene Vogelstimmen aus vier Kontinenten hat er für seine Komposition verwendet, für die er Analogien aus der klassischen Orchesterbesetzung benutzt: Solistin ist bei ihm wie in vielen klassischen Werken auch die Nachtigall.

Der Rundgang, der über drei Stockwerke führt, gleicht mit seiner Dichte an Klangerlebnissen einem Hörspiel quer durch die Lebensräume dieses Planeten. Kuratorin Müller-Alsbach hat eine sinnliche, teilweise auch herausfordernde Ausstellung geschaffen. Auch wenn nicht alle Werke fassbar sind: Die Geräuschkulissen entfalten auch ohne Erläuterungen ihre volle Kraft.