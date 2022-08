Spenden Von wegen grosszügig: Die Basler Kultur spürt das Ende der Kollekte Basler Kleintheater nehmen immer weniger Geld mit der Kollekte ein. Es fehlt an Bewusstsein für die ­Kosten der Kultur – und an Mut zur Transparenz.

Hand aufs Herz: Wann waren Sie zuletzt an einer Veranstaltung und haben mehr als zehn Franken in die Kollekte gelegt? Die Praxis aus der christlichen Kirche hat schon längst Einzug in die Kulturbranche gehalten. «Eintritt frei – Kollekte» ist im Kulturbereich zu einer gängigen Klausel geworden. Nur: Die Kollekte scheint heute kaum mehr zu interessieren. Viele Zwanzigernoten kommen nicht mehr zusammen.

Das zeigt das Beispiel des Basler Kleintheaters Arlecchino. Wer im Sommer mit den Kindern das Freilichttheater im Münchensteiner Park im Grünen, in den Langen Erlen oder im Allschwiler Wegmattenpark besuchte, musste nichts bezahlen. Die Kollekte zum Schluss der Vorstellungen fand wenig Beachtung. «Die Leute sind spürbar zurückhaltender dieses Jahr», sagt Theaterleiter Thomas Luterbacher. Im Schnitt nehme das Theater weniger Geld aus den Kollekten ein als in früheren Jahren.

Auf die Kollekte angewiesen

Das Basler Kleintheater steht mit dieser Beobachtung nicht alleine da. Auch die «Baseldytschi Bihni» stellt einen Rückgang bei den Einnahmen aus den Kollekten fest. Für beide Theater sind die Gelder aus der Kollekte essenziell. «Wir sind darauf angewiesen, weil die Baseldytschi Bihni keine Subvention vom Kanton erhält», sagt Präsident Remo Gallacchi. Beim Theater Arlecchino klingt es ähnlich:

«Die Kollekteneinnahmen sind die Löhne für unsere Schauspielerinnen und Schauspieler. Mehr Einnahmen gleich mehr Lohn.»

Das Theater garantiert dennoch einen Mindestlohn. Das ist heuer besonders wichtig. Durchschnittlich vier Franken legt ein Gast beim Theater Arlecchino dieses Jahr ins Körbli. Das ist deutlich weniger als bei anderen Anlässen. Der Verein ReRenaissance, der regelmässig Konzerte in der Barfüsserkirche veranstaltet, spricht von durchschnittlich 17 bis 20 Franken pro Gast. Und auch hier sagt Geschäftsführer Didier Samson, die Kollekten seien «grundsätzlich zu niedrig».

Woran der Rückgang bei den Einnahmen liegt, können die Kulturbetriebe nur mutmassen. An der Covid-Krise, vielleicht, oder an der allgemeinen Stimmungslage.

«Den Menschen sind die echten Kosten nicht bewusst»

Für Georg von Schnurbein ist derweil klar: Die reine Finanzierung über eine Kollekte funktioniert nicht. Der Wirtschaftswissenschafter und Professor für Stiftungsmanagement an der Uni Basel kennt sich mit der Materie aus. Er sagt: «Das Problem ist, dass den Menschen die echten Kosten, die hinter einem Anlass stehen, nicht bewusst sind.»

Aus der klassischen Fundraisingforschung wisse man, dass es für die Menschen einfach sei zu geben, wenn sie einen klaren Betrag hätten.

«Dürfen die Leute so viel geben, wie sie wollen, ist der Betrag tendenziell zu niedrig.»

Wenn die Kultur wie in Basel von Staat, Mäzenen oder Stiftungen gefördert wird, entstehe schnell der Eindruck, dass die Kultur gar kein Geld mehr brauche.

Beim Benefizkonzert liegt auch eine 1000er-Note drin

Genau aus diesem Grund setzen andere Basler Veranstaltende aus der Kulturbranche bewusst nicht mehr auf die Kollekte. Zu ihnen gehört auch das Sinfonieorchester Basel. «Wir sind von Kollekten-Konzerten abgekommen, da sie als Gratiskultur missverstanden sind», sagt Orchesterdirektor Franziskus Theurillat. Beteilige man sich an einem Konzert mit Kollekte, dann komme diese in der Regel einem anderen Zweck zugute. Beim Benefizkonzert zu Gunsten der Ukraine lag gar ein 1000er-Nötli im Körbli.

Doch warum halten andere Veranstaltende an der Kollekte fest, wenn sie ihnen so wenig einbringt? Beim Verein ReRenaissance ist es der soziale Gedanke. «Wir sind am Überlegen, auf Ticketverkauf zu wechseln, sehen aber auch, dass dann einige Leute nicht kommen könnten.»

Genau von diesem Gedanken müsste sich die Kulturwelt aber verabschieden, ist Experte von Schnurbein überzeugt. Eintrittspreise mit Abstufungen könnten Abhilfe schaffen. Er plädiert für mehr Offenheit: «Die Kultur muss mehr Kostentransparenz schaffen.» Das falle natürlich schwer. Aber: «Die Angst davor, den Leuten die wahren Kosten zu sagen, ist meiner Meinung nach falsch.»

Digitaler Klingelbeutel statt Körbli

Wer auf Geld aus einer Kollekte angewiesen ist, soll dies also auch klar kommunizieren. Ideal sei da ein vorgegebener Mindestbeitrag, wie er in Spendenbriefen vorkomme.

«Wenn man einen Vorschlag von zwanzig Franken machen würde, würden die meisten auch so viel geben.»

Schenkt man der Einschätzung des Experten Glauben, besteht für die hiesigen Kulturbetriebe durchaus Grund zur Hoffnung. «Grundsätzlich geben die Leute sehr gerne, gerade in der Schweiz», so von Schnurbein.

Um Geld zu bitten, muss allerdings auch geübt sein. Nicht nur hier kann es hilfreich sein, sich auf die christlichen Wurzeln der Kollekte zu besinnen. Wer kein Bargeld hat, sollte die Option haben, via Twint zu bezahlen. Oder gleich mit der Karte. Kirchen aus dem Nachbarland Deutschland machen es bereits vor: In einigen Gemeinden füllen Gäste ohne Münz oder Noten den digitalen Klingelbeutel seit diesem Jahr übers Handy. Und siehe da: Es kommt sogar mehr Geld rein als mit der traditionellen Kollekte.