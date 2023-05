Spielzeit 23/24 Theater Basel lockt mit Grönemeyer und Campingplatz in die neue Saison Das Theater Basel startet nächste Saison in den grossen Wagner-Zyklus. Für Aufsehen sorgen dürfte aber auch der Einstieg der neuen Ballettdirektorin Adolphe Binder.

Die spannendste Info kommt relativ spät. Am Dienstagmorgen präsentiert die Leitung des Theater Basel ihre Pläne für die neue Saison. Fast noch mehr als Spielplan und Regie verblüfft eine Ankündigung am Rande. Auf dem Theaterplatz solle noch vor Saisonbeginn ein Campingplatz entstehen, teilt Patrick Oes mit, der beim Theater für den öffentlichen Bereich Foyer Public zuständig ist.

«Camping Sunny Side» heisst das Projekt des Basler Künstlerkollektivs Hotel Regina, das in Basel bereits für die Badeaktionen in beheizten Brunnen bekannt ist. Ab dem 17. August werden auf dem Theaterplatz inmitten des Mini-Wäldchens für zehn Tage die Zelte aufgeschlagen, auch einen Pizzaofen und Übernachtungsmöglichkeiten in Wohnwägen bietet das Kollektiv laut seiner Website an.

Erfolge im Schauspiel

Der Zeltplatz steht exemplarisch für die verstärkte Öffnung, die das Theater seit geraumer Zeit propagiert. Das Publikum wandelt sich, wird laut Intendant Benedikt von Peter jünger. Das ist Fortschritt und Bürde zugleich. «Viele junge Menschen bedeutet wenig Eintrittsgelder», sagt der Theaterchef, «aber wir werden das irgendwie schaffen».

Trotz finanzieller Schwierigkeiten nach Pandemie und Teuerung: Publikumstechnisch wertet von Peter die vergangene Saison als Erfolg. «Bei den Eintritten toppen wir das letzte Jahr jetzt schon deutlich», so sein Fazit, bevor er zur Präsentation der neuen Spielzeit überging.

Auch inhaltlich kann das Theater auf eine gelungene Saison zurückblicken. Gerade in der Sparte Schauspiel verzeichnete das Theater in der zu Ende gehenden Spielzeit einige herausragende Momente. Die Produktion «Ein Sommernachtstraum» schaffte es ans Berliner Theatertreffen, und das Theater konnte ein deutlich jüngeres Publikum ins Haus locken. Das dürfte insbesondere an modernen Inszenierungen wie «Dämonen», «Wilhelm Troll» oder «Das Narrenschiff» liegen, die beim Publikum auf positives Echo stossen.

Erneuerung im Ballett

Wird Richard Wherlock ablösen: Adolphe Binder. Bild: Kenneth Nars

Kein Wunder also, dass von Peter kommende Saison gleich sechs Wiederaufnahmen ins Schauspielprogramm aufnimmt. Dennoch kommt es am Haus zu einigen Neuerungen. Die gewichtigste dürfte der Wechsel an der Spitze des Ballettensembles sein, das neu von Adolphe Binder geleitet wird.

«Wir wollen herausfordernden, widersprüchlichen Tanz zeigen», so Binder, die Richard Wherlock ablöst. Sie freue sich sehr darauf, ins kalte Wasser zu springen und loszulegen. Vier Choreografinnen und Choreografen hat sie für kommende Saison nach Basel eingeladen: Fabrice Mazliah, Saburo Teshigawara, La Ribot und Bobbi Jene Smith. Stilistisch vollzieht das Ballett einen klaren Wechsel von Klassikern hin zu neuen Werken.

Überraschung in der Oper

Damit kontrastiert das Ballett stärker denn je mit der Oper, die sich nächste Saison an den epischen Wagner-Zyklus «Der Ring des Nibelungen» wagt. Den Auftakt macht «Das Rheingold» Anfang September, danach folgt die «Walküre» – bei beiden führt von Peter selber Regie.

Für die grösste Überraschung dürfte derweil Herbert Grönemeyer sorgen. Der deutsche Popsänger komponiert für das Theater Basel die Oper «Pferd frisst Hut», eine musikalische Komödie nach Eugène Labiches «Ein Florentinerhut». Es ist seine erste Komposition für Chor und Orchester, eine Art Musical.

Hesses «Steppenwolf» kommt ins Schauspielhaus

Bei den Schauspielproduktionen legt das Theater kommende Saison einen Schwerpunkt auf das Thema Widerstand. Aus Basler Sicht sind vor allem zwei Stücke vielversprechend. Die Basler Autorin Ariane Koch wird gemeinsam mit Sebastian Nübling eine komödiantische Krankengeschichte erzählen. Und Jürg Pohl, Teil der Basler Schauspielleitung, nimmt in «Immer Ärger mit Bartleby» die Arbeitskultur in einem «grossen Pharmakonzern am Rheinknie» aufs Korn.

Regisseur Antú Romero Nunes, dem in der laufenden Saison mit «Ein Sommernachtstraum» ein Erfolg gelungen ist, wird im Herbst eine schweizerdeutsche Fassung der «Antigone» inszenieren. Auch seine Inszenierung der «Dreigroschenoper», die 2015 in Hamburg Premiere feierte, kommt nach Basel. Zu den bekannten Werken zählen zudem «Die Illias», «Steppenwolf» und «Die schwarzen Brüder».

Ob es der Kontrast zwischen zeitgenössischem Ballett und klassischer Oper ist, der die Theaterleitung zum Entscheid führte, neu auch Sparten-Abos anzubieten? Der Verdacht, dass man damit jeder Altersgruppe das Passende bietet, liegt jedenfalls nahe. Auch wenn damit möglicherweise der Blick aufs Unbekannte verloren geht: Das Angebot dürfte ein cleverer Schachzug sein, der zum aktuellen Zeitgeist passt. Der Vorverkauf läuft ab sofort, Saisonstart ist am 8. September.