Spielzeiten 22/23 Das Theater Basel wagt sich an Wagners «Ring» Das Theater Basel nimmt nach über 40 Jahren erneut Anlauf zu Richard Wagners monumentalen Opernzyklus «Der Ring des Nibelungen» und peppt das Ganze zum multimedialen Gemeinschaftskunstwerk auf.

Intendant Benedikt von Peter – hier an der Spielzeitpräsentation 22/23 im Mai – hat grosse Opernpläne. Kenneth Nars

Theaterdirektor Benedikt von Peter weiss, dass Basel keine Wagner-Stadt ist, er weiss, dass der letzte «Ring» am Theater, das er nun leitet, gefloppt ist. Und doch will und wird er das vierteilige 17-stündige Monumentalwerk auf die Bühne stemmen. Beinahe trotzig kündigte er an einer Medienkonferenz an, dass er zusammen mit Co-Regisseurin Caterina Cianfarini einen «Ring» präsentieren werde, der Basel in Rage versetzen werde.

Mit dem Begriff Rage meinte er aber offensichtlich nicht Wut, sondern eine Gefühlswallung. Eine Riesenkiste, die das Publikum in den kommenden zwei Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024 aus der Ruhe bringen und aufrütteln wird. Geplant ist nicht nur der eigentliche «Ring» mit seinen vier Teilen «Das Rheingold», «Die Walküre», «Siegfried» und «Götterdämmerung», sondern ein eigentliches «Ring»-Festival.

Ein breites Rahmenprogramm

Flankierend zum Opernzyklus werden drei Performancegruppierungen das Ganze zum «Gemeinschaftskunstwerk» aufpeppen, wie von Peter sagte. Da ist das Performancekollektiv um Monika Gintersdorfer, das Künstlerinnen und Künstler aus der Elfenbeinküste nach Basel bringen wird. Des Weiteren werden sich die Berliner Dokumentartheatermacher Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura durch die Basler Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte graben. Und schliesslich wollen der Musiker Matthew Herbert und die Bewegungsregisseurin Imogen Knight mit Basler Chören das Wasser des Rheins zum Erklingen bringen.

Was das alles mit dem Wagners «Ring» zu tun haben wird, wurde an der Medienkonferenz aber noch nicht so richtig klar.

Das Orchester unter dem Bühnenboden

Im Zentrum bleiben wird der «Ring» selber, der quasi als Familiengeschichte in einem Einheitsbühnenbild erzählt werden wird, wie Co-Regisseurin Cianfarini sagte. Als Dirigenten konnte das Theater den britischen Stardirigenten Jonathan Nott verpflichten. Er wird zusammen mit dem Sinfonieorchester Basel nach dem Vorbild der Wagner-Hochburg Bayreuth unter den Bühnenboden verschwinden. Ein Test mit dem Orchester habe ergeben, dass dies akustisch sehr gut funktioniere, so von Peter.

Für das «Ring»-Festival sind zusätzliche Mittel in der Höhe von 800’000 Franken eingeplant. Eine Interessengemeinschaft Ring sammelt Geld und bietet Gönner-Arrangements an. 600’000 Franken seien schon beisammen, sagte von Peter, der sich zuversichtlich zeigte, dass die restlichen 200’000 Franken auch noch gefunden werden.

Der Vorverkauf für den Gesamtzyklus hat bereits begonnen. Bis Mitte Mai 2023 gibt es 20 Prozent Frühbucherrabatt. Einzelkarten werden ab Juli 2023 in den Verkauf kommen.