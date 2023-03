Spielzeug Jetzt spricht der Teddybär: Das Basler Spielzeugwelten Museum setzt auf moderne Technologie Spielsachen, die leben: Zum 25-Jahr-Jubiläum präsentiert sich das Spielzeug Welten Museum Basel mit innovativer Technologie, welche man bisher vor allem aus Videospielen kennt.

Tablets ermöglichen ungewohnte Einblicke in die Welt der Spielsachen. Bild: Henry Freitag / Spielzeug Welten Museum Basel

«Weisst du, warum ich Teddy heisse?», fragt der Stoffbär und gibt sich gleich selbst eine Antwort. Dem früheren US-Präsidenten Theodore Roosevelt sei 1902 nach erfolgloser Bärenjagd ein angebundenes Jungtier vor die Flinte gesetzt worden. Aus Mitleid habe er sich geweigert, es zu erschiessen, was ein Zeitungskarikaturist prompt aufgriff. Nach einer anderen Version wurde das Stofftier mit beweglichen Armen und Beinen vom deutschen Familienbetrieb Steiff erfunden, zunächst allerdings ohne Erfolg.

Ein Teddybär, der spricht? Möglich wird das auf der neuen animierten Erzähltour im Basler «Spielzeug Welten Museum» am Barfüsserplatz. Kleine und grosse Besucherinnen und Besucher leihen sich am Eingang ein Tablet aus, das sie bei ihrem Rundgang im ganzen Haus vor speziell bezeichnete Objekte halten können.

Worauf auf den Bildschirmen scheinbar aus dem Nichts Menschen, Lebewesen und Gegenstände auftauchen, die reden und sich bewegen. Mittels «Augmented Reality», digital erweiterter Wirklichkeit, vermitteln die Tablets ungewohnte Einblicke in die Welt der Spielsachen. Vorbei also die Zeiten, als die einst heiss geliebten Stofftiere ein trostloses Dasein im Museum fristen mussten.

Tanzende Musiknoten und schwebende Ballone

Da berichtet nicht nur ein flauschiger Teddybär, wie seine Gattung den Weg in die Kinderzimmer in aller Welt gefunden hat. Auch andere Spielzeuge erzählen ihre Geschichte, etwa eine Krippenfigur aus einer Werkstatt in Neapel.

Sogar Dinge und Fahrzeuge erhalten ein virtuelles Leben: Da dampft in einer Puppenküche eine Mehlsuppe, der Luxusdampfer Titanic gleitet vorbei und ein Zeppelin fliegt in der Luft zwischen den Vitrinen. Aus einem Grammofon tanzen Musiknoten, während anderswo Ballone schweben und Tennisbälle herumhüpfen.

Jubiläum mit neuer Ebene

Das Spielzeug Welten Museum wird 25 Jahre alt, und es ist auf seinen vier Stockwerken inzwischen auf einen Bestand von Tausenden von Objekten angewachsen – ein wahres Kinderparadies! In Sachen Teddybären sei man die «weltweit grösste Sammlung», schreibt das Museum.

Es beherbergt weitere Spieltiere und historische Stoffpuppen samt ihren Stuben und Krämerläden. Ein Miniatur-Jahrmarkt lässt sich auf Knopfdruck in Bewegung setzen, Teddys mit Mützen und Schutzbrillen liefern sich ein Autorennen, und zwischen Riesenrad, Karussells und Oldtimern grüssen Postkarten aus vergangenen Zeiten.

Zum 25. Geburtstag soll mittels digitaler Technologie «eine neue Ebene über die Sammlung gelegt» werden, sagt Kuratorin und Museumsleiterin Sibille Arnold. Objekte rücken nun in den Vordergrund und werden genauer betrachtet: «Wir wollten nicht noch mehr Spielzeuge in unsere schon dicht bevölkerten Schaukästen stellen, sondern einzelne davon hervorheben und interaktiv zum Leben erwecken.» Die installierten Animationen bilden jetzt einen festen Bestandteil des Hauses.

«Spielen bringt die Menschen zusammen»

Dass das Museum sein etwas angestaubtes Image als nostalgische Teddy- und Puppensammlung ablegen will, macht es auch in der neuen Sonderausstellung deutlich. Hier wird allgemein über das Phänomen Spiel nachgedacht. «Spielen», resümiert die Leiterin, «bringt die Menschen zusammen.»

Kinder könnten sich dabei ein erstes Verständnis für die Mechanismen der Welt aneignen und lernen, was sie für ein selbstständiges Leben brauchen, zum Beispiel motorische, kognitive und soziale Fähigkeiten. Im Spiel werde das Zusammenleben in der Gesellschaft eingeübt. Das lustvolle Ausprobieren der Realität könne aber auch Erwachsenen zugutekommen. «Sie können hier neue Dinge wagen, unbekannte Lösungswege ausprobieren und alternative Ideen entwickeln», so Arnold.

Raumgrosse Kugelbahn lädt zum Spielen ein

Für die Älteren bestimmt sind die Kurzvideos, in denen sich Fachleute aus Archäologie, Psychologie oder Genderforschung zur Bedeutung des Spielens für die menschliche Entwicklung äussern. Für die Kleinen steht daneben eine raumgrosse Bahn bereit, in der Kugeln Hindernisse überwinden und kleine Glocken erklingen lassen.

Manche Eltern und Grosseltern im Museumspublikum seien hier engagiert mit von der Partie, verrät Arnold. Die Kugelbahn beginnt in einer grossen Vitrine: Wer hier mitspielt, so die Idee, wird zum aktiven Part der Ausstellung.

Am Schluss dürfen sich Kinder und Erwachsene ihre Lieblingsspiele auf kleine Etiketten schreiben und diese an eine Wand kleben. Bereits nach wenigen Tagen war die ganze Fläche voll, erzählt Arnold. Auch die Museumsleiterin, im Luzernischen aufgewachsen, hat hier ihre beiden Spielefavoriten verewigt: das Kartenspiel «Uno» und das kaum mehr bekannte Fünfliberklopfen, bei dem eine Münze unter den Teilnehmenden versteckt die Runde macht.