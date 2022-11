SRF-Krimi «Die Beschatter» Folge 3: Teppichmesser, Baseballschläger und Regiepatzer Zolli, FCB und Kunstmilieu: Viel Basler Lokalkolorit in der dritten Folge des SRF-Krimis. Leider aber auch viel Provinzielles.

Für Milan wird es im FCZ-Vereinslokal brenzlig, für die Zuschauenden jedoch nicht spannend. Pascal Mora/SRF

Paul heisst nun Rafiki, und die Krake ist ein Orang-Utan. Wem die Geschichte um ein tierisches Fussball-Orakel, das in der dritten Folge der «Beschatter» das Zeitliche segnet, bekannt vorkommt, hat ein gutes Gedächtnis: Der Plot basiert auf einer wahren Geschichte, die sich 2010 im deutschen Oberhausen zugetragen hat.

Natürlich braucht es für einen Krimiabend mehr Pepp, und so stirbt der Menschenaffe im Basler Zolli nicht ohne Fremdeinwirkung. Leo Brand (Roeland Wiesnekker) und seine Schnüffeltruppe ermitteln in alle Richtungen. So sucht Doro (Esther Gemsch) in der Basler Kunstwelt und Milan (Dardan Sadik) bei den Zürcher Fussball-Hooligans nach den möglichen Tätern.

Die dauerhässige Agotha (Meryl Marty) und der konstant ironische Hasenfratz (Martin Rappold) schliessen sich ihren jeweiligen Altersgspänli an. Und Henning (Martin Butzke) mausert sich zum Aussenseiter, der nach Ungereimtheiten in der Vergangenheit des Chefs sucht.

Behäbiger Erzählton und verschossenes Pulver

Die Anlage des Drehbuches vereint viele Stränge, wäre in sich aber durchaus schlüssig. Dass der SRF-Krimi auch beim dritten Anlauf nicht zündet, liegt an der Umsetzung: Zu behäbig, zu gutmütig ist der Ton, der streckenweise gar in den Schwank abzurutschen droht. Von Spannung keine Spur. Selbst wenn Doro mit dem Teppichmesser und Milan mit dem Baseballschläger bedroht werden, bangt man nicht um das Wohlergehen der Figuren. Vielleicht haben die «Beschatter» mit der Schein­attacke in Folge 1 das Pulver diesbezüglich verschossen.

Der tatverdächtige Zoowärter Francois (Marcus Mislin, links) ist eine der wenigen überzeugenden Figuren mit Basler Akzent. Pascal Mora/SRF

Störend ist, wie man bei der Besetzung der Nebenrollen die «falschen» Baslerinnen und Basler in den Hauptrollen austarieren will: Da wird in breitestem Daig-Dialekt schwadroniert, vom Täter über die Zeugin bis zur Reporterin. Wobei es lediglich dem tatverdächtigen Zoowärter (Marcus Mislin) gelingt, seiner Rolle mehr abzugewinnen als die lokale Verortung. Ansonsten liegt das Lokalkolorit nahe am Provinziellen.

Unverzeihlich ist die Ungereimtheit, dass sich der Zürideutsch redende Milan mit falschem Akzent ins FCZ-Fanhaus schmuggelt. «Fuck, wie wämr mit dem Dialäkt dört häre?», fragt er ohne den Hauch eines Basler Akzents. Diese Diskrepanz aus Drehbuch und Casting hätte spätestens die Regie bemerken müssen. Klappe zu, Affe tot.