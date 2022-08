Stadtkino Keine Zeit zum Blaumachen: Léa Seydoux bietet mehr als Skandalfilm und Blockbuster Das Stadtkino Basel widmet sich einen Monat lang der vielseitigen Léa Seydoux. Eine zweite Reihe beleuchtet das europäische Aufbruchskino zwischen 1959 und 1968.

Léa Seydoux in «La vie d'Adèle». zvg / Frenetic Films

Als Léa Seydoux in Cannes 2013 die Goldene Palme einheimste, war die Aufregung gross. Zum einen vergaben die Filmfestspiele, die damals bereits 66 Ausgaben hinter sich hatten, diese höchste Auszeichnung zum ersten Mal in ihrer Geschichte auch an eine Darstellerin. Zuvor wurden jeweils nur Regisseurinnen oder Regisseure geadelt.

Dass die Jury im Falle von «Blau ist eine warme Farbe» (im Original: «La vie d’Adèle») einen neuen Weg beschritt, sorgte zum anderen aber alleine schon wegen des Films für Gesprächsstoff. Schliesslich war das Werk von Abdellatif Kechiche eine wenig verhüllende Annäherung an das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe und der lesbischen Sexualität.

Zu guter Letzt stimmte auch das Timing: Denn der Film feierte in Cannes Premiere, während in vielen Orten Frankreichs gegen das Gesetz zur Genehmigung der Homosexuellen-Ehe demonstriert wurde.

Kritik an den Dreharbeiten

Dass die damals 28-jährige Seydoux und ihre ebenfalls mit der Goldenen Palme ausgezeichnete Filmpartnerin Adèle Exarchopoulos (damals 20 Jahre jung) bereits kurz nach der Veröffentlichung Kritik äusserten an den fordernden Dreharbeiten, trug wohl zum weiteren Erfolg des Filmes bei. Und plötzlich war die Frau mit den blau gefärbten Haaren ein Weltstar.

Dabei hatte Seydoux zu diesem Zeitpunkt bereits mehr erreicht als viele gestandene Kolleginnen im Filmbusiness: So war die Pariserin alleine im Jahr 2009 als Nebendarstellerin in so grossen Produktionen wie Quentin Tarantinos «Inglourious Basterds», Ridley Scotts «Robin Hood» und Woody Allens «Midnight In Paris» zu sehen.

Zweimal an der Seite von James Bond

Nach ihrem Durchbruch mit «La vie d’Adèle» liessen auch die Blockbuster-Angebote nicht lange auf sich warten. So schaffte es Seydoux gleich zweimal in die begehrte Rolle des Bond-Girls an der Seite von Daniel Craig: in «Spectre» (2015) und im Nachfolgefilm «No Time To Die» (2021).

Doch täte man der wandelbaren Schauspielerin, der als Enkeltochter des früheren Präsidenten der Filmproduktionsgesellschaft Pathé das Kino-Gen in die Wiege gelegt wurde, unrecht, wenn man sie auf Skandalfilme und Blockbuster reduzieren würde. Und so zeigt das Basler Stadtkino im ausklingenden August und im September neun Filme, in denen man Léa Seydoux' Vielseitigkeit nacherleben kann.

Léa Seydoux im Schweizer Spielfilm «L'enfant d'en haut» von Ursula Meier. Zvg

Die zweite Reihe im September richtet den Blick etwas weiter in die Vergangenheit, ist dabei jedoch nicht minder spannend: Unter dem Titel «Aufbruch in Europa» werden 14 Filme gezeigt, die den Blick auf «Neue Wellen in Ost und West zwischen 1959 und 1968» richten, wie es im Programmheft heisst. Es soll um «wilde Ideen, demokratische Träume und freie Liebe» gehen.

Begleitend zur Reihe um das Aufbruchskino der frühen 1960er-Jahre finden Gespräche und Einleitungen mit Filmschaffenden statt. Hervorzuheben ist hier das Podium vom 7. September, an dem die Slawistin Tatjana Simeunovic und der Soziologe Ueli Mäder dem Aufbruchsgeist dieser ereignisreichen Zeit nachspüren.