Stimmen Festival Mit dem DJ auf Fledermausortung – das «Eulberg-Package» bringt Tanzenden eine gefährdete Tierwelt näher Sechs Monate lebte der Techno-DJ und Ökologe Dominik Eulberg selbstversorgend im Wald. Seine enge Bindung zur Natur vermengt er nun mit Musikinstallationen. Das Lörracher Stimmen-Festival bietet erstmals eine Fledermausexkursion an inklusivem DJ-Set.

Das Stimmen Festival bietet eine Fledermausexkursion der besonderen Art an. Symbolbild: Alex Spichale

Die Position erinnert an sein Schaffen am DJ-Pult: Ebenso exponiert und doch in einem gänzlich anderen Setting steht Dominik Eulberg auf dem höchsten Punkt der Burg Rötteln. Es ist Freitagabend, ein Uhr nachts. In einer sonoren Stimme serviert Eulberg den anwesenden Nachteulen nicht nur leichte Kost über eine der ältesten Tiergattungen.

Eine durchmischte, überschaubare Gruppe folgt dem deutschen Techno-DJ und Ökologen am Freitagabend zu später Stunde auf seiner Fledermausexkursion. Einige der Mitwandernden haben beim Stimmen-Festival ein «Eulberg-Package» gebucht. Heisst: Sie haben um 18 Uhr bereits an Eulbergs Biodiversitätsshow teilgenommen und zu seinem DJ-Set getanzt.

Andere stossen neu und eigens für die nächtliche Exkursion dazu. Unter ihnen auch eine junge Mutter, die ihre Tochter nach Mitternacht extra geweckt habe. Geduldig hält das Mädchen Ausschau nach Fledermäusen. Die werden aber erst später gesichtet.

Von illegalen Raves in die raue Natur

Zunächst trifft sich die Gruppe auf dem Parkplatz unterhalb der Burg Rötteln. Zum Licht eines Scheinwerfers wird durchgezählt. Beim Aufstieg zur Burg ist es stockdunkel – bis auf das Aufblitzen einzelner Taschenlampen, die im Vorfeld verteilt wurden. «Nur 25 sind wir?», fragt Eulberg. Zwar ist der Event bereits seit Tagen ausverkauft, dennoch hätte es mehr Teilnehmende vertragen.

Das Format sei ein erstmaliger Versuch, das Musikschaffen auch ausserhalb des Festival-Settings stattfinden zu lassen, sagt der Medienverantwortliche Ingmar Lorenz. Eulberg, der seit Jahren zu einer Grösse in der Techno-Szene gehört und auch illegale Raves bespielte, befinde sich bereits seit Jahren auf einem Kurswechsel.

Dominik Eulberg ist seit Jahren eine Grösse in der Techno-Szene. Bild: zvg

Ein halbes Jahr hat der Naturliebhaber selbstversorgend im Wald gelebt. Seither bringe er seine Faszination für alles, was «kreucht und fleucht», wie der Veranstalter auf seiner Website beschreibt, in seine Soundinstallationen ein.

Eulberg läuft voraus, in der Hand sein Ortungsgerät. Zunächst sind nur die Rufe von Waldkäuzen zu hören, dann fliegen die ersten Fledermäuse vorbei. «Das sind Zwergfledermäuse», sagt Eulberg und hält inne. «Was für ein schönes Konzert», sagt er mit Blick auf sein Ortungsgerät. Dieses nehme die sozialen Geräusche der Fledermäuse wahr, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind.

Tierschutz-Mission statt gewöhnlicher Event

Eulberg, der die Gruppe immer weiter ins Innere der Burgruine führt, bleibt stehen, lauscht. Bei jedem Ausschlag auf dem Gerät ruft er juchzend, ja euphorisch aus. Dass hinter dem «Eulberg-Package» mehr Tierschutz-Mission statt gewöhnlicher Event steckt, zeichnet sich erst später ab. Zunächst packt Eulberg sein Wärmesichtgerät aus und scannt die Burgwand nach Fledermäusen ab. Dank ihrer hohen Körpertemperatur seien sie als rote Punkte erkennbar. Auf dem iPhone können die Anwesenden Eulbergs Blick nachverfolgen.

«Wir müssen ihnen folgen, können wir da rauf?», sagt Eulberg und zeigt auf einen der Burgtürme. Er vermute im Innern sogenannte Fledermaus-Wochenstuben. Die Gruppe erklimmt die Treppen. Oben angekommen, frösteln einige, es windet. Auch die Fledermäuse scheinen sich verzogen zu haben. Dafür sorgt Eulberg mit einigen «Fun Facts» für Lacher, die an den Burgmauern abprallen und sich mit den Stridulationslauten vorbeifliegender Fledermäuse vermischen.

«Männliche und weibliche Tiere treffen sich nur einmal im Jahr», sagt Eulberg. Weibliche Fledermäuse könnten den Zeitpunkt ihrer Befruchtung selbst bestimmen. Als Eulberg aber davon spricht, dass die heimischen Fledermäuse ernsthaft bedroht seien, verstummen die flüsternden Gespräche.

Mit den gleichen tanzen wie forschen

«Den heimischen Fledermausarten geht es schlecht», sagt Eulberg. Das liege daran, dass durch den Klima- und Lebenswandel immer weniger Nahrung zur Verfügung stehe. Fledermäuse verzehren bis zu 2000 Insekten am Tag. Anderseits seien sie vor allem durch menschliche Installationen wie Windräder bedroht. «Fledermäuse bekommen nur ein Junges pro Jahr – jedes Tier zählt», sagt Eulberg.

Nach einer Stunde macht sich die Gruppe auf den Rückweg. Darunter auch ein sichtlich erschöpfter Eulberg. Diese Art von Veranstaltung sei im Gegensatz zu einem gewöhnlichen DJ-Set deutlich anstrengender, räumt er ein. Es sei aber auch unglaublich befriedigend, mit denselben Fremden zu tanzen wie zu forschen, sich intellektuell auszutauschen.

Nur so könne er etwas bewegen, sagt Eulberg, der gerne über mehrere Sinne abhole. «Mit Erfolg», sagt ein junger Festivalteilnehmender, der Eulberg für seinen holistischen, also ganzheitlichen Ansatz lobt.