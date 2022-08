Sturmschäden Fondation Beyeler ist ab Donnerstag wieder geöffnet Nach Unwetterschäden kann die Fondation Beyeler am Donnerstag wieder ihren gewohnten Betrieb aufnehmen. Wie das Museum mitteilt, wurde das Gebäude durch die Wassereintritte «nur leicht» in Mitleidenschaft gezogen.

Ab Donnerstag wieder geöffnet: die Fondation Beyeler in Riehen. Nicole Nars-Zimmer

Die Fondation Beyeler ist ab Donnerstag, 1. September, wieder täglich geöffnet. Das teilt das Museum in einem Schreiben an die Medien mit. Die Wiedereröffnung feiert die Fondation mit freiem Eintritt am Sonntag, 4. September.

Das Museum war seit einem Unwetter Mitte August vorübergehend geschlossen. Wie das Museum nun bestätigt, sei Wasser «in den Eingang und in einzelne Räume des Museums» eingedrungen. «Das Museumsgebäude wurde durch die Wassereintritte glücklicherweise nur leicht in Mitleidenschaft gezogen», heisst es in der Mitteilung. Die ausserordentlichen Mengen an Wasser hätten nicht schnell genug durch die Ablaufsysteme entweichen können.

Zusätzliches Ableitsystem installiert

Es handelt sich um den ersten Vorfall dieser Art in der 25-jährigen Geschichte des Museums. Zuletzt hatte 2014 eine planmässige Sanierung des Dachs stattgefunden. Nun wurden weitere Massnahmen nötig: «Um das Museumsgebäude in Zukunft vor weiterem Starkregen zu schützen, wurden auf dem Dach vorsorglich Wasserpumpen und ein zusätzliches Ableitsystem installiert», heisst es im Schreiben. Ausserdem würden weitere Massnahmen geprüft, um den Auswirkungen der klimatischen Veränderungen in Europa vorzubeugen.

Weitere Inspektionen betrafen die technische Infrastruktur des Museums und den Zustand der Kunstwerke. Alle Kunstwerke, die im Rahmen der Ausstellung «Mondrian Evolution» gezeigt werden, sind laut Angaben des Museums unversehrt geblieben. Aus der Sammlung müssen bei zwei Arbeiten weitere konservatorische Analysen vorgenommen werden.