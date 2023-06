SUMMERSTAGE BASEL Im Park im Grünen wird es doppelt kuschlig – das ist das Programm Die Summerstage Basel lädt zur 11. Ausgabe, diesmal endlich auch mit dem verschobenen Konzert von Bonnie Tyler und Chris Norman.

«Another Love» von Tom Odell wurde zur Protesthymne der Menschen im Iran. Archivbild: Alexandra Wey / Keystone

Tuttifrutti ist eine feine Sache, das weiss auch Münchenstein. Dort werden Dinge wie Amphitheater, Dino, Karussell und Minigolf kombiniert. Und, siehe Grün 80, es funktioniert. Der Münchensteiner Park im Grünen präsentiert ein buntes Allerlei an Dingen, deren Zusammenspiel nicht naheliegt, aber gefällt. Die Mischung schmeckt Bibern, Enten und Normalsterblichen, selbst Queen Elizabeth II. zeigte lächelnd Zähne, als sie während eines Besuchs 1980 das Areal abschritt.

Guten Gewissens gönnen

Ab morgen Donnerstag bis Samstag empfängt der Park im Grünen weitere illustre Gäste, die zwar keine Adelstitel, dafür Hit-Songs mit sich führen. Die 11. Summerstage steht an, seit 2012 stellt das Open Air seine Bühne und Zelte in der Grün 80 auf. Das Jubiläum der 10. Ausgabe wäre auf 2020 gefallen, musste aber – schöne Grüsse an SARS-CoV-2 – auf 2022 verlegt werden. Nach der dritten Annahme des Covid-Gesetzes am vorletzten Sonntag hat Bundespräsident Alain Berset inzwischen offiziell «das Ende der Krisenbewältigung der Pandemie» ausgerufen und so den Zeitpunkt seines Rücktritts begründet. Und spätestens damit gilt: Guten Gewissens gönnen geht wieder prima.

Das freut auch Thomas Dürr, CEO der Eventfirma Act Entertainment AG, welche die Summerstage organisiert. Der Vorverkauf schaut gesund aus, erwartet werden während der kommenden drei Festival-Tage insgesamt rund 12’000 Besucherinnen und Besucher. «Wir hatten in anderen Jahren oft einen Abend, der schwach war. Dieses Mal sieht es nicht so aus», sagt Dürr mit Blick auf die Besuchszahlen.

Pop-Melancholie als Friedenshymne

Es wird wohl doppelt kuschlig, vor und auf der Bühne. Wie üblich fällt das Line-up der Summerstage in seiner Eingängigkeit weitgehend homogen aus, es winken vor allem leichte Pop-Melancholie und Wohlgefühle. Etwa am Donnerstag beim Briten Tom Odell, zu dessen Musik sich Hipster seit 2013 nachdenklich in Zugfenstern und Zara-Kabinen spiegeln. Unerwarteten Bedeutungszuwachs hat Odells Ballade «Another Love» von 2012 letztes Jahr erhalten, als der Track in der Ukraine zur Friedenshymne und im Iran zum Protestsong uminterpretiert wurde. Heute zählt «Another Love» knapp 1,8 Milliarden Plays auf Spotify.

Nach dreimaligem Verschieben findet das Doppelkonzert von Bonnie Tyler und Chris Norman jetzt statt. Archivbild: Donato Caspari

Wie die letzten Ausgaben klingt auch die aktuelle Summerstage am Samstag mit einem reinen Schweizer Abend aus – Stichworte Lo, Leduc, Hecht. Am Freitag wiederum findet statt, was schon drei Jahre zuvor hätte stattfinden sollen: Bonnie Tyler und Chris Norman spielen ein Doppelkonzert, das bisher zweimal aus bekannten Gründen (2020, 2021) und einmal aufgrund einer Terminkollision (2022) hatte verschoben werden müssen.

Heuer scheint alles parat für den Tyler-Norman-Freitag, den Dürr als «bissl was für die ältere Generation» charakterisiert. Tatsächlich werden für Freitag auch Sitzplatz-Tickets angeboten, im Gegensatz zu den übrigen zwei Festival-Tagen. Nur der Dino bleibt standhaft.