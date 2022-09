Swim City Der feuchte Traum von der Gemeinschaft Was macht Basel zur Stadt? Das Schweizerische Architekturmuseum untersucht die Bedeutung von «flüssiger Demokratie»

Niemand steigt zweimal in den gleichen Fluss, aber im Fluss sind alle gleich. Lucía de Moysterín Muñoz

Der grösste öffentliche Raum von Basel ist weder asphaltiert noch mit Alpnacher Quarzsandstein gepflastert. Wenn die Temperaturen steigen und der Wasserpegel sinkt, versammeln sich die Menschen zu Tausenden am Rhein. Nie wird das «Recht auf Stadt» eindrücklicher eingefordert als an warmen Sommertagen, wenn das Ufer von Gelächter und Musik widerhallt. Man trifft sich zum Reden, Essen, Sehen und Gesehenwerden – und zum Schwimmen, natürlich.

Aber was heisst schon natürlich. So sehr belebte Flüsse und Seen unser Bild von Schweizer Städten prägen, so aussergewöhnlich ist das Selbstverständnis einer öffentlichen Badekultur in grossen Teilen der Welt noch immer. Und auch in der Schweiz hat es seine Zeit gedauert, bis die Bevölkerung ihre urbanen Gewässer für sich in Anspruch nehmen konnte.

Zwar blickt Basel nebst Bern auf die längste Tradition des Flussschwimmens zurück, doch ist das Baden im Rhein bis weit über das Mittelalter hinaus gesellschaftlich verpönt: Die Obrigkeit will nicht nur das Risiko des Ertrinkens minimieren, sie befürchtet auch, dass die Moral beim Anblick nackter Körper Schaden nehmen könnte. Nach der Reformation belegen die Basler Zünfte das beliebte Freizeitvergnügen mit einem Verbot, das bis ins 18. Jahrhundert bestehen bleibt.

«Ein gefährlicher Sport»

1831 wird unterhalb der Pfalz die erste öffentliche Schwimmschule eröffnet – für Männer. Anderthalb Jahrzehnte später steht am selben Ort eine entsprechende Anstalt für Damen der gehobenen Gesellschaft. Weitere Rheinbadhäuser folgen, Freikörperkultur und die «Rückkehr zur Natur» sind angesagt. Als Breitensport bleibt das Schwimmen jedoch kontrovers, da jährlich Hunderte von Menschen in Schweizer Seen und Flüssen ertrinken. «Das Baden – ein gefährlicher Sport!» titeln die Zeitungen 1933, und wieder hängt ein generelles Badeverbot in der Luft.

Abgewendet wird es durch die zeitgleiche Gründung der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Doch dürfte vielen Baslerinnen und Baslern die Lust am Baden ohnehin schon vergangen sein. Die Industrialisierung hinterlässt Spuren: Der Rhein dient nicht mehr nur als Transportweg und erweiterte Kanalisation für private Haushalte, jetzt leiten auch noch Fabriken ihre Abwässer ein. Die Fischer in Kleinhüningen erleben ihr blaues, grünes und rotes Wunder.

In den 50er- und 60er-Jahren ist das Rheinschwimmen beinahe trockengelegt: wenn schon Chemie, dann gleich das chlorierte Wasser der boomenden Freibäder. Erst 20 Jahre später setzt die «Rückeroberung» des Rheins ein, den die Ausstellung «Swim City» im Schweizerischen Architekturmuseum (S AM) thematisiert. Im Gefolge der «Grün 80» wird das verbaute Rheinbord durch Treppenstufen zugänglich gemacht. Zwei Jahre darauf nehmen die ARA Basel und die ARA Chemie ihren Betrieb auf. 1986 der eigentliche Wendepunkt: Schweizerhalle brennt.

Rückblickend könne Basel fast dankbar sein, sagt Andreas Ruby, Leiter des S AM. Bei aller Zerstörungskraft ruft der Chemieunfall den Rhein als öffentlichen Raum ins Bewusstsein zurück und damit auch die Frage: Wem gehört der Fluss? Der Brandfall wirkt wie ein Katalysator, der einen Verständigungsprozess zwischen Bürgern, Institutionen und der Politik in Gang setzt. Heute werden die Aufenthaltsqualität am Rhein und dessen Nutzung permanent neu verhandelt, nur gerade in den Hafengebieten gibt es ein Schwimmverbot.

Der gutschweizerische Konsens findet Nachahmer. Bürgerbewegungen in aller Welt berufen sich auf das Beispiel Basel, das mit seiner Praxis einen Präzedenzfall geschaffen hat. In Berlin soll ein Teil der Spree inmitten der Stadt als Freizeitbereich reaktiviert werden; in Paris will Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Seine bis zur Olympiade 2024 für Badende sanieren. Zu den geförderten Projekten gehören zum Beispiel Badeinseln, die auf recycelten Plastikabfällen auf der Seine treiben. Und in New York lässt ein Crowdfunding-Projekt einen selbstreinigenden Pool vom Stapel.

Schwerelos vereint

Nirgends öffnet sich die soziale Schere weiter als in Städten, wo die Kommerzialisierung sämtliche Lebensräume in Beschlag zu nehmen droht. Das Wasser hält hier sanft, aber bestimmt dagegen. Ungeachtet ihres sozialen Standes, ihres Alters, Geschlechts oder ihrer Ethnie trägt der Fluss alle Badenden durch den Sommer. Für einen schwerelosen Augenblick fühlen sich die Menschen einer Stadt vereint: nackt, verletzlich, aber glücklich. Vor dem Wasser sind alle gleich.