Tanz Einigung zwischen Ballett-Ensemble und Theater Basel – «substanzielle Lohnerhöhung» angekündigt Nach Gesprächen verkündet das Theater Basel die Veränderungen in der Lohnstruktur für das Ballett-Ensemble.

Die Theaterleitung und das Ballettensemble des Theater Basel habe sich über die Löhne geeinigt. Bild: zvg/Gregory Batardon

Nach der Premiere des Tanzabends «Explosiv» am Theater Basel versammelte sich das Ballettensemble, angeleitet von der Unia, auf der Bühne und forderte mehr Lohn: «Da tanzen wir nicht mit!», verkündete ein Banner. Jetzt kommuniziert das Theater Basel, dass man sich mit den Tänzerinnen und Tänzern auf eine Lohnerhöhung und eine Anpassung der Lohnstrukturen geeinigt habe.

Die Theaterleitung erkenne an, dass die Lohnstrukturen angepasst werden müssen und kündigt die geplanten Änderungen an.

Durchschnittslohn neu bei 5050 Franken

Man halte einerseits an der bereits mitgeteilten Lohnerhöhung per August 2023 fest, die je nach Erfahrung vorgenommen werde. Andererseits werde man «eine weitere substanzielle Lohnerhöhung von durchschnittlich 400 Franken pro Monat vornehmen» sowie eine stärkere Lohnabstufung je nach Erfahrungsjahren einführen. Ausserdem erhalten alle Tänzerinnen und Tänzer «für ihren ausserordentlichen Einsatz in der laufenden Spielzeit» einen Bonus in der Höhe von 1500 Franken.

Der Durchschnittslohn werde gemäss Mitteilung des Theater Basels per August 2023 bei monatlich rund 5050 Franken liegen –zuzüglich eines 13. Monatslohns. Davon ausgenommen sind Juniors und Tänzerinnen und Tänzer, die ein Praktikum absolvieren. Einen Teil dieser Änderungen könne man durch «die einmaligen Zinserträge aus einem Legat eines Theaterfreundes beziehen», heisst es weiter.