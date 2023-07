Tanz Freizeitbereich der Ballettschule Theater Basel wird weitergeführt – aber ohne Amanda Bennett Für die Mädchen und Buben die an der Ballettschule Tanzstunden nehmen ist nun gewiss: Sie können nach den Sommerferien wie gehabt an die Ballettschule Theater Basel zurückkehren.

Für die Schülerinnen und Schüler im EFZ Bühnentanz konnten Anschlusslösungen gefunden werden. Bild: Kenneth Nars

Nach einem turbulenten Schuljahr schliesst die Ballettschule Theater Basel (BTB) ihre Tore für die Sommerferien. Jene der Professional School, wo junge Tänzerinnen und Tänzer einen EFZ-Abschluss im Bühnentanz absolvieren konnten, schliessen für immer.

Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich im letzten Jahr ihrer Ausbildung befanden, konnten alle ihre Abschluss in Basel erwerben. Einige haben, gemäss Mitteilung der Ballettschule, bereits Anschlusslösungen: Darunter Festanstellungen in internationalen Ballettkompanien, weiterführende Ballettschulen oder ein universitäres Studium.

Auch für die Tänzerinnen und Tänzer im ersten und zweiten Lehrjahr konnten Lösungen gefunden werden. Gemäss Mitteilung können 27 Jugendliche ihre Ausbildung an einer anderen Schule in der Schweiz, in Europa und in den USA fortsetzen. Drei haben sich entschieden, eine Matura zu absolvieren und zwei warten noch auf die Rückmeldung von Auditions.

Amanda Bennett wird nicht mehr für die BTB tätig sein

Copräsidentin Adrienne Develey. Bild: zvg

«Trotz widrigster Umstände haben die Schüler:innen, die Lehrer:innen und das ganze BTB-Team ihr Äusserstes gegeben und Grossartiges geleistet», lässt sich Co-Präsidentin Adrienne Develey in der Mitteilung zitieren. Die Schule kämpfte bereits mit den Finanzen, als letzten Herbst Missbrauchsvorwürfe im professionellen Bereich – insbesondere gegen Direktorin Amanda Bennett – publik wurden. Dies zog die Schliessung nun nach sich.

Während angehende Tänzerinnen und Tänzer für eine professionelle Ausbildung nun neue Gefilde aufsuchen müssen, können Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich nach den Sommerferien weiterhin regulär Ballettstunden in der BTB nehmen und «eine fundierte klassische Grundausbildung geniessen», wie es in der Mitteilung heisst. Geleitet wird der Bereich weiterhin von Silvia Rossetto und der Frau von Richard Wherlock, Julie Wherlock. Ballettdirektorin Amanda Bennett, die für den EFZ-Bereich zuständig war, «wird in der BTB keine Rolle mehr spielen», sagt Develey auf Anfrage. Für den Junior Bereich gelte aber: «Es geht genau so weiter wie bisher».