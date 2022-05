Tanzfest Basel Das Begräbnis des weissen Mannes Jeremy Nedd und Impilo Mapantsula geben dem Tanzfest Basel mit «How a falling star lit up the purple sky» eine politische Note.

Drehen den Mond um: Jeremy Nedd und Impilo Mapantsula. Zvg/Philip Frowein

«How a falling star lit up the purple sky» von Jeremy Nedd und Impilo Mapantsula bürstet Symbolik, westliches Zeitgefühl und die Vorstellung von Intensität gegen den Strich. Auch deshalb tut man gut daran, jede Erwartung an der Billettkasse abzugeben.

Der Western ist dank sogenannten Steppenläufern – rollenden Strohballen in der Wüste – unmittelbar auf der Bühne präsent. Schemenhaft zeichnet sich ein im Bergsattel sitzender Mann ab. Mittels Lichttechnik wird ein Sonnenaufgang auf die Bühnenleinwand gemalt. Doch der Geruch einer kritischen Befragung des Filmgenres ist von Beginn weg gegenwärtig. Denn die noch einsame Bühnenlandschaft zeigt sich überzeichnet und der Einsatz von weissen Leinentüchern als Berge wirkt angestaubt.

Das Personal des Western stellt sich mit plakativer Gestik vor: Nebst dem Sheriff, der mit seinem Prestige protzt, gibt es eine junge Frau, sogar einen Magier auf hohen Stelzen, den Landbesitzer, eine mütterlich und zugleich erfahren wirkende Frau und dann noch einen, der sich unerwartet aus dunklen Erdhügeln erhebt. Doch keiner trägt Lederstiefel, sondern alle tragen Sneakers von Converse, und das nicht nur, weil sich besser in diesen tanzen lässt.

Die Teenies mit Tanz von der Strasse geholt

Als der Choreograf und Performer Jeremy Nedd das Atelier Mondial Stipendium in Südafrika zugesprochen erhielt, wurde er mit der urbanen Tanzform Pantsula und mit dem globalen Netzwerk Implio Mapantsula vertraut. Nach «The ecstatic» ist «How a falling star lit up the purple sky» bereits das zweite Bühnenstück mit Pantsula. Bei diesem handelt es sich um einen rasanten Tanz mit viel Fussarbeit und körperlicher Geschmeidigkeit, zu dem treibender Sound und laute Rufe erklingen.

Tanzen bis zur Erschöpfung: Jeremy Nedd und Impilo Mapantsula. zvg/Philip Frowein

Die stepptanzartigen Bewegungselemente werden dabei wiederholt – bis zum Ekstatischen. Entstanden ist Pantsula in den Townships der Achtzigerjahre, als Bewegung gegen die Apartheid. Noch heute trägt der Tanz dazu bei, Jugendliche von der Strasse wegzubekommen.

Befreiung von besitzergreifenden Bildern

In Nedds Choreografie präsentiert sich die Tanzform als Reinigung und Befreiung von alten, besitzergreifenden Bildern. Nedd sagt: «Ich spekuliere darüber, welche Entwicklung ein Filmgenre katalysiert haben könnte. Was wäre, wenn die Erzählung des Westerns nicht wie üblich um Schiessereien und Anspruch auf Land kreiste, sondern stattdessen eine Bildsprache erschaffen würde, welche die Ökologie mit verantwortungsbewussten Hütern für eine harmonische Zukunft verherrlichte?»

Und so kommt es, dass der grosse Mann auf Stelzen in Nedds Stück den dunklen Mond umdreht. Für einen Moment erstrahlen drei Monde zugleich am Himmel, der Gigant wird danieder gelegt. Mit einer Begräbnisprozession verabschiedet man sich von den herkömmlichen Bildern des mächtigen Menschen, der über die Erde verfügt. Und ein Schimmer am Horizont lässt wie durch einen Spalt eine andere Welt erkennen.

In Worte gefasst klingt dies kitschig – ganz im Gegensatz zur Arbeit von Nedd und den Tänzerinnen und Tänzern von Impilo Mapantsula.

Ein südlicher Western, der das Publikum entlarvt

Diese treten bescheiden auf, wenn sie nicht gerade in die westlichen Rollenbilder schlüpfen. Wolltücher werden symbolträchtig zu Boden gelegt. Wenn die beiden Frauen gemeinsam die Bühne betreten, sich als Mensch in Würde darbieten, dann berührt das. Nach und nach nehmen sie die Wolltücher auf, binden sich diese als Kopftuch, als Kleid und sogar als Hüftgürtel um und verwandeln die gemusterten Tücher in Kleidung.

Der ekstatische Tanz, der bis an die Grenze der Erschöpfung zu führen scheint, spielt sich in zwei gegenüberstehenden Gruppen ab. Fast glaubt man, nicht nur die Sprache von Pantsula verstehen zu können, sondern die beiden auch im Wettstreit zu beobachten.

Nur, um im nächsten Moment zu realisieren, dass man droht, in westliches Konkurrenzdenken zu verfallen. Dabei lassen zwei Tänzer der Compagnie mit ihrem brillanten Duett erkennen, dass ihre Körper die westlichen Bewegungsformen tänzerisch längst integriert haben.

Das Tanzfest, in dessen Rahmen Nedds Stück Premiere feierte, findet alljährlich in über 30 Schweizer Städten und Gemeinden statt. Nebst Profistücken gehören auch Aufführungen regionaler Gruppen zum Programm.