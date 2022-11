Theater Basel Aufzeichnungen aus der Tiefe: Zu Gast im Orchestergraben Neu können Opernvorstellungen im Theater Basel vom Orchestergraben aus verfolgt werden. Das Format ist exklusiv und gleichzeitig als Teil der Öffnung des Theaters zu begreifen. Ein Testbericht.

«Lady in the Dark» von unten: Jeweils zwei Gäste können die Opern am Theater Basel neu aus dem Orchestergraben verfolgen. Bild: Ingo Hoehn

Weil es zum Gesamterlebnis dazugehört, bekommen meine Begleiterin und ich mehrere Gegenstände ausgehändigt: Zwei Päckchen Ohrenstöpsel, zwei Fünf-dl-PET-Wasserflaschen, ein schmales Heft und einen dicken Ordner. Auf den Wasserflaschen klebt ein Etikett. Darauf steht: «im Notfall anrufen» und eine 061-Telefonnummer. Verängstigt sind wir dadurch nicht.

Mit einem Badge öffnet eine Mitarbeiterin eine Tür und führt uns einige Treppen hinunter zu zwei Stühlen. Vor den Stühlen steht ein Notenpult, daneben ein Baritonsaxofon.

Mit den Musizierenden im Orchestergraben

Die Mitarbeiterin lässt uns allein und ich stelle mein Smartphone auf Flugmodus. Wir setzen uns auf die Stühle, sie sind bemerkenswert bequem. Der dicke Ordner enthält 700 Seiten Partitur, zum Mitlesen, wir wuchten ihn aufs Pult. Wir sitzen im Orchestergraben des Theaters Basel, es ist 20 Minuten vor Aufführungsbeginn, der Premiere von «Lady in the Dark». Wir blättern im schmalen Programmheft, um uns herum spielen sich Musikerinnen und Musiker warm.

Wir testen ein neues Angebot des Theaters Basel, die «Oper von unten». Auf der Theater-Website heisst es dazu: «Bei ausgewählten Opernvorstellungen gibt es neu zwei exklusive Plätze im Orchestergraben. Beobachten Sie das Zusammenspiel von Dirigentin und Musiker und erleben Sie den Orchesterklang aus unmittelbarer Nähe.» Das klingt nach unverfänglicher Schaulust, und tatsächlich scheint es niemanden im Graben zu stören, dass auch wir hier sitzen.

Keine Zeit für Schwärmereien

Das Theater Basel bietet die «Oper von unten» seit der aktuellen Spielzeit an, ein Ticket kostet 100 Franken. Roman Reeger sagt:

«Die Arbeit des Orchesters im Graben ist meistens unsichtbar – uns ist es wichtig, sie zugänglich zu machen.»

Der leitende Operndramaturg meint weiter: «Wir planen, das Format auch langfristig anzubieten, befinden uns aber noch in der Pilotphase.»

Die Arbeit im Orchestergraben ist geprägt durch Präzision. Bild: Ingo Hoehn

Neu ist die Idee nicht. Entwickelt hat sie Intendant Benedikt von Peter während seiner ersten Saison am Luzerner Theater 2016/17. Zwischen der Saison 2017/18 und dem Ausbruch der Covid-Pandemie war das Angebot in Luzern verfügbar, schon damals unter dem Namen «Oper von unten». 2019 besucht die «NZZ am Sonntag» in Luzern eine Oper im Orchestergraben und findet poetische Worte für die Erfahrung: «Der Gast taucht ab in jenen geheimnisumwitterten Schlund, von dem der Opernfreund eigentlich nichts wissen darf, nichts wissen soll.»

Im Basler Orchestergraben wird klar: Für Schwärmereien ist hier wenig Zeit. Vor allem besteht das Geheimnis dieses Schlunds in Präzision. Die Mitglieder des Orchesters arbeiten genau und konzentriert, der Dirigent vermittelt elegant zwischen Graben und Bühne. Wir spüren die Schritte der Menschen auf der Bühne über und hinter uns. Wir hören alles, was dort oben passiert, und sehen nichts davon.

Zwischen Exklusivität und Öffnung

Das Format der «Oper von unten» ist Teil der Öffnung des Theaterbetriebs, auf die von Peter viel Wert legt. Regelmässig verwischen seine Inszenierungen die Grenze zwischen Publikum und Bühne, vermischen Chor und Besuchende, fordern diese explizit zum Mitsingen auf. Solche Strategien ermöglichen Kollektiverfahrungen. Umgekehrt beschränkt sich das «Oper von unten»-Erlebnis – nicht zuletzt aus Platzgründen – auf nur zwei Gäste pro Abend.

Ein Format für Connaiseuse und Connaiseur. Bild: Ingo Hoehn

Ein Teil des Reizes der «Oper von unten» liegt auch in dieser Exklusivität; ein Format für Connaisseuse und Connaisseur. Adrian Balmer, kaufmännischer Direktor des Luzerner Theaters, meint:

«Klar, das war kein Angebot für die breite Masse, das hat sich an die Freaks gerichtet.»

Das Wort «Freaks» spricht Balmer liebevoll aus. Von diesen habe man «oft schier euphorische Rückmeldungen» erhalten. Nicht auszuschliessen deshalb, dass das Angebot nach pandemiebedingter Zwangspause auch in Luzern wieder eingeführt werde, so Balmer weiter.

In Basel findet das Format offenbar ebenso Anklang. «Wir haben begeisterte Briefe erhalten von Leuten, die eine Vorstellung zuerst im Zuschauerraum erlebt haben und wiedergekommen sind, um die Plätze im Orchestergraben einzunehmen», sagt Roman Reeger.

Für meine Begleiterin und mich ist das Ganze ein Kaltstart. Wir sitzen im Graben und hören die Vorstellung, ohne sie davor gesehen zu haben. Das ist interessant – trotzdem wechseln wir nach der Pause für die zweite Hälfte nach oben. Für «Oper von unten»-Gäste hält das Theater Basel immer auch zwei Estradenplätze frei, für den Notfall. Die Ohrenstöpsel haben wir nicht benutzt.