Theater Basel Explosives Ballett aus diametralen Welten im Schauspielhaus Das Ballett-Ensemble des Theaters Basel feierte am Freitagabend eine fulminante Premiere von «Explosiv!» mit zwei unterschiedlichen Choreografien im Schauspielhaus. Nach dem Applaus kam es aber zu einem Eklat.

Ballett im Doppelpack gibt es bei «Explosiv!» zu sehen. Bild: Gregory Batardon

Beides ist in «Explosiv!» zu sehen: Übermenschliche Galionsfiguren und tanzende Menschen, die um jeden Preis in die Masse reinpassen möchten. Die Reaktion des Premierenpublikums am Freitagabend hat gezeigt, dass die Energie fraglos über den Bühnenrand hinausging: Nach der spannungsreichen Uraufführung von «Far Side» von Andonis Foniadakis katapultierte es die Zuschauenden förmlich aus den Sitzen in Standing Ovations. Die zweite Choreografie folgte nach einer Pause: Die Schweizer Premiere von Alexander Ekmans Tanzstück «Fit» glänzte mit Leichtigkeit, Selbstironie und Koketterie mit dem Publikum.

«Far Side»: Wenn Tanz Menschenmögliches übersteigt

Der Titel der Tanzperformance spricht auf die Rückseite des Mondes an. Diese Mondseite bleibt für uns ohne Gesicht, weil sie sich nie zur Erde wendet. Dieses uns Verborgene bot für Andonis Foniadakis die Basis, um mit zwölf Tänzerinnen und Tänzern Bewegungen zu entwickeln, die Menschenmögliches übersteigen.

Säulenartige Tore, Nebel und flackerndes Licht bieten auf der Bühne Lebensraum für Wesen, die sich schnell und unermüdlich bewegen. Teilweise animalische Kontaktaufnahmen untereinander kreieren überraschende Körperbilder, und hin und wieder entstehen Konstellationen, die wiederum an barocke Gemälde mahnen. Die verschiedenen einfarbigen Bekleidungen glänzen seiden im spärlichen Licht. Nur für einmal lässt die ekstatische Energie nach: In einem Kreis hinter den Säulen finden sich alle in einem Kreis wieder, sie gehen rundherum sich an den Händen haltend.

Mit fliessender Akrobatik und Hebefiguren findet Foniadakis mit dem Ensemble zu einer Körpersprache, die Grenzen sprengt. Die Musik von Julien Tarride entwickelt sich ausgehend von einem Ton und schafft eine Klangatmosphäre für eine Welt, die in der Realität für uns sonst nicht sichtbar ist.

«Fit»: Urkomisch und anmutig zugleich

Mit «Fit» – der Choreografie von Alexander Ekman – befindet man sich wieder auf dem Boden menschlichen Verhaltens. Für einmal sind die Scheinwerfer zu Beginn auf dem Bühnenboden und werden langsam hochgezogen. Ein Tänzer im Tutu steht bereits in einem Lichtstrahl.

Zwischen den Scheinwerfern haben sich elf gleich gekleidete Darstellende verborgen, die sich nun zu einer Gruppe formieren. Selbstaufopfernd der Masse nachjagend, bemühen sich alle um den Gleichschritt. In der Ambition, sich gegenseitig im Andersartigen zu übertrumpfen, geraten sie zuweilen in Streit. Doch auch das Publikum ist Teil vom Ganzen. Das Licht richtet sich auf die Ränge und die Tanzenden kommen von der Bühne. Einzelne Zuschauende werden am Platz von ihnen besucht. Bodypercussion und Beatboxing des Ensembles und Dave Brubecks «Take Five» ­– im Fünfvierteltakt – lassen Konventionen hinter sich und hinterfragen die Erwartungen an einen Ballett-Abend.

Selbst die Bewertung der Performance wird nicht wie sonst dem Publikum überlassen, sondern die Tanzenden schreien uns zu, dass wir die beste Performance aller Zeiten zu sehen bekommen. Urkomisch und doch anmutig zeigt sich bei Ekman die Kultur des Balletts, die eine nicht wegzudenkende Ästhetik hervorgebracht hat.

Der Spannung noch nicht genug

Für einen speziellen Abend – wenn nicht gar einen kleinen Eklat – hat zudem gesorgt, dass nach dem Applaus die Unia die Bühne stürmte und sich zusammen mit dem Ballett-Ensemble für faire Löhne für das Basler Ballett aussprach.