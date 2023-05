Theater Basel Niedrige Fallhöhe: Herbert Fritsch vergeigt seine Geigerin Klamauk-Regisseur Herbert Fritsch ist mit «Vergeigt» zurück am Theater Basel. Diesmal entzündet sich seine Fantasie am Klassik-Star Patricia Kopatchinskaja.

Klamauk statt Klassik: Patricia Kopatchinskaja und ihre musikalischen Fähigkeiten werden in «Vergeigt» zu wenig genutzt. Bild: Thomas Aurin

Den ersten Auftritt hat Patricia Kopatchinskaja ganz für sich allein: Als Schattenriss wuselt sie über die dunkle, nur von roten Blitzlichtern erhellte Bühne. Wie ein wildgewordenes Rumpelstilzchen lässt sie Haare, Kleider und ihren Geigenbogen fliegen, von dem jetzt schon die gerissenen Haare reihenweise herabhängen. Kein Wunder: Sie spielt so ziemlich die verrücktesten Dinge, die man auf einer Geige anstellen kann, ohne sie gleich ganz auseinanderzunehmen.

Nach diesem Hexentanz kehrt Ruhe ein. Schweigend übernehmen Schattenspiele das Zepter: Menschen mit Koffern, die wie die Männchen in altmodischen Computerspielen strampelnd auflaufen, wenn sich ein Hindernis in den Weg stellt. Heute kann jeder Mähroboter locker ein paar Pirouetten. Aber wäre das lustiger? Bald sind es nicht mehr Schatten, sondern richtige Menschen, und ihre Koffer sind Donnerbleche, mit denen sich ganz schön Effekt machen lässt.

Wozu? Frag Fritsch! Ist ja nicht das erste Mal, dass der deutsche Regisseur völlig sinnfrei Theater macht. Besonders dann, wenn dem 72-Jährigen keine Vorlage im Weg steht, so wie etwa bei seinen Inszenierungen von Schostakowitschs bissiger Satire «Die Nase» oder dem Ehekrach im Hause Richard Strauss in «Intermezzo», die Fritsch beide in Basel auf die Bühne brachte.

Weltklasse-Musik und Pantomime

Seine durchaus ernste, ansatzweise sogar richtig sinnvoll-intelligente «Salome», die wir auch in Basel sehen konnten, war die grosse Ausnahme. Herbert Fritsch ist eine Ikone des Nonsense-Theaters, und ein solches Etikett will gepflegt sein. Bloss keine zu hohen Erwartungen schüren: Von «präzis choreografierter Sinnfreiheit» konnte man schon in der Affiche des Theaters lesen.

Daran ändert sich auch dann wenig, wenn man eine mutige Weltklasse-Geigerin wie Patricia Kopatchinskaja an der Seite hat. Die noch sekundiert wird von einem nicht minder mutigen und nicht minder virtuosen Klarinettisten: Reto Bieri. Natürlich werden auch diese beiden sehr schnell von virtuosen Alleskönnern auf ihren Instrumenten zu Slapstick-Figuren.

Stolpern kommt immer gut: Clownszene aus «Vergeigt». Bild: Thomas Aurin

Man kommt ohne Worte aus, oder fast. Das erste ist – passend – ein Clown-Zitat: «Schööön!» Der spanische Spassmacher Charlie Rivel kriegte es noch etwas emphatischer hin. Viel mehr Worte braucht es nicht, blödeln kann man ganz gut auch stumm, und das Ensemble aus Schauspiel und Oper des Theaters Basel – unter ihnen mit Carol Schuler und Wolfram Koch auch zwei aktive Tatort-Kommissare – besticht auch durch rein pantomimische Präsenz.

Körperknäuel und Klamauk

Was schwerer wiegt: Es gibt auch gar nicht so viel Musik. Man glaubt, ein bisschen Bach zu hören, es klangen mal kurz die Ruinen eines Tangos an, das Ensemble kriegt ganz ordentlich den Beatles-Hit «Because» hin. Zu wenig, um Fallhöhe herzustellen. Die grossen Clowns gewinnen unsere Sympathie, weil sie uns neben allem Slapstick und Klamauk eben auch immer ein wenig die Melancholie des Scheiterns vor Augen führen. Das kann sogar in veritable Poesie umschlagen. Hätte Fritsch vielleicht auch gewollt. Tut es aber nicht bei ihm.

In einem einzigen Klarinetten-Ton könnte eine ganze Welt liegen, aber das ist es offensichtlich nicht, was einen Herbert Fritsch interessiert. Als Clowns machen Bieri und Kopatchinskaja beste Figur, aber als Musiker werden ihre Fähigkeiten viel zu wenig ausgenutzt. Es ist nicht so, dass Fritschs Klamauk-Theater nicht ankommen würde. Es gibt bei der Premiere Besucher, die sich vor Lachen kaum erholen können, nur weil ein paar Geigen vom Bühnenhimmel heruntergelassen werden.

«Vergeigt» ist eine Revue von guten und ein bisschen weniger guten Clown-Nummern, die tendenziell etwas zu lang geraten sind. Es gibt ein Sextett für überforderte Notenständer-Aufstellerinnen und -Aufsteller, man verwickelt sich im roten Teppich, bildet wilde Körperknäuel, stolpert übereinander und auch über sonst alles, was im Weg herumliegt. So wie Clowns das halt gerne tun.