Theater Basel «Lady in the Dark»: Eine Psychoanalyse als Broadway-Musical Was 1941 in New York funktionierte, passt auch heute. Das Theater Basel zeigt «Lady in the Dark» von Kurt Weill.

«Lady in the Dark» kam erstmals 1941 auf dem Broadway auf die Bühne. Ingo Höhn

Eigentlich hätte Liza Elliott allen Grund zufrieden zu sein: Die Modezeitschrift, die sie leitet, floriert, die Männer liegen ihr zu Füssen. Aber sie kann sich nicht entscheiden, produziert Wutanfälle während Redaktionssitzungen, stösst den Mann, den sie eigentlich will, vor den Kopf, lässt sich auf ein erotisches Abenteuer mit einem viel zu jungen Playboy ein. Da kann nur noch Psychoanalyse helfen: Liza schafft es, ihr Leben, ihre Liebe und ihre berufliche Leistungsfähigkeit wieder ins Lot zu rücken.

Kurt Weill hatte in Europa mit der «Dreigroschenoper» einen Jahrhundert-Erfolg gefeiert und auch sonst eine vielversprechende Komponistenkarriere eingeschlagen. Wie andere jüdische Künstler, die vor den Nazis fliehen mussten, hat er auch in der Neuen Welt erfolgreich Fuss gefasst. Schon sein Antikriegsstück «Johnny Johnson» war 1936 ein Achtungserfolg am Broadway, fast im Jahrestakt ging es weiter mit «Knickerbocker Holidays», «Street Scene», «Lost in the Stars» oder «One Touch of Venus».

Manchmal wie Puccini, manchmal wie Strawinsky

«Lady in the Dark» kam 1941 auf dem Broadway auf die Bühne, die Songtexte schrieb mit Ira Gershwin ein Musicalschwergewicht, die Story stammt von Moss Hart. Dennoch ist diese Lady kein typisches Broadway-Musical geworden. Zwar hat es solche Elemente auch: jazzigen Groove, Big-Band-Blechbläser-Sound, Songs mit Sex-Appeal und perfektem Timing. Aber Kurt Weill ging weit über das hinaus, was damals am Broadway üblich war.

Kurt Weill erhoffte sich mit «Lady in the Dark» eine neue Form eines populären «amerikanischen» Musiktheaters. Ingo Höhn

Weill versucht aber nicht, an solche Erfolge anzuknüpfen. Was ihm vorschwebt, ist eine neue Form eines populären «amerikanischen» Musiktheaters, und in «Lady in the Dark» mixt er handwerklich brillant die Ingredienzien zusammen, die vielleicht dazugehören könnten. Das führt auch dazu, dass das Stück ein fast atemloses Tempo entwickelt. Die Basler Inszenierung von Martin G. Berger tut ihrerseits auch alles, um diese Spannung hochzuhalten: Sie sorgt für permanente Bewegung, wirft Meere aus Rosen auf die Bühne, die in den Videos von Vincent Stefan kunstvoll verbrannt werden.

In den psychoanalytischen Traumsequenzen seiner Liza ruft er die ganze Klaviatur an Musikstilen ab, denen er in seinem bewegten Leben begegnet ist. In der immer mal wieder komplexen Harmonik hört man, dass er Schüler von Busoni war, dann wieder klingt Puccinis grosse Operngeste an, die Chöre kriegen manchmal einen Schuss Carl Orff und die manchmal aufsässige Rhythmik hat Strawinsky nicht vergessen.

Die beiden Hauptakteure brillieren in ihren Rollen

Berger, der schon aus «La Cage aux Folles» meisterhaft den Mix aus Glamourwelt und tiefem Blick in seelische Abgründe inszenierte, schafft es auch hier, das glitzernde Äussere dieser Mode- und Modelwelt zu verbinden mit dem Blick ins Innerste seiner Figuren. Und auch diesmal gibt es keine historische Distanz: Die Sprache ist diejenige von heute, die Themen – Work-Life-Balance, Wokeness, Gender- und Generationenkonflikte – sind die aktuellen.

Work-Life-Balance, Wokeness, Gender- und Generationenkonflikte: Die Basler Inszenierung von «Lady in the Dark» spricht die Sprache von heute. Ingo Höhn

Dieses Wechselbad an musikalischen Sprachen und Stilen sass bei der Premiere im Basler Sinfonieorchester deutlich sattelfester als bei den zahlreichen Solisten oder dem Chor. Thomas Wise am Pult hat wenig ruhige Minuten und alle Hände voll zu tun. Das wird bestimmt noch griffiger, satter und präziser werden. Schon auf der Höhe ihrer Aufgaben waren die wichtigsten unter den Protagonisten, allen voran Delia Mayer in der Titelrolle. Die Schweizer Sängerin und Schauspielerin gibt der Liza eine beeindruckende Fülle von Nuancen und Zwischentönen, mit ihrer starken, vielseitigen Stimme trifft sie Weills Musik bis hin zur grossen Operngeste.

Auch für Stefan Kurt, die unvergessene «Zaza» aus «La Cage aux Folles», gab es wieder eine Glanznummer, eine komische diesmal: Im Song «Tschaikowsky» muss er in haarsträubendem Tempo eine irrwitzige Galerie von russischen Komponistennamen runterleiern – was er natürlich bravourös hinkriegt. Aber mehr noch: Immer wieder zeigte er seine schauspielerische Klasse in subtilen Nebensätzen, die eben in der Art, wie sie gesprochen werden, ganze Welten offenbaren.

Burschikoser gezeichnet sind die weiteren Männer in Lizas Umfeld: Jan Rekeszus als viriler Kraftprotz mit einer Stimme, die auch eine Puccini-Arie stemmt, und Gabriel Schneider als schwuler Revoluzzer mit zickiger Kratzbürstigkeit aber weichem Kern.