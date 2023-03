Theater Das Roxy Birsfelden als Sprungbrett für den Nachwuchs Aktuell findet das jährliche Format «Mixed Pickels» im Roxy in Birsfelden statt: Die Bühne steht dem Nachwuchs der Tanz- und Performanceszene offen.

Zu laut, zu zappelig? Olivia Streater setzt sich in ihrer Performance mit dem Phänomen ADHS auseinander. Bild: zvg/Simon Hitzinger

«Late!» heisst eines der vier Kurzstücke von «Mixed Pickles». Choreografin und Tanztherapeutin Olivia Streater untersucht darin das Phänomen ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Sie interessiert sich für die Ambivalenz einer Diagnose: Ist sie Chance oder Einschränkung? Streater setzt sich in ihrer Performance tänzerisch mit der Wunde des Gesehenwerdens auseinander. «Menschen mit ADHS fühlen sich oft falsch. Sie tragen Erfahrungen mit sich herum, in denen sie sich zu laut oder zu zappelig verhalten haben, wohlverstanden aus der Sicht von aussen», sagt die seit 15 Jahren in Basel lebende Britin.

«Der Körper ist politisch» ist eine der Kernaussagen ihres Schaffens. Damit meint Streater, dass der Körper unsere bisherigen Erfahrungen abbildet, etwa dadurch, wie wir beim Sprechen sitzen oder wie wir uns bewegen.

Eine repräsentative Mischung derzeitiger Strömungen

Mit «Mixed Pickles» bietet das Theater Roxy in Birsfelden zum zwölften Mal dem regionalen und überregionalen Nachwuchs der Tanz- und Performanceszene die Möglichkeit, Projekte bühnenreif zu entwickeln und zu präsentieren. «Erst seit zwei Jahren schreiben wir unser selbst geschaffenes Format ‹Mixed Pickles› aus und erhalten pro Jahr zwischen 60 und 70 Bewerbungen. Bei den Ausgaben zuvor luden wir die Kunstschaffenden selbst ein», erläutert Hausdramaturgin Zarah Mayer.

Der inzwischen bekannte Choreograf Jeremy Nedd und die international und national tätigen Choreografinnen Rebecca Weingartner und Johanna Heusser starteten ihre Karriere über «Mixed Pickles». Aus allen Kandidierenden wähle eine dreiköpfige Jury seither jeweils vier Konzepte aufgrund der Thematik und Methode der Stückentwicklung aus, erklärt Mayer. Wichtig bei der Auswahl sei zudem die Mischung der Stücke, die das derzeitige tänzerische Schaffen repräsentieren sollen.

In diesem Jahr wurden auch Aline Gia Perino und Nina Evelyn Pfüller von der Company One mit «Breathless» auserkoren. In ihrem Stück erforschen die beiden das Bewusstsein für die eigene Atmung. Zusammen mit den Zuschauenden streben sie an, mit dem Atem die Verbundenheit zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zur Natur zu stärken. Das 2019 gegründete Kollektiv «Cie. Black Stroller» setzt sich in «What Was I Going to Say …?» zu viert mit der Thematik der Ablenkung auseinander. Mit der Verschmelzung von zeitgenössischem Tanz, Akrobatik und Sound kreiert die Kompanie eine Welt, die voller abrupter oder subtiler Zerstreuungen ist.

Ebenso auf dem Programm steht «No Controles», eine Arbeit von Moira Lafosse und Neil Höhener. Der körperliche Dialog der beiden Tanzenden hat zum Ziel, Klischees zu durchbrechen und sich neu zu erfinden. Mit ihrer Sprache fragen sie das Publikum: «Hatten Sie jemals den Wunsch, das Unbekannte zu sein, ohne jegliche Zuschreibung?»

Zwischen Forschungsergebnissen und individuellen Innensichten

ADHS, der Wunsch nach Verschmelzung, die Ruhelosigkeit und die absolute Freiheit können unser Lebensgefühl bewegen – je nach Lebenssituation und Veranlagung. Olivia Streater beschäftigt sich mit der neurologischen Diversität: «Die Forschung rund um ADHS und das Autismus-Spektrum ist im Umbruch. Denn es ist die Frage, wer die Forschung vorantreibt und bestimmt. Heute bringen ADHS-Betroffene und Autistinnen und Autisten die Wissenschaft voran und mischen diese auf», so Streater.

Die zwölfte Ausgabe von «Mixed Pickles» verspricht also künstlerische Umsetzungen aktueller Forschungsergebnisse und individueller Innensichten.