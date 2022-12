Theater Fauteuil Basler Kulturgut? Einstiges Charivari-Musical hadert mit den Finanzen Vor mehr als zwanzig Jahren wurde das Musical «Stärnestaub» am Charivari begeistert aufgenommen. Im Theater Fauteuil wird es in einer neuen Fassung auch heute noch gezeigt – nur mit der Finanzierung hapert es.

«Bi scho langsam schrott, will mi niemerts wott»: Colette Greder als Schiff Christina II im Musical «Stärnestaub». zvg

Kurz nach der Jahrtausendwende sorgte in Basel ein Musical für Stunk unter Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Es hiess «Stärnestaub», feierte am Charivari Premiere und stammte aus der Feder von Tino Krattiger, der im gleichen Jahr zum ersten Mal mit dem «Floss» in Basel anlegte. «Was sucht ein Rock 'n' Roll in einer Vorfasnachtsveranstaltung? Charivari quo vadis?», hiess es damals in einem Leserbrief in der «Basler Zeitung».

Diese allerdings war begeistert – und verglich die aufwendige Produktion gar mit Werken von Bertolt Brecht und Samuel Beckett. Das Musical wurde zum Renner. Auf der Bühne stand damals auch Tumasch Clalüna, der mit seiner Band The Glue an der Produktion mitwirkte. Er bringt das Musical erneut auf die Theaterbühne, wenn auch im kleineren Rahmen: Statt wie einst im Volkshaus oder im Theater Scala wird das Stück auf Initiative von Caroline Rasser heuer im Theater Fauteuil aufgeführt.

Gagen sind nicht gesichert

Seit fünf Jahren spielt das 21-köpfige Ensemble unter der Leitung von Clalüna im Fauteuil auf. Theaterleiter Claude Rasser verlängerte das Stück bis 2024, die Vorstellungen dieses Jahr sind gut ausgelastet. Dennoch ist unklar, ob die Beteiligten zum Schluss ihre vollen Gagen erhalten. Die Gelder fliessen nicht mehr wie einst. Stiftungen sind weggefallen, weil sie nicht mehrjährige Beiträge zahlen. Und reguläre Subventionen erhalte man keine. Zum Glück gebe es den Swisslos-Fonds, der 8000 Franken gesprochen hat.

«Wir sind Volkskultur, keine Hochkultur», sagt Clalüna. «Es war immer klar, dass wir keine grosse Förderung beantragen können, weil es sich um Volkskultur und eine Wiederaufnahme handelt. Im Theater kriegt man für neue Stücke Geld, aber nicht für Produktionen, die es schon länger gibt.» Die Basler Kulturchefin Katrin Grögel präzisiert, Wiederaufnahmen stünden ganz grundsätzlich nicht im Fokus der Förderung. Die Kategorie Volkskultur verwende die Abteilung Kultur nicht.

Zwischen Fasnacht und Theater

Bei Clalüna ist der Frust gross. Immer wieder müsse er sich bei Sponsorenanfragen rechtfertigen und erklären, warum er das Musical nicht als Vorfasnachtsveranstaltung verkaufe. Dabei sei das Stück nicht satirisch, greife keine tagesaktuellen Themen auf und Cliquen gebe es auch keine. Firmen würden bei einer Vorfasnachtsveranstaltung möglicherweise eher anbeissen – der Swisslos-Fonds allerdings dürfte dann abspringen, da er sich finanziell nicht an Fasnachtsproduktionen beteiligt.

Für den Regisseur, der sich sowohl an der Fasnacht als auch im Theater heimisch fühlt, ein schwieriges Hin und Her. Er hofft, dass er sein Musical als Basler Kulturgut etablieren kann, ähnlich dem grossen HD Läppli. Das Stück sei ein wichtiges Abbild der Basler Befindlichkeit, erzähle viel über das Basel der 60er-Jahre, aber auch von heute. «‹Stärnestaub› ist ein Fasnachtsstück ohne Fasnachtsmusik», sagt Clalüna, der selber auch aktiv in einer wilden Gruppe Fasnacht macht.

Gönnerverein als letzte Hoffnung

Mit dem Fauteuil als kleinerem Veranstaltungsort falle der Eventcharakter weg, der zu früheren Aufführungen im Theater Scala oder im Volkshaus gehörte. Grosse Firmen mit wichtigen Kunden hätten sich das Stück angesehen. Dies fehle im Fauteuil, und er merke auch, dass es vielen Firmen pandemiebedingt nicht mehr so gut gehe.

Der Regisseur setzt deswegen auf einen anderen Weg: Er hat einen Gönnerverein gegründet und hofft, die fehlenden Gelder auf diesem Weg generieren zu können.