Theater Gelungene Premiere: «Kulturhuus Häbse» übt sich im Spiel der Geschlechter Das «Kulturhuus Häbse» bringt mit «My Maa schafft dehei» eine gelungene Komödie auf die Bühne.

«Häbse» Hersberger (Mitte) nimmt sich der grossen gesellschaftlichen Fragen an. Bild: zvg

Wo stehen wir bei der Gleichstellung von Frau und Mann? Wer nimmt die Hausarbeit auf sich? Wie steht es um die Lohngleichheit? Das «Kulturhuus Häbse» setzt sich in seiner neusten Produktion mit den grossen Fragen unserer Gesellschaft auseinander. Es geht um die Hierarchie zwischen Männern und Frauen, die erst langsam reduziert wird. Die grossen politischen Themen werden im Theater nicht theoretisch aufgedröselt. Stattdessen zieht das Ensemble Alltagssituationen herbei, wie wir sie alle kennen.

Wie also können Frauen- und Männerfragen in einem traditionellen Bürgerhaus umgesetzt werden? Die Vorlage für Hansjörg «Häbse» Hersbergers Dialektfassung ist ein Stück von Erfolgsautor Jack Popplewell. Es wird zur Ausgangslage für Basler Wortwitz und gute lokale Sprüche.

Ein Stück mit Widerhaken

Nomen est omen: Herr Puder (ein «Häbse» in Bestform) hat eine Kosmetikfirma, die am Ende ist. Frau Puder will derweil aus der Haushalt-Langeweile flüchten und übernimmt schliesslich den Job des Mannes, der zu Hause bleibt, alles pedantisch in Ordnung hält und bestens kocht für seine neue Freundesrunde: Nachbar Teddy Unsicher (starker Dani von Wattenwyl) hängt sich an Puder ran, weil seine Ehe in die Binsen zu gehen scheint und seine Frau auch in Frau Puders Firma arbeitet.

Die Figur der Nachbarin Claudine von Moos ist als Vorgabe eine Tussi der blöderen Art. Sie muss ihre Figur klischiert ausspielen: Alle Männer vergucken sich in sie und ihre Naivität ist gross. Myriam Mazzolini spielt das allerdings mit Verve und Schwung.

Das bittere Eigengebräu löst Krämpfe aus

Schliesslich endet das Stück zunächst in Trennung allenthalben: Die Puder-Tochter aus Kanada, die überraschenderweise mit einem kräftigen Kanadier und mit zwei Babys angereist kommt, wundert sich, dass ihr Zukünftiger eine reine Hausfrau will (ein erfrischendes Spiel von Fabienne Frei). Frau Puder will ausziehen, Teddy Unsicher wird noch unsicherer und hat von seiner nie auftretenden Gattin auch die Nase voll.

Dann aber harmonieren plötzlich alle wieder (warum?) und das unbedingt angestrebte Happy End ist erreicht. Bis es so weit ist, macht sich Nachbar Unsicher vermeintlich an Hausfrauen ran, kommt aber an den Lätzen, Bruno Puder ist ja jetzt zu Hause.

Der Gastgeber serviert derweil allen unliebsamen Besucherinnen und Besuchern sein Eigengebräu, das bitter und übersüsst zugleich scheint und Wangen- und Halskrämpfe auslöst. Der Nachbar reagiert geplagt, genau wie der neue Teilhaber an der Seite seiner Frau. Auch als der Kanadier auftaucht, bekommt er das Ablehnungsgebräu und muss trinken. Der zähe Ben Brummer aber trinkt das, als wäre es bester Sirup.

Wortwitz und Tempo reissen mit

Die Hektik und das Tempo auf der Bühne steigern sich von Szene zu Szene, der Drive ist mitreissend. Manchmal senkt sich während eines Songs der Vorhang und es werden passende Schnulzen eingespielt: «Ich sag einfach hello again» oder «Ein Freund, ein guter Freund».

Lacher ernten die träfen Wortwitze. Die Stadt Birmingham wird zum Ort des «Börning-Ham», des brennenden Schinkens. Trefflich ist auch der Hagenbutten-Likör von Bruno Puder, den dieser wie einen Whisky und nach schottischer Manier einen Häigenböttön nennt. Vor allem aber bleiben die köstlichen beiden Mannen in Erinnerung, wie sie je ein Baby im Arm halten und es kosen mit «Dudududuu» und gemeinsam für sie «Alli mini Äntli» singen. Eine richtige Lachnummer.